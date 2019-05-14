胡，怎麼說》若當選總統在高雄上班？韓國瑜講什麼543！

韓國瑜昨天聲稱，若當選總統，將在高雄上班。這又是一句標準的「韓混語言」！



假如總統要以在高雄上班辦公為日常，那就應該端出「遷都高雄」的政見，把政治中樞包括總統府、行政院、立法院等等都南遷高雄，讓天龍國人南漂高雄找頭路，這才是正辦。

韓國瑜昨天聲稱，若當選總統，將在高雄上班，無非是為自己解脫掉競選高雄市長時的「做好做滿」承諾，企圖以那句話交代了事。（資料照，記者廖振輝攝）

遷都非易事，過去有不少人建議遷都台中、高雄、新北等，都牽涉太廣而未成。韓國瑜不正辦、只歪講！他聲稱，行政院、立法院等都不搬，連總統府都好像不必搬，難道只是總統一人（加幾個權力核心貼身的人），在高雄上班辦公？就可以南北平衡？這根本就是打高空，百分百只是空口白賊、謊言欺世！



連高雄市有幾個「區」都答不出來的韓國瑜，會有多少的心放在高雄？恐怕非常非常接近0！「一市之不治」，不，他更過分，應是「一市都不知、完全狀況外」，卻只想著總統大位！



他會講出留在高雄辦公，無非是為自己解脫掉競選高雄市長時的「做好做滿」承諾。高雄市長只是韓國瑜競選總統的「跳板」，現在他要競選總統了，高雄市長之位以及對市民的承諾，立馬變成拖累他更上層樓的「包袱」，必須設法移除卸下，就企圖以那句話交代了事。



反正，韓國瑜仗著有眾韓粉為他當鐵衛，無論韓國瑜做什麼、說什麼，韓粉都認為英明正確，為他助陣圍勢，甚至不分青紅皂白的主動攻擊韓國瑜的政敵。

高雄市長只是韓國瑜競選總統的「跳板」，現在要競選總統了，高雄市長之位以及對市民的承諾，立馬變成拖累他更上層樓的「包袱」，韓國瑜要選總統，卻「夭鬼假細禮」，大耍韓混語言，這點郭台銘就比他大器。（資料照，記者張忠義攝）

果然，韓國瑜接著表態願接受國民黨徵召，剛剛好接上他講的「若當選總統，將在高雄上班」。要選總統，就應說清楚、講明白，韓國瑜卻「夭鬼假細禮」，大耍韓混語言，講那麼多543！這點郭台銘就比他大器。

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