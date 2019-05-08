自由開講》「大陸憑什麼綁架我」？所以郭董是自願成立富士康黨部跟黨校？

◎柯嘉斯

郭台銘董事長6日舉行美國行返台記者會，在記者會上，除了大膽預言中美貿易戰快要結束了，更前後矛盾一下說自己是「小咖」，所以絕不會有郭習會，一下又大放厥詞說「大陸憑什麼綁架我」，但是又不願正面回應日媒關於「一國兩制、九二共識」的提問。

但是郭董對中國其實早已表態，其旗下的富士康集團早在2001年便於深圳廠區成立中國共產黨支部，去年更成立「富士康科技集團黨校」，公開宣示將「把富士康黨校辦成黨員教育培訓的主陣地」，在中共推動的黨組織活動中相當活躍。

在2001年中共成立富士康支黨部時，郭台銘曾表示「集團黨委的成立，是中國共產黨在新的形勢下鞏固和擴大階級基礎與群眾基礎的一個範例，也是集團創新局面的開始。」想請問郭董事長，允許中國共產黨進入私立企業創立支黨部、黨校究竟是不是「大陸綁架你」呢？如果郭董不是被中共綁架，那代表郭董是自願在自己的公司裡成立共產黨組織囉？

公開宣示將「把富士康黨校辦成黨員教育培訓的主陣地」，在中共推動的黨組織活動中相當活躍。（圖取自網路）

如果真的是如此，筆者終於懂「鴻海沒有我會更好」的真正意思了。

因為主張共產、為黨服務的郭董，應該不止不適任以服務股東，為股東獲利的公司董事長，更不適任以服務全台人民，追求自由、民主、資本市場的台灣總統。

另外郭董事長面對中國威脅要把富士康中國工廠關掉，郭董事長說「給我幾個月，我一定會搬到更有競爭力的地方」，先不論郭董可能要在6月21日的股東會裸退（既然要裸退如何幫鴻海搬廠），郭董早已不是第一次說要「搬廠」。

郭董在2014年、2017年都有威脅要從台灣出走的紀綠，但是事實上鴻海母公司的經營重心早就不在台灣，但在台卻有1.2兆的負債，所以說郭董說鴻海要出走卻沒走，是真的不想出走嗎？還是無法出走呢？

因為鴻海在中國營運也是想同的道理，中國並無法治，而是人治國家，所有大企業要前往中國經商背後一定要和中國高層關係匪淺，舉例而言，2009年鴻海和中國比亞迪公司產生民事糾紛，傳出那場官司的背後就是由連戰「直通北京高層幫忙處理」。

換而言之，中國政府允許你在此做生意，難道會讓你想跑就跑？如果今天鴻海今天真的從中國消失，那也是因為中國政府希望鴻海消失，就如同中國政府要求馬雲退休，馬雲就得退休，中國政府要求「支付寶」充公，支付寶就會變成國有一般。

如果今天郭台銘從中國離開，那也不是郭董願意的，而是中國要求的，如果郭董真的有能力脫中入日本或美國，早就去做了，因為誰想要整天冒著生命危險、財產隨時消失的風險，跟「流氓國家」做生意。

總之，郭董這場訪美回台的記者會，除了去一趟美國，沒跟川普合照，只拿到簽名，沒在白宮內有公開照片，只有在白宮外如觀光客一般的合照之外，尚不知有什麼實際有利於郭董的資訊。

畢竟面對郭董說川普表態支持其參選，白宮可是大動作的寄信到駐DC的記者信箱，澄清絕無此事，不是嗎？

結果，郭董除了講的一副他就是美國認可的候選人之外，還嗆提問要求郭董對92共識以及一國兩制表態的每日新聞記者說，「日本人問我覺得怪」，拒絕回答問題。

筆者想問郭董，如果台灣的東亞民主盟友不能關注台灣的總統大選，那你跑去美國找川普背書幹嘛？照郭董的邏輯，「你要選總統找美國人不覺得怪嗎」？所以郭董還是先想辦法公開對一國兩制及九二共識看法吧！畢竟這已是中國公開要統一台灣的手法了，要選總統的人怎麼能迴避這些敏感的問題？知道郭董對這些問題的立場是台灣選民們應有的權利！

（台北大學法律所）

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