自由開講》反中護台成為美國共識

◎林國健

美國聯邦眾議會通過了《台灣保證法》，將要求行政部門對台軍售常態化，還要支持台灣的外交上的有意義參與。

在說明法案的意義前，先帶大家回顧一件事。幾天前，川普總統宣布，如果美中貿易談判還是不順，會把部分中國商品的關稅，從10%調高到25％。川普嗆中國的故事大家都知道了，但是，有一件事值得注意的，就是民主黨的參議院領袖舒默，立刻發文力挺不同黨的川普。

AIT處長酈英傑是這樣說的：「蔡總統在我眼中不只是台灣的，也是世界的模範，美國有這樣的夥伴夫復何求。」（美聯社）

其實，舒默不只跟川普不同黨，不久前他們還為了政府預算案槓上，讓美國政府關門了好一陣子。熟悉美國政治的人，都還記得裴洛西、舒默（兩位民主黨的國會領袖）跟川普在鏡頭前，為了要不要蓋邊境圍牆的事，互相吐槽的樣子。

這種狀況大家能想像嗎？想像一下，當蔡英文嗆中國時，國民黨的國會領袖竟然跑出來聲援。這個情況台灣很難發生，但也表示，「反中」已經是美國跨黨派的共識了。

而台灣保證法的意義是什麼？這項法案在國會無異議通過後，象徵著美國共識不僅是反中，還要多加上一項「護台」。今年是美國的台灣關係法40週年，在這個關鍵的一年，美方正在加碼對台灣的支持，尤其是在自我防衛的戰力上。

各界注意到最大的進展，應該是台灣關係法規定要提供台灣防衛性武器，而台灣保證法則是進一步加碼，改為對台軍售要常態化。

法律的明文化，的確展現了美方的堅定態度，不過，蔡英文執政這將近三年，美方一直都持續批准對台灣的軍售，從武器硬體，到人員培訓跟後勤支援，具體進度一直在往前走。國會的法律比較像是給一個更堅實法律基礎。

相較於過去美方對台灣既愛又搖擺的心情，這幾年確實是有顯著的不同。過去，美方雖然想要支持台灣，但是又怕台灣拿著傢伙暴衝，同時，更怕台灣包袱款款，跑去靠向中國。對老美來說，台灣無論衝過頭或是跪下來，都是麻煩製造者。

在這個瞬息萬變的世界政治局勢中，一個穩定的行動者在國際政治中，建立一個一致而且可以預測的可靠感，其實是無比珍貴的。這正是蔡英文的長處。

作為一個政治人物，她淡而無味，沒有重鹹語言，也做不到發大財這種浮誇的風格，但從台美關係的正面演變看來，她的確是美方相當信賴的台灣總統。

初選畢竟是充滿衝突性，大概連民進黨內支持者都有人要當「英黑」。不過美國人到底怎麼看蔡英文的外交成績。給他們自己講最清楚。我就引用美國官方對蔡英文的描述來作結。

不到一個月前，AIT處長酈英傑是這樣說的：「蔡總統在我眼中不只是台灣的，也是世界的模範，美國有這樣的夥伴夫復何求。」

（基金會副研究員）

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