神奇海獅先生》【波希戰爭十九】：出力最多仍遭到排擠歧視，邊緣人克里斯提尼最後如何締造民主奇蹟？

只要是民主制度的國家，總是難免有些不同聲音的。這世界上本來就不存在井然有序的自由。這次的黨爭依舊未能逃脫「貴族政治宗團 vs. 人數眾多平民」的傳統模式，原本克里斯提尼認為自己的阿爾刻邁翁家族出力最多，統治雅典的當然是非自己莫屬。但是之後政局的發展，卻讓克里斯提尼整個傻眼...

神奇海獅先生

續上篇

John Collier描繪，號稱能獲得神諭的德爾斐女祭司（1891）。

掌握神的人，力量最大。

好的，上次我們說到雅典的克里斯提尼家族，賄賂了希臘祭祀中心德爾斐神殿的女祭司，而目的就是信眾裡面權勢最大、也最虔誠的斯巴達王。從此以後斯巴達人就開始覺得很奇怪：不知道從什麼時候開始，每次當斯巴達人有什麼問題去求神問卜，不管是馬桶不通、母豬生不出小孩，女祭司給的答案一律是一樣的：

那是因為雅典貴族沒有回去雅典的關係啊～～

這種傳言很快便傳到了斯巴達王的耳裡。而恰好就在同一時間，流亡的雅典貴族便前來請求斯巴達王援助他們復國。

斯巴達王很猶豫。雖然一方面來說，雅典在各城邦中的影響力越來越大，實在是有點威脅到斯巴達希臘霸主的地位。但是從另外一方面來講，雅典僭主希庇亞斯與斯巴達沒什麼過節，好像沒什麼必要為了克里斯提尼這群人而損害兩國的交情吧？總算在猶豫許久後，斯巴達國王終於說：

「我實在沒有辦法決定。這樣吧，我去請求德爾斐神殿的神諭，看看太陽神到底怎麼說。」

流亡雅典貴族聽到後，心裡大概想的就是這個吧：

（雅典貴族表示：好喔，你去啊～（圖：網路）

果然不久後，神廟的女祭司就諭令斯巴達絕對、務必，派兵全力幫助雅典貴族復國！斯巴達王心裡雖然一百個不願意，但還是決定遵照神的旨意了。

驍勇善戰的斯巴達士兵出兵雅典的消息，很快就傳到了雅典僭主希庇亞斯的耳中。驚慌的他完全不明白，為什麼原本明明是好朋友的斯巴達會突然對他拔刀相向？？（完全可以想像斯巴達王一邊揍雅典僭主，一邊喊：「鼻要怪我，我也不知道為什麼要揍你啊啊啊！」同時他也派遣使節向各盟國求援，很快的就收到一個令人振奮的消息：一個北邊的城邦二話不說，馬上提供了雅典一千名騎兵的支援！

騎兵可是古代的重裝戰車，這一千名騎兵的到來總算讓雅典僭主稍稍心安了一點。為了讓騎兵在對戰時保持最大的衝擊力，僭主還特別下令把平原的樹木全都砍伐殆盡。等到斯巴達士兵遠遠出現在地平線的那一端，騎兵部隊立刻全軍出擊以雷霆萬鈞之勢朝斯巴達人進攻。究竟這場騎兵與地表最強步兵的戰鬥，會是哪一方獲得最終的勝利？？

斯巴達人表示：騎兵？那是啥可以吃嗎？（圖：網路）

穿著紅披風、拿著長矛的斯巴達方陣兵，瞬間就把這一千名騎兵轟的灰飛煙滅，還活著的人也紛紛找到最短的路，逃回自己的國家去了。

雅典僭主趕緊帶著家族成員退回自己的要塞。不過這時，雅典僭主仍然相信自己會獲得最後的勝利。也許雅典士兵的素質不如斯巴達人，但是在等待斯巴達人前來進攻的漫長時間裡，他們早就已經在糧草後援方面做了充足的準備。然而命運女神似乎真的不站在他們這邊，一件意外的發生，終於讓僭主全面潰敗。

