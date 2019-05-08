胡，怎麼說》韓式跳針發大財，然後...亂入划龍舟！

上週5，市議員黃捷質詢「自經區」，韓國瑜市長狂跳針只會喊「發大財」；昨天，市議員李柏毅質詢追問韓國瑜，為何4月20日全中運在高雄開幕時，運動員還沒進場就上台致詞又快閃走人？韓國瑜答「端午節龍舟比賽28位局處長划龍舟」。

韓國瑜在市議會答詢時，針對自經區議題跳針回答發大財，面對質詢全中運快閃卻亂扯市府官員划龍舟，從這兩件事例分析，他根本無心市政，無能管理市政，這是他的罩門！（資料照，記者廖振輝攝）

從跳針發大財、亂划龍舟兩件事例分析，韓國瑜無心市政，其實，他根本無能管理市政，市政正是他的罩門！「回歸市政」正是他的最怕！

他的長門呢？就是一直選、一直選...總統，就是一直喊發大財、一直喊發大財...抱中國大腿。韓粉拱他更上層樓選總統，他當然願意，這樣就可擺脫市政，高雄市政呢？沒有這樣的市長也沒差，就擺爛吧，然後呢？擺爛的責任全推給中央、全推給民進黨、全推給前任的陳菊市長...。



從以上兩例也可看出，韓國瑜很有小聰明，只是聰明反被聰明誤！自經區是他不懂的，一問就倒、一問就趴，就以喊大發財口號來掩飾無知，卻被認真的黃捷議員因不滿實問韓卻跳針沒答，不禁氣的翻白眼，而完全揭穿！真相就是，韓對自經區既無知，發大財跳針千遍仍是四大皆空！

全中運4月在高雄舉行，面對這場運動盛事，身為地主的韓國瑜搶先致詞，致詞僅約1分鐘，隨即趕在運動員進場前就匆匆離場趕攤。（資料照，記者黃旭磊攝）

再看全中運快閃事件，運動賽事當然以運動員為主，韓國瑜在運動員還沒進場就搶先致詞快閃，這是全世界沒有一個首長敢做的事，全中運在高雄，就如奧運在北京、東京、莫斯科...，習近平、安倍、普廷敢在運動員沒進場就搶致詞快閃嗎？在國內舉辦的全運會或國際重要賽事時，馬英九、蔡英文、柯文哲、鄭文燦等等無論是總統或地方首長，敢這樣嗎？



以上沒有人會這麼做也沒有人敢，韓國瑜卻做了！真的是無知又囂張、自我膨脹過了頭！



不過，從他回應李柏毅的質詢來看，韓國瑜應該知道跨越了紅線，知錯了，卻死不認錯，還顧左右而言他，以瞎扯划龍舟來迴避問題。

韓國瑜擅長的其實就是一直選，一直喊發大財...抱中國大腿。被韓粉拱著選總統，他當然願意，這樣就可擺脫市政，高雄市政也沒差，反正有沒有這樣的市長都是擺爛。（資料照，擷取自高雄市議會質詢影片）

從去年九月以來，在韓粉、韓流為他圍勢之下，韓國瑜有恃無恐，凡是批評他的、反對他的，暴力語言攻擊韓的對手、恐嚇政敵等反而對他不利的...，就打為假韓粉、韓黑，他用「屁眼」看...，但是，證諸半年多來，韓粉肆虐，綠、藍均受其害的實際狀況，這難道不是惡人還告狀、作賊喊捉賊？



囂張沒落魄久！還是這句老話，韓國瑜讓人翻白眼、傻眼的還多的很，囂張也快到盡頭了！

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