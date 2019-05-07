小葉日本台》《不能結婚的男人》阿部寬＆絕對女王指原莉乃畢業了

令和元年的第一篇文章，就由不能結婚的男人－阿部寬和絕對女王－指原莉乃來擔綱。

小葉日本台

個人非常喜歡日劇《不能結婚的男人》，絕對是阿部寬生涯代表作，相隔13年後再拍續集，身為粉絲當然開心，因為成真的難度真的很高，畢竟本劇可不是常見的刑事推理或職場系列那麼容易延續下去喔。HKT48的指原莉乃終於在上個月畢業了，讚嘆指原，感謝指原，本來就很欣賞撒西哈拉，百年難得一見的「偶像」，日後還是會繼續Follow她的。令和元年的第一篇文章，就寫這兩個主題，參考看看囉！

得天地人配合才能成真的2019《不能結婚的男人2》

《不能結婚的男人》絕對稱得上是阿部寬日劇代表作，相隔13年後再拍續集，時段確定在2019秋季檔10月期放送。阿部寬說，現在不結婚的人比13年前還多，期待這是一部可以療癒普天下不結婚男人的劇集。看到這則消息很開心但更多的是深覺不可思議，畢竟現實的難度頗高，得天地人配合才能成真。

有口碑的日劇拍續篇不意外，最快方式就來個兩小時左右的SP交待；拍續篇的日劇通常和題材類型有關，其中職場系和推理最常見，比如刑事劇、醫療劇，因為案件和病患較容易採個別處理與一話完結，效果好的話，套公式自是可以一路演下去。反之，像是所謂的現象趨勢劇或愛情片則是困難多多，除了時潮環境會變外，另一個即便電視台想讓完治和莉香再續情緣，「當事人」也未必會同意啦，織田裕二和鈴木保奈美不就寧可選擇多年後當律師事務所的伙伴（《無照律師》）嗎？

相隔13年，阿部寬續當《不能結婚的男人》，期待這是一部可以療癒普天下不結婚男人的劇集。（圖：網路）

《不能結婚的男人》不算職場劇，阿部寬演的也不是《新參者》的加賀恭一郎或《圈套》中的上田教授，這樣的一部劇集在13年後開拍Part 2，配合的要素至少要有：必須是由阿部寬主演，換人演就走味也沒意義了；還必須是阿部寬本人有主觀意願的同意接演；當然也必須是13年後的阿部寬給觀眾的形象沒變，人氣依舊高檔；再來《不能結婚的男人》，有獨自品味加性格古怪的建築師桑野信介，2006年時的設定是40歲，13年後《不能結婚的男人2》的桑野已是53歲，不算太老的中年大叔，有錢有閒但就未必要有婚姻，當現階段的趨勢劇演也說得通。此外，同樣的編劇尾崎將也，同樣的導演三宅喜重，同樣的富士電視台火曜日放送，這樣才能稱正宗的《不能結婚的男人2》。

阿部寬之外，早坂醫生可好？還有那隻超有戲的KEN醬

喜歡阿部寬，也超喜歡本劇，當然會期待續篇的誕生，那後來有交往的早坂夏美呢？Part 2的設定是桑野龜毛的個性把早坂醫生的耐心給磨光，所以分手了。目前電視台整個卡司還沒公佈，不過夏川結衣可以繼續演喔，就繼續當阿部寬的主治醫生嘛，還有那隻總是對阿部寬含情脈脈，超有戲的「KEN醬」不知可好？

此外，《不能結婚的男人2》另一個讓人有信心的理由是編劇尾崎將也，他是阿部寬的愛用者，之前合作過的作品除了2006《不能結婚的男人》外，還有2004《老公當家》、2009《白色之春》、2011《幸福的黃手帕》SP、以及2011電影《來自天國的加油聲》等，阿部寬的特質特色，尾崎將也很了。

《不能結婚的男人》／2006／全12回／平均收視率16.93% 獲第50 回日劇學院賞6獎項： 最佳作品、 最佳男主角／阿部寬、最佳女配角／夏川結衣、 最佳編劇／尾崎將也、最佳導演／三宅喜重、小松隆志、植田尚、特別賞：こつぶ（就是KEN醬）

總是對阿部寬含情脈脈的KEN醬不知可好？（圖：網路）

總選舉拿了4次第一還3連霸，波瀾萬丈的撒西哈拉

指原莉乃（さしはらりの）從HKT48畢業了，個人會花時間Follow AKB，最大的誘因動力就是她，本文後半段就來聊一下這位超另類偶像，絕對女王的撒西哈拉醬。

總選舉拿了4次第一還3連霸，波瀾萬丈的撒西哈拉。（圖：網路）

指原莉乃在總選舉拿了4次第一，其中還3連霸，這4次第一的得票數分別是2013年的150,570、2015年的194,049、2016年的243,011、2017年的246,376，這樣的票數有多高？第一次贏大島優子14, 067票，第二次贏柏木由纪26,866票；另兩回尋求連霸過程則是毫無懸念的二度贏渡邊麻友67,398票和97,244票，簡言之，得票數一屆比一屆高，贏的票數也愈來愈懸殊，壓勝的指皇，難怪渡邊麻友會感嘆想跨越指原這座高牆真的沒那麼容易。

