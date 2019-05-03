自由限時批》老共囚禁德先生 濫用賽先生 禍害大矣！

呂政儒

百年前的一場驚天動地「54」運動，受到國際矚目！而此亦為中國帶來追求民主「德先生」（democracy）和科學「賽先生」（science）的多元進步價值觀念！

惜因中國共產黨統治70年，卻將「賽先生」異化為專制獨裁的利器，不僅囚禁「德先生」，連「64」天安門的民權運動，亦禁錮了30年（近日媒體預告「我是記者－我的六四故事」，講述當年屍體堆疊血流成河的慘況；有人對於未能阻止共產黨屠殺民眾感到自責；有人說到那個聞名於世的擋在坦克前的人「瘋了」；有人目睹6次流彈劃過身旁，驚險的與死神錯身而過；有人夢到解放軍衝進來開槍，而至今仍會想起那些槍聲），不用說諾貝爾和平獎得主劉曉波遭致「銼骨揚灰」，連許多的無辜維權律師一樣鎯鐺入獄，遑言台灣李明哲的「莫須有」坐牢等等，戕害民主人權案例，可說是罄竹難書！

香港為了自身的權益抗議中國惡法，台灣人也要趁早看清中國的真面目。（美聯社）

如今更利用「賽先生」的尖端科技能力，以AI全面監控13億人，如同歐威爾筆下的「動物農莊」（老大哥天天看著你），網路更是不在話下；猶窮兵黷武，欲稱霸天下，才惹惱民主國家結盟圍堵抗衡（俄羅斯亦然），像對台動武統一，雖早已昭告地球村，但並未「領情」；像港媒《南華早報》今天就披露，從2007年至今，美國軍艦已92度通過台海，且2016年蔡英文出任我國總統時，航行次數更達最高峰。而美方為了加強在亞太地區的軍力，猶派遣一艘新型兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）前往太平洋。美利堅號能搭載F-35B隱形戰機，並可發揮所謂「閃電航母」（Lightning Carrier）的功能云云，連法國海軍「葡月號」巡防艦（Vendemiaire）亦在4月通過台灣海峽，顯示，連歐洲都形成一股懷疑、抗拒中共的力量，美、歐聯手抗中無乃時勢所趨。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，許多國家都認同美方觀點，將會派更多的軍艦「自由航行」等等，足見軍事科技一樣是「魔高一尺，道高一丈」，環環相剋相生，「獨霸天下」的「中國夢」，與國際民主潮流距離，已越來越遠！因為並非只有你家的「賽先生」了不起！大家聯手做得更能推陳出新，雙拳難敵四手，古有明訓，況乎「眾怒難犯」如此多的拳頭對著中共，連有無招架之力，都難說矣。

簡言之，科技是造福人群的東西，並非「獨裁者」的「專屬」殺人、害人的工具！就像德國擁有世界一流的科學家，希特勒未必黷武得逞，因為違反自由人權的天性，及人民當家做主的潮流，結果肇致民主國家大反撲崩亡！類此中外歷史教訓，斑斑可稽。

而今中共頭頭被「權慾」沖昏了頭，以為掌握科技，就能號令天下！完全忘了科技「來自於人性」，而科技領域浩瀚，沒有「獨尊」的可能，像有了原子彈，亦會有更厲害的氫彈！有了飛彈，一樣會有反制的飛彈，類此軍武競賽，原就沒完沒了！重點是人類的福祉是什麼，就是要民主、自由、幸福！

愛因斯坦生前曾說「科技非役人，而是役於人」，就是看「主導」的人「一念之間」，如今習大大寧要「賽先生」的結果，反而害人害己，卻忘了「德先生」才是人們心中的「真神」，其下場終將遭「神棄」！當是可預見的！

回想當年北大校長蔡元培倡導「思想自由、兼容並包」的民主理念，如今中共竟將五四界定為中國共產黨的奮鬥史，令人啼笑皆非！習大大復強調五四運動的精神是「愛國、愛黨」，無異是對民主法治、人權保障的戕害！還要青年「聽黨話、跟黨走」等，嚴重侵蝕；「政權不受人民監督，反而監控人民」的民主自由思潮！等於重蹈納粹的覆轍，形同「自掘墳墓」，可悲也！

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