原來早在斯巴達包圍要塞之前，雅典僭主希庇亞斯就預料這將會是一場長期抗戰。為了保住自己家族的一脈香煙，他下令把整個家族的小孩全部送到後方安全之處。而這一大群小朋友就在往後撤退的途中，竟然一個不小心就被斯巴達人給抓住了！

這下雅典僭主真可謂萬事休矣了。在萬不得已的情況下，他只能答應流亡雅典貴族的全部條件，並且在五天之內永遠離開雅典。因此，從西元前545年庇西特拉圖當政後開始，一直到前509年希庇亞斯離開。在雅典維持了36年的僭主政治，終於結束了。

長期流亡在外的雅典貴族大聲地歡呼起來。尤其是克里斯提尼更是開心，但是他萬萬沒想到等他回去後，更大的難關在等著他......

克里斯提尼。（圖：網路）

是的，當至高無上的統治者消失後，雅典又～開始陷入黨爭了。

事實上，只要是民主制度的國家，總是難免有些不同聲音的。這世界上本來就不存在井然有序的自由。這次的黨爭依舊未能逃脫「貴族政治宗團 vs. 人數眾多平民」的傳統模式，原本克里斯提尼認為自己的阿爾刻邁翁家族出力最多，統治雅典的當然是非自己莫屬。

但是之後政局的發展，卻讓克里斯提尼整個傻眼：在貴族的強烈抵制下，坐在雅典統治者的位置上的竟然不是自己，而是他最主要的政敵，貴族派領袖伊薩戈拉！

克里斯提尼面對眼前的眾貴族，整個人說不出話來。

修建德爾斐神殿是我們、買通女祭司是我們；前去請求斯巴達王是我們、組建傭兵反攻雅典的，也是我們。那個伊薩戈拉從頭到尾都沒被流放，一直都是僭主的乖寶寶。現在反而是他坐上了最高統治者的寶座？克里斯提尼看著貴族元老們組成的政治宗團，心裡只有一句話：

為.什.麼？

事實上，不用他們回答，克里斯提尼一直都知道自己之所以在貴族圈中不受歡迎，就是因為自己無法改變的出身。所以為了平衡自己與政敵伊薩戈拉的勢力，他當然只能想辦法去拉攏平民。

不過這件事情反而更觸怒了貴族。現在他們非但不喜歡克里斯提尼這個家族、也不喜歡克里斯提尼對平民過於友善的態度。最後，做為最高主政者的伊薩戈拉再次請求斯巴達王支援，驅逐阿爾刻邁翁家族和其他七百家追隨者，原因更是赤裸裸的歧視他們家到了極點：

「為了避免崇高的雅典議會，被受詛咒的阿爾刻邁翁家族所玷污。」

克里斯提尼氣到不能自己。就是這一瞬間，宣示了他與貴族的永遠決裂。不過這時的他其實並不知道，勝利的伊薩戈拉其實也不好過。等到克里斯提尼離開之後， 雅典貴族終於鬆了一口氣，執政官伊薩戈拉也露出了笑容。大家過來恭喜他：

「從今以後你就是雅典的掌權者了！」、「恭喜恭喜！」

伊薩戈拉當然也一一答謝。但是這時候，歷史學家希羅多德披露了一件令人震驚的事實。那就是伊薩戈拉為了權勢，付出的代價竟然是：他的妻子。

「斯巴達王與伊薩戈拉的妻子，有不清不楚的關係。」希羅多德這樣寫道。（《歷史》，5-70）

這就是，權勢的代價。

這就是，斯巴達王支持他的真正原因。

可以想像的是多少個夜晚，伊薩戈拉全身顫抖，站在門邊聽著自己妻子與斯巴達王的喘息。雅典至高無上的統治者，是真正的奴隸。

不過這種權勢也不長久。有一天，克里斯提尼突然接到了來自雅典的大好消息：「貴族派被雅典人趕走了，我們現在已經可以回到雅典了！！」 （待續）

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