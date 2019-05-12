Lin bay 好油》正事不幹卻繞著過時的自經區團團轉

自經區做為緩衝，當年的條文便說明法令實施十年後自動生效。但如今時空早已不同，要再爭取成立自經區根本沒有意義。台灣現在的重點是如何能進入ＣＰＴＰＰ，並開放最少的產業。

Lin bay 好油

韓國瑜講不清楚自經區到底能帶來甚麼效益，在無限跳針「發大財」之後，5月10號又說：反對自經區的只有兩個可能：一個是無知，一個是無能。照韓市長這種邏輯，我們大概也可以說：支持自經區的只有兩種可能：一種是幻想發大財，另一種是妄想發大財。

不管支持或反對自經區，該向民眾說清楚的是自經區為台灣帶來的益處與劣勢，至於會被中國洗產地、開放中國農產品會血洗台灣農產品等指控，就該拿出實際的評估，而不是直接拿農業產值乘以加工比例之後，就說這些台灣產值會被消滅，用這種二流評估方式恐嚇民眾，和喊發大財的人有什麼兩樣？

所謂「自經區」是限制區域單方面開放的貿易自由化。在台灣走向貿易自由化的過程中，面對的困境不是要不要自由化、要不要開放產業，而是能不能自由化，能不能選擇開放哪些產業、保護哪些產業。

世界貿易組織（ＷＴＯ）成立後，台灣積極想加入，而中國不但想加入還打算阻撓台灣加入ＷＴＯ，最後中華民國以「臺澎金馬個別關稅領域」這個經濟實體而非國家的名義加入，並且被迫以已開發國家的定位參與，後果是因農業開放項目不是逐步而是立即開放，對本土農業造成重大打擊。

在農業議題上，ＷＴＯ各會員國都無法取得共識，最後在2008年認定杜哈回合談判正式破局，之後貿易自由化的趨勢轉向區域貿易協定（Regional Trading Agreements），而對台灣最重要的兩個區域貿易協定RCEP跟「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）目前都把台灣排除在外，台灣與美國、歐盟的貿易協定也還停留在談判的階段。正因為被排除在貿易自由化之外，台灣出口到其他國家的產品面臨高關稅、服務貿易爭議、智慧財產權等各種的問題，而別人不開放給我們，我們也不開放給別人。

全套不做，卻拘泥半套

自經區則是一個半套的政策，是走向貿易自由化的緩衝，開放區域內限制性的進口（免關稅）及相關貿易，但出口到其他國家卻沒有得到免關稅與相關貿易開放的待遇，怎麼看都不划算。自經區做為緩衝，當年的條文便說明法令實施十年後自動生效。但如今時空早已不同，要再爭取成立自經區根本沒有意義。台灣現在的重點是如何能進入ＣＰＴＰＰ，並開放最少的產業。一如日本當年開始參加ＴＰＰ談判時想守住稻米、麥、牛豬肉、乳製品、糖等5大「聖域」，但談判不如預期，仍是守不住牛肉跟乳製品等關稅。

自經區則是一個半套的政策，是走向貿易自由化的緩衝，開放區域內限制性的進口（免關稅）及相關貿易，但出口到其他國家卻沒有得到免關稅與相關貿易開放的待遇，怎麼看都不划算。（資料照）



如果我們未來能加入ＣＰＴＰＰ，哪幾個產業是台灣需要保護的「聖域」？這些「聖域」能不能依照產業發展盤點出來？最後要守住哪幾個？談判中如何將損失控制到最小，這才是重點。

假設，我們要加入ＣＰＴＰＰ，和印度談判時，印度堅持台灣要開放花生仁進口，我們該怎麼與印度協商，例如配額增加、關稅逐年調降或是降花生醬的關稅，如果都談不攏，一定要開放的情況下，如何為本土產業取得影響最低的開放條件？

就像台灣最近幾個日本在意的輸台品項都調降了關稅，日本就表示會支持台灣參加ＷＨＡ，也期望這些品項調降關稅後能換到日本支持我們加入ＣＰＴＰＰ。為了爭取這些ＣＰＴＰＰ會員國的支持，我們勢必要開放部分品項，如何將影響降至最低，這遠比自經區是否要成立關鍵多了，如果能走向貿易自由化對等開放，誰還要這種只能做為緩衝用，開放自己而對方不開放的自經區呢？

