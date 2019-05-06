Lin bay 好油》台灣茶產業哪裡需要自經區

五缺與被孤立在區域貿易協定之外，是台灣現在面臨的最大的問題，而國民黨還傾全黨之力提自經區這種不符合需求的陳腔濫調，或許正說明了這幾年來國民黨一點長進也沒有。

Lin bay 好油

自經區的議題又浮上檯面。在討論自經區之前，首先來看看自經區到底是什麼？

自經區的概念在2012年提出，2012年川普第三度加入共和黨，他還在主持「誰是接班人」，如今川普已經是美國總統，甚至發動了中美貿易戰，台灣經濟也因為中美貿易戰得利，目前情勢已完全和七年前的環境不同，但國民黨卻只有自經區這種經濟策略拿來老調重彈，這也說明國民黨的不長進和脫離現實。

透過自經區，台灣茶可以賣到全世界？

在前幾天韓國瑜那場不忍卒睹的備詢後，高雄市副市長葉匡時在他個人的臉書以立頓lipton的例子來推銷自經區，說明荷蘭沒有產茶葉，但荷蘭品牌的立頓茶可以行銷到全世界，若成立自經區，台灣就可以從中國大陸或東南亞進口茶葉等農產品，生產行銷全世界的台灣茶。

葉副市長這些話，代表他根本完全狀況外。根本不用成立自經區，這幾年台灣茶早就在輸出了，而且輸出的產值還勝過進口值。

台灣的茶葉並不是只有高價路線的高山茶，簡單區分可分為高山茶、飲料茶、工業茶三種供應模式，如果葉副市長連台灣茶的供應模式都搞不清楚，又有什麼資料可以證明透過自經區台灣茶可以賣到全世界的模式呢？（其實目前台灣茶銷售到80個國家，也算銷售全世界了）

2018台灣茶葉輸出產值。（資料來源：關務總署，作者製圖）

很多人常常跳針「要建立起台灣茶葉的品牌」，但稍微有點行銷概念的人就知道，品牌是靠累積，而不是靠建立，Lipton 立頓是世界知名的茶飲品牌，這個品牌在1900初的蘇格蘭成立，有100多年的累積。

100多年累積起來的不只有廣告和行銷，還要有能穩定賣到世界各地的供應鏈、能提供大量且穩定便宜的產品，這才是最厲害的事，用那種文青的小量在看世界，請問沒有量要怎麼做品牌？把一些小量又自爽的產品生產當成高階的工藝，根本是笑話。

手搖飲才是台灣的驕傲

台灣的茶文化的成功靠的不是高山茶的路線，而是手搖飲，台灣的手搖飲品從1996年的快可立（Quickly）之後迅速的發展，如今已過了20多年，不只創造出龐大的內需市場，也讓手搖飲文化輸出。貢茶、日出茶太、CoCo都可、Comebuy等十幾個品牌早就能整店輸出，甚至台灣在國外的知名品牌「貢茶」，2017年被子公司韓國貢茶申請匯入6.15億元台幣買下，從此成為韓國公司的品牌。

這種手搖飲的文化，靠的不是台灣本產的高山茶，台灣昂貴的高山茶如何創造普及？但一杯手搖飲卻可以維持低價，茶葉靠的就是從越南、斯里蘭卡、印度、印尼等地進口的廉價綠茶和紅茶。

台灣進口這些廉價的綠茶和紅茶，部分直接當成工業茶使用，部分則是再以原料型態進行加工和調配，製成飲料茶供給手搖飲店使用，台灣的手搖飲文化可以累積與推廣，這些廉價原料功不可沒，消費者永遠都在追求便宜且質優的產品，如果要靠本產昂貴的高山茶，這個產業和文化根本不可能形成。

另外，雖然很多人知道台灣進口很多茶葉，但多數人不知道的是，如果以產值來看，台灣是出超的。以2018年為例，台灣進口的茶葉總產值是24.14億，出口的產值是33.81億，出超了9.67億。

台灣茶葉出口產值分析。（資料來源：關務總署，作者製圖）

台灣進口這些國家低價的茶葉，經過加工、調配之後輸出，價錢是原本進口品的7－10倍，雖然我們一年進口了三萬多噸的茶葉，但只輸出不到九千噸的茶葉，出口產值卻遠勝過進口。這樣的茶產業需要自經區嗎？

台灣的茶產業不管是內需或是外銷都已呈現穩定，茶產業需要的不是自經區，而是國際市場的經營，在未來其他國家開始形成通路驗證障礙時，提升自己的食品安全控管能力，取得食品安全驗證才是重中之重。當年自經區剛開始推動時，美國才開始推「食品安全現代化法案」（ Food Safety Modernization Act, FSMA），再過三年就要全面實施，而加拿大的《加拿大食品安全法》（Safe Food For Canadians Act）還比美國早半年生效，當年沒有這些驗證的問題，如今卻在眼前，現在國民黨還要拿這些自經區的東西老調重彈，忽視未來的發展阻礙嗎？

自經區不是萬靈丹

對許多企業而言，台灣真正的問題是五缺，缺乏穩定的水、電、土地、人才與勞動力，這些問題不是只有台灣會遇到，任何國家都會遇到，必須靠政策與法令來協助解決問題，就算高雄真的成立了自經區，也無法解決五缺的問題，把自經區當成萬靈丹，未免太一廂情願。更何況現在台灣在經濟上更大的問題是被孤立在區域貿易協定之外，不管是RCEP、CPTPP，都沒有台灣的份，而台灣目前個別簽屬的FTA也寥寥可數。

台灣目前有的FTA跟正在談的FTA。（作者製圖）

五缺與被孤立在區域貿易協定之外，是台灣現在面臨的最大的問題，而國民黨還傾全黨之力提自經區這種不符合需求的陳腔濫調，或許正說明了這幾年來國民黨一點長進也沒有。

但民進黨也沒比較好，強調不能讓中國貨洗成台灣貨，是民進黨反對自經區的主因，但中國貨如果要洗，請問來台灣有什麼優勢？有稅賦和關稅優勢嗎？真要洗不是去韓國洗更實在？中國與韓國有RCEP，韓國與美國又有FTA，例如韓國輸出的泡菜大部分都是中國原產的大白菜。若要講生產成本、稅賦、關稅優勢，那去越南洗不是更實在？中國跟越南有RCEP，而越南簽的FTA可多了。

簡單來說，自經區的原料跟生產都需要列管，如果讓其中的工廠有機會洗產地，就剛好說明法令有問題，讓工廠有機會搞鬼，這是管理問題，不過，以目前政府的能力，的確很難讓民眾有信心，因為民眾要的不是一個只會發補貼的政府，而是一個面對日益激烈的全球化競爭，能讓人民過上好日子的政府。

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