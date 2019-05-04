神楽坂週記》被勝利擊垮的水手：業餘冒險家克羅霍司特之謎（三）

克羅霍司特在大西洋上孤獨地陷入了二選一的死胡同當中：顯然，如果他棄權退賽，那麼他的餘生勢必就得在破產、恥辱與公眾的嘲弄中度過；但更明顯的是，如果他駕著這艘尚未完成，適航性大有問題的「泰格茅斯電子號」繼續朝南極海前進，就無異於自殺。有沒有第三條路可以選擇呢？ 在為期數週的苦心積慮之後，克羅霍司特認為他終於找到了第三條安全的路。

神楽坂雯麗

續上篇

《星期日泰晤士報》的「金地球賽」報導。（網路）

現在我們將時間稍微回溯幾個月，回到幾個月前，也就是克羅霍司特離開英國本土之前的那時候。

克羅霍司特為了在這場困難的單人環球帆船競速賽中勝出，對自己的船隻設計有獨到的想法。當然所有參賽者在出航前的準備時間都非常匆忙，但克羅霍司特為了在船上搭載自己設計的導航儀器與安全設備，選擇從零開始建造自己的三體船「泰格茅斯電子號」。為了以萬全準備參加這場獎金5000英鎊的金地球賽，財務狀況並不優渥的克羅霍司特向自己公司的投資者，也是他在這場賽事中的贊助人史丹利．貝斯特（Stanley Best）借款12000英鎊來支應。

克羅霍司特的贊助者史丹利．貝斯特。（網路）

貝斯特身為嚴肅的投資人，在借款給克羅霍司特的同時與他簽訂了一份合約：假如克羅霍司特因未能及時出航，或是在比賽的早期階段失格退賽，屆時克羅霍司特必須照價購買（償還）這艘「泰格茅斯電子號」的建造款項12000英鎊。

這當然是一筆鉅款。但如果克羅霍司特能順利完賽，甚至拔得頭籌，隨之而來的名利、聲望與獲益，與這艘船隻的造價相比之下，依然是划算的投資。

克羅霍司特在「泰格茅斯電子號」上發揮了許多技術巧思。他設計了一種以水感應器觸發的自動充氣浮袋來防止船隻進水翻覆；在船上各處巧妙地配置了幫浦，在船體左右不平衡時進行自動注水來維持船身直立⋯⋯如果能夠與自己開發的這些高科技裝備一起，順利達成人類首次單人帆船環航世界的壯舉，那麼克羅霍司特的電子產品事業也必定能大展鴻圖，一帆風順才是。

然而克羅霍司特的計畫有一大弱點—時間不夠。確保資金、建造船隻，乃至於安裝這些設備的時間非常緊湊。一直到出發期限的最後一天，也就是1968年10月31日當天下午，克羅霍司特才在匆忙與混亂中勉強離開了出發地法爾茅斯港。那些來不及在岸上完成的準備工作，只好留到海上的航程中繼續進行。在出發的混亂當中，許多零件與備品被遺忘在岸上，而克羅霍司特甚至在自己的船建造完成之前，都還不曾在海上親自操縱過三體帆船。

出航當天的克羅霍司特，依然忙於搬運物資及行李到船上。（網路）

出航後不久，克羅霍司特就發現船隻在未完成的情況下，發生了許多故障狀況；但最嚴重的問題，莫過於克羅霍司特本身就缺乏遠洋航行的技術與經驗。在出航後的幾星期之間，克羅霍司特只航行了事前計畫該前進的一半以下航程，即使在最好的狀況下，他的航海技術也無法讓「泰格茅斯電子號」發揮原本預期應有的最佳性能。

在這個時期的航海日誌中，克羅霍司特自認為能夠平安無事完成這趟航行的機會，只有一半。這一半的機會還有個前提，就是克羅霍司特必須在駛離海象惡劣的南極海域之前，完成那些由他親手設計，卻來不及在出發前裝配好的安全設備。

但是，不要說是完善這些設備了，船隻本身每天在大西洋的風浪沖刷下，就已經出現了各種浸水及故障的頻繁徵兆，克羅霍司特幾乎束手無策。而此時「泰格茅斯電子號」所面對的海象，在整場環球賽事的航道中，還要算是相對平靜的一段而已。

航行中的「泰格茅斯電子號」甲板，由克羅霍司特自行拍攝。（網路）

就這樣，克羅霍司特在大西洋上孤獨地陷入了二選一的死胡同當中：顯然，如果他棄權退賽，那麼他的餘生勢必就得在破產、恥辱與公眾的嘲弄中度過；但更明顯的是，如果他駕著這艘尚未完成，適航性大有問題的「泰格茅斯電子號」繼續朝南極海前進，就無異於自殺。

其他更早出發，富於航海經驗及實力的參賽者已經遠遠跑在前頭。在他們當中，甚至也已經有人因為意外事故及惡劣氣象而被迫棄權。究竟「泰格茅斯電子號」與克羅霍司特在破產與死亡之間，有沒有第三條路可以選擇呢？ 在為期數週的苦心積慮之後，克羅霍司特認為他終於找到了第三條安全的路。

假如一切順利，這條路雖然無法將他領向充滿榮耀的賽事冠軍，或者世界首位單人不靠港帆船環球冒險者的榮譽，但至少能讓他與他的家人躲過破產帶來的恥辱與痛苦，而又保全自己的生命。

1968年12月初，岸上守候賽事進展的人們，收到了「泰格茅斯電子號」回報自身位置的摩斯電碼。

他們都沒有想到，這些簡短的電報，就是克羅霍司特踏上不歸路的最初跡象。（待續）

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