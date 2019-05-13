胡，怎麼說》郭硬、朱軟、韓趴、馬轉向，吳王隨風倒！

郭、朱、韓、馬、吳、王等國民黨要角的兩岸論述比一比，硬軟分明、高下立判！目前的總結就是:郭硬、朱軟、韓趴、馬轉向，吳王隨風倒！



郭台銘投入國民黨總統初選後，公開主張「沒有一中各表，就沒有九二共識」、「北京當局必須正視中華民國存在的事實」、「一中各表、九二共識」，也就是一中各表的中國是兩個，中華民國與中華人民共和國。



稍早，他也提出中華民族底下的中華民國、中華人民共和國。昨天，他強調，中華民國是他的唯一、如果沒有中華民國什麼都沒了。

郭台銘投入國民黨總統初選後，公開主張「沒有一中各表，就沒有九二共識」、「北京當局必須正視中華民國存在的事實」、「一中各表、九二共識」，也就是一中各表的中國是兩個，中華民國與中華人民共和國。那些，本來就曾是「中華民國派」的核心論述。（資料照，記者劉信德攝）

郭台銘講的那些，本來就曾是「中華民國派」的核心論述，從李登輝執政時代、一直到馬英九、蕭萬長搭配競選正副總統及當選執政初期，用語雖稍有不同，但都是這一套論述。



近10年來，國民黨向親中靠攏、向舔共轉向，「中華民國派」的論述幾乎不見了，使得郭台銘的主張變得獨樹一幟，其他國民黨要角聽了格外刺耳，紛紛反駁郭台銘，指稱郭台銘講的不對。



原因很簡單，就是國民黨內要角對捍衛中華民國、對中華人民共和國的態度，都萎軟了！「九二共識、一中各表」的「各表」被他們「自宮」掉了，各表的「表述中華民國」當然也沒了，中華民國派在藍軍可說已頻臨絕種！



尤其中共總書記習近平今年1月2日重新定義九二共識就是一個中國、共謀統一，並探索一國兩制台灣方案。一中各表除了自宮再遭閹割，還會剩下什麼？



朱立倫自己的態度軟了不說，卻聲稱黨魁吳敦義今日會見郭台銘時，應會提醒郭什麼是九二共識。朱這樣說，無非是因吳敦義曾公開表示，一中各表不能在中國大陸方面之前講。這豈不自證中華民國只是關起門來自講自爽而已，一遇中華人民共和國就消失滅跡，那怎麼捍衛中華民國？簡直就是不宣而降、無聲而亡！



韓國瑜訪問中國時，在中共駐港中聯辦聽取「一國兩制取得巨大成就」簡報，其實他在高雄市最急於推動的，就是事實上的一國兩制實驗區。在捍衛中華民國、反對一國兩制上，只偶而在內部敷衍一、兩句口號而已，對中國根本完全棄守趴在地！他曾以「太監穿西裝還是太監」形容國軍，遭批評不倫不類污衊，不過，這句話留給他自己，用來形容他只講發大財的親中朝共政策，恐怕剛剛好而已。

郭、朱、韓、馬、吳、王等國民黨要角的兩岸論述比一比，硬軟分明、高下立判！目前的總結就是:郭硬、朱軟、韓趴、馬轉向，吳王隨風倒！（資料照，記者黃耀徵攝）

馬英九從當年的「不統、不獨、不武」，轉向到「不排斥統一」，向中國靠攏、向台灣被中國併吞統一推進，他的終極統一圖窮匕現，就是中華民國終極滅亡。



再看吳敦義，九二共識本就是假的、從無中炮製出來的虛構物，李登輝、辜振甫早就說的很清楚，吳敦義那時又不是什麼咖，憑什麼依朱立倫的要求告訴郭台銘，什麼是九二共識？依習近平的定義為標準嗎？那就等於承認國民黨就是中共的尾巴政黨，只能隨風倒、搖尾巴！



王金平稱自己是中華民國派，但日前訪中卻不敢提？他認為國民黨要重新定義九二共識，如果是回到「一中各表」，郭董說的就是，何須重新定義？如果是「一個中國」，那也是隨風倒、搖尾巴！



以上郭硬、朱軟、韓趴、馬轉向，吳王隨風倒，只是到目前為止的狀況，如果今天郭也軟掉了，那就全黨親中舔共搖尾巴去吧！

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