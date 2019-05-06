自由開講》川普下令課重稅 中國再逢國恥？

◎游仁惠

美東時間周日中午，美國總統川普在推特上發文，表示因不滿中國拖延貿易談判進度，因此將於本周五開始，正式將高達兩千億美元的中國商品稅率，從現行的10%提高到25%；此外，尚有3250億美金未被課稅的中國產品，也在考慮課以25%稅率的範圍之內。推文一出，可說是全球震撼。

美中貿易戰自去年正式打響以來，中國一直在重複清朝末年的談判陋習，也就是含混摸魚、虛與委蛇，試圖用口惠而實不至的各種文件如備忘錄（MOU），來規避真正有法律效力的協議。既然中國一直重蹈覆輒，那麼在二十一世紀再次面臨到當年的「列強侵略國恥」，似乎也是必然之事。

從中國製造變成台灣製造。但如此一來，美國對待台灣的方式，恐怕就會和現在有一百八十度的大轉變了。（法新）

美中貿易戰，到底誰佔上風？這點從日本的機械工具出口數據，便可得知。根據日本工具機工業會於今年三月公布的資料來看，對中國出口的工具機訂單，已經連續五個月輸給去年同期的數據。在日方產品和政策沒有明顯變化的前提下，出口下滑自然就是代表一個因素：中國的需求減少。這正是美中貿易戰對中國市場造成的最明顯影響。

面臨到「中國製造」極有可能帶來的大量成本上升，外資外商莫不加緊遷移布局，到鄰近國家建立生產線，以避免因中國而造成的損失。台灣近來屢屢傳出台商回流、外資加碼等好消息，就是在這樣的大環境下，帶來的利多效益。根據經濟部於五月初公布的資料，光是台商回台投資成果就已達2398億元，距離全年度的2500億目標，可說是幾乎提早一倍時間達標。

台灣之所以能夠在美中貿易戰裡獲得經濟果實，原因自然只有一個，站對邊，是美國的盟友。試想，如果今天台灣是跟中國站在一起，那下場自然是可想而知，這是任何一個稍微具備國際觀的人，都顯而易見能做出的判斷。然而好玩的地方就在於，台灣內部竟然還真的有人，一直鼓吹要選中國這一邊，而且為了和中國同一邊，連自己在說什麼都不知道。

這等奇才的佼佼者，當然就是高雄市長韓國瑜，除了自經區和高雄要發財這幾個字詞之外，連一點點更具體的內容都說不出來，反倒是副市長葉匡時比較誠實一點，挑明了說高雄搞自經區，就是要讓中國洗產地，從中國製造變成台灣製造。但如此一來，美國對待台灣的方式，恐怕就會和現在有一百八十度的大轉變了。

（兼任講師）

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