會成為指原莉乃的粉絲主要來自2013年第五届AKB48總選舉，就是指原因爆緋聞從AKB48移籍至當時尚未成氣候的福岡HKT48，然後在眾人皆不看好的情形下力壓大島優子第一次登頂那次。那晚當最後名次揭曉，指原在現場一堆驚訝聲中的發言太打動人心了，原來這位要廢材當到底，總是在電視節目中扮醜搞笑，與AKB王道「清純」偶像背道而馳的撒西（さし）這麼上得了大場面，正視自己過去的演說既言之有物且很得體，有被感動到，所以就開始支持了。

指原莉乃為何有如此高人氣？這裡節錄一段她在2015年總選舉重返后座的感言：

「我在AKB Group是相當特殊的存在，就算這樣的我，在大分縣上學時仍會自我感覺良好的以為自己還算可愛；進入AKB後會一直想著如何才能站Center？如何才能做到像前田敦子、大島優子那樣？雖然思考過，但一次也沒做到，所以我決定要將指原莉乃做到底。我是醜女、貧乳，沒什麼優點的我在兩年前拿到了第一，但那個第一是從緋聞得來的大逆轉，希望有一天我也能像大家一樣，作為指原莉乃來被大家評價。我又再一次拿了第一，這不是奇跡，我相信這是自己一年來的努力被大家看見得來的。我是掉隊者，並不是被選上的人，全國掉隊的各位，請讓我的第一名帶給大家自信吧！」

堪稱經典級的演說，短短幾分鐘，淚中帶笑，有自嘲，有感謝，有自信，有勵志，格局高度都有，簡直就面面俱到，感染力十足。

高EQ，敢言很有愛，連安倍晉三都認證過的指原莉乃

指原的高EQ在於當有人酸她總選舉的票數不少是中國粉絲灌票時，她的回應不是急忙撇清或反質問其他團員沒有嗎？而是先大方感謝來自海外的粉絲支持，然後指大部分的票數還是國內自己人啦。

指原的機靈大方，看似毒舌卻不傷人，經得起被虧且能快速接哏，這些表現不僅深獲各電視台節目的歡迎，就連首相安倍晉三在某次上談話性節目中被問到在坐的來賓哪一位適合日後從政時，安倍直接點名的就是指原莉乃！

指原的機靈大方，看似毒舌卻不傷人，她的敢言高EQ連安倍晉三都認證過。（圖：網路）

還有指原之所以當得起一姐，除了提攜照顧後輩外，舉兩例，2017指原最後一次參加的總選舉獲得史上新高的246,376票，三連霸達成，即便如此風光，但她的感言卻特別呼籲粉絲請不要對AKB見死不救，為何？因為她已看到徵兆；另一例是前陣子發生的前NGT48成員山口真帆遭兩名男粉絲在家附近埋伏襲擊險被強暴事件，公司的後續處理竟演變成山口真帆先道歉後退團，指原不但在Twitter和節目中公開批評公司處理很糟，山口真帆無須道歉，後來更祝福退團的山口真帆能在可信賴的其他地方再次發光發熱。或許有人會說是因為指原要畢業所以敢講，不過說這些話完全符合指原風格，一點都不矯情。

指原莉乃對後輩的照顧，宮脇咲良感受最深。（圖：網路）

偶像顛覆者也是新的偶像革命者，指原依然持續進行式

撒西哈拉指原畢業了，她是傳統定義下的偶像顛覆者也是新的偶像革命者，她在48G十年中的波瀾萬丈有太多東西值得大書特書；此外，偶像女團通常有賞味期限，成員在畢業後的單飛發展，或許指原闖出來的事業，留下來的經驗，都是給後輩另一種新的視野和選擇。最後，指原自認歌藝普普，不過她第一次在AKB48站Center的那首《戀愛的幸運餅乾》（恋するフォーチュンクッキー），好唱好學好好聽，站中間的撒西氣場和存在感好強；指原自嘲是醜女，不過她的台緣超好也愈來愈漂亮；指原笑說擔任HKT48劇場管理人就是負責訂便當，不過若有這麼一本書「指原莉乃教我們的事」，想必宮脇咲良定會感動到淚留不止；指原莉乃雖然自HKT48畢業了，但更重要是每週依舊可以在電視上看到她啊！

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