連產業現況都搞不懂談甚麼自經區

關於自經區的議題，不如一起來看看實例吧。

（截自本報）

陳吉仲以花生舉例，他說，花生可以做花生醬、花生油、花生糖，將來如果開放自經區，以國內花生價格來看，和中國的價格差一倍，食品加工廠會用誰的？當然用便宜的，但是最後產品卻掛MIT，這對台灣農業是一大傷害。問題是，目前台灣的法令規定，中國花生、花生油、花生糖當然不能進口台灣，但花生醬卻是是可以合法進口的。

花生醬輸入稅則相關資料及花生醬進口產值。（資料來源：關務署）

陳主委，不用開放自經區，中國的花生醬早就進口到台灣了，而且是台灣花生醬進口供應第一大國，佔總花生醬進口量的4成左右，每年進口約有八千萬左右的產值。食品加工廠很多都是用中國的花生醬，製成的產品當然是MIT，如果如您所言，這樣會台灣農業造成重大傷害，很抱歉，不用自經區，傷害早就造成了。

陳主委對於產業現況的理解程度低到讓人覺得不可思議。但既然陳主委不了解花生醬，那我們就用花生醬來對自經區舉例：在沒有自經區的情況之下，台灣怎麼進口花生來做花生醬？

在沒有自經區的情況下，台灣能進口其他國家的花生來做花生醬，但不能進口中國的花生，因為我們不允許進口中國的花生，而實務上也沒有人會進口其他國家的花生來做，因為進口花生仁在台灣如果沒買配額的情況下，一公斤要64元的關稅，含稅一公斤要100多元，原料成本遠比用台灣的花生還貴，所以台灣根本不會有做大量低價花生醬的大型加工廠，頂多是小型的本產花生醬加工業者。

實際上，台灣出口的花生醬很少，2018年只出口11噸，而且是走高價路線，每公斤的出口報關價是進口價的4倍。 在有自經區的情況下，台灣要怎麼進口花生來做花生醬？若有自經區，進口花生就不能課懲罰性關稅，只能課徵0元，而且中國的花生也可以出口到台灣的自經區，在自經區範圍內就有便宜的花生來源，可以做低價的花生醬了。

這些從自經區進來的免關稅花生，包含從中國進口的花生，有沒有可能流向台灣其他地方，造成對本土的影響？有。

真的有人會去做花生醬加工廠，而做好的花生醬沒有全部出口，超過10%的比例流向台灣其他地區，對本土花生醬業者造成影響嗎？有。

但上述兩種情形都是廠家管理上違法的問題，並不是法律本身的問題，當然，大多數的人也相信會有這類事會發生。但發生這些事的前提是：要能吸引人家來台灣投資花生醬加工廠。現在台灣的投資環境，台灣做花生醬的優勢在哪裡？以出口日本為例，台灣到日本的關稅要12%，東協國家是3.3%，台灣在沒有生產成本優勢、沒有關稅優勢、也沒有消費量的情況下，誰會想來台灣投資花生醬工廠，又要怎麼刺激就業呢？

陳吉仲對於產業現況的理解程度低到讓人覺得不可思議。（本報資料照）

修法即可，何必搞自經區

如果台灣本來就沒有優勢的產業，就算有自經區也不會帶動產業發展，花生的例子是這樣，鳳梨、芒果也是，要生產加工鳳梨當然去泰國享受水果供應成本、加工成本、勞動力供應與關稅優勢，怎麼會來台灣加工呢？所以在自經區成立之下能有利的，就是進口回來本地加工後再出口的產品，免關稅可降低稅賦，同時降低加工廠商的原料取得成本。

那為什麼要成立自經區才能有這個加工優勢？直接在稅制上調整不就好了？對這類型進口加工出口的廠商給予沖關稅的方式，不就解決了？例如進口時會被預扣5%的營業稅，如果有出口則可以沖回5%的營業稅，廠商被扣的關稅，如何以一定的比例退還，藉以降低原料取得成本，這類加工廠還不用限縮在自經區的特定區域裡，加工完的產品要賣本土有關稅，賣出口可以退關稅，這樣不是更實在？

就算自經區真的成立，也沒對加工出口業者產生如去其他國家關稅降低的情況，競爭優勢也不會因此提高。限制區域的模式更會造成加工出口業者的不便利，還等同是變相開放台灣市場。所謂自經區能產生的優勢，都是貿易自由化和相關法令鬆綁就能一次得到的，又何必大費周章？

政府該做的是想辦法和其他國家對等談判貿易自由化的項目，並修改妨礙發展、過時且不符實際需求的法令，直接針對這些關鍵點去解決才是正辦，結果朝野卻繞著自經區在團團轉。

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