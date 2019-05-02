Lin bay 好油》恢復GMP制度，與國際接軌，創造雙贏

透過這些保健產品銷售到其他國家，自然就能帶動對於本土特定加工型農產品的需求，這就是一種農工商的合作，透過這種合作才能創造更多對於本土農產品的需求。現在食藥署願意擔起GMP這塊招牌、願意面對過去的錯誤並改進，而不是為了政府不能有錯的面子，值得鼓勵。

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前陣子跟合作的水果進口檔口閒話家常的時候，對方聊到他去日本都會買一種胃藥，確定之後發現果然是KOWA的キャベジンコーワα ，這支藥的主成分來自高麗菜的氯化甲硫氨基酸MMSC，原來高麗菜的生產不只可以鮮食用，也可做加工藥用。

KOWA的キャベジンコーワα ，這支藥的主成分來自高麗菜的氯化甲硫氨基酸MMSC。（圖：網路）

農產業與食品工業是高度相關的兩個產業，食品工業弱，產品需求少，就連帶影響對本土農產品的需求；本土農產業弱，則無法供應食品工業需求的原料，只能進口來替代，就會影響本土產業。

農產品不只有鮮食用途，還有截切、冷凍加工品、保健加工品等多種用途，只是主管機關一直把心力放在農糧生產，而不是擴大對農產品的需求。

台灣的人口僅2300萬，內需市場小，食品產業自然需要以輸出來擴大需求，這幾年食品產業面臨一個狀況，就是GMP的廢除，業界都希望能恢復GMP，但前幾年政府並沒甚麼動作，很多時候政府單位不能面對的錯誤政策，在堅持政府不會有錯的情況下，只是錯上加錯，最後造成產業與消費者的困擾，如今食藥署長吳秀梅願意挑起責任，恢復GMP這項制度（雖然目前只有保健食品）對台灣與國際接軌，這是相當重要的作為。

什麼是GMP

什麼是食品GMP？GMP是一個最基礎的食品生產驗證，同時也是全世界通用的驗證，台灣過去就有食品GMP的制度，主管機關是經濟部工業局（食品工業歸工業局管），負責驗證的是GMP協會。

但在2011年塑化劑事件爆發之後，多項GMP產品都有塑化劑的問題，社會各界開始質疑GMP的公信力，壓倒GMP的最後一根稻草就是大統混油案與頂新劣油案，當時的GMP協會理事長又剛好是魏應充，所以GMP標章受到諸多批評，當時的馬政府決定乾脆取消GMP，另外以更低階的GHP食品良好衛生規範，還有自己搞出來的台灣優良食品TQF來替代，這整個就莫名其妙，甚至還打算讓這個TQF可以跟GFSI接軌，看來見鬼不是接軌吧？

台灣優良食品TQF。（資料來源 TQF驗證方案推動與未來展望）

GMP這個制度已經是國際間最基礎的食品生產驗證，相關食品、藥品進口端一定希望生產者能好好的生產這些產品，但要如何證明業者有這些良好生產的能力？用報告說明認真生產嗎？還是強調自己雙手的溫度，還有誠懇的態度？當然靠的是驗證。有沒有GMP驗證代表生產者有沒有基礎安全生產的能力，這是一個生產端的基本要求，所以業者都知道不能取消，就算要推TQF，但TQF依性質而言可能是等同HACCP或ISO 22000的中階認證，或台灣官方認為可以被GFSI認可的高階認證，但這與GMP沒有任何衝突。

（作者製圖）

但當初工業局表示，TQF的標章跟原版的很像，所以不用擔心辨識度不佳，業界講的是GMP不能取消，結果工業局覺得取消沒關係，反正我們有長得很像的TQF，一定可以無縫接軌。

當初工業局表示，TQF的標章跟原版的很像，所以不用擔心辨識度不佳。（圖：網路）

沒人知道的TQF

如果講SQF（Safe Quality Food）很多食品進口商都知道，因為這是食品業目前最困難的認證，不只對生產過程認證，也對末端產品品質認證，還分成Level 1、Level 2、Level 3三個等級。SQF之所以讓各大通路信賴，原因就在於這個認證不是單純為通過而通過，而是要讓食品廠商建立一個安全生產的制度及建立品管及品評制度。

SQF是食品業目前最困難的認證，不只對生產過程認證，也對末端產品品質認證，還分成Level 1、Level 2、Level 3三個等級。（資料來源：泰山）

那TQF呢？不要說外國人了，很多台灣人也搞不懂TQF是什麼，更何況台灣根本不適合去獨創一個食品驗證制度，又不是大到人家非做你不可的消費市場？而且在嚴謹度與管理上，真的有辦法做到讓人家認可嗎？

結果就是其他國家根本不知道什麼是TQF，台灣跟人家說TQF是比GMP更好的食品管理驗證，但人家根本不接受，畢竟又不是一個國際上大家都用的驗證，人家也覺得為什麼你們台灣就是喜歡找麻煩，所有國家都出示GMP就你不配合，還要我配合你，你值得嗎？於是一個悲劇就這樣發生。

所以每當外國廠商要台灣食品出口商出示GMP時，台灣食品出口商拿不出來，但過去幾年政府也很不死心，希望其他國家接受我們的TQF，搞了幾年之後，TQF協會才成功與馬來西亞官方接上，但是馬來西亞最後還是認為驗證規定不符合，使得台灣生產的保健營養食品外銷到馬來西亞時卡關。

食藥署也與馬來西亞衛生部藥品管制局進行多次溝通，並比對兩國法規的可行方式，最後以「二級品管」搭配食藥署核發相關核備函的「擴充方案」達成雙方之間的協議。

放下面子，市場更大

搞了四年的時間，終於讓一個國家接受了，那其他國家呢？每一個國家都要再談一次嗎？這樣搞下去，結果就是讓台灣與世界脫節，未來台灣的保健營養食品的外銷仍需要更為完整且積極的管理模式，以因應各國可能的規定。2015年開始到現在將近四年時間，只談成馬來西亞一個國家，全世界還有百來個國家，這樣談下去不知何年何月去了。

台灣有一些保健產品代工廠生產許多機能性飲品，或者是錠狀、膠囊等食品，這些除了內銷以外，同時也外銷到其他的國家，有了這些機能性產品的需求，更能帶動對於本土農產品的需求。

GMP是一個最基礎的食品生產驗證，同時也是全世界通用的驗證。（圖：網路）

筆者去年曾協助一個保健食品代工廠契作某樣農產品，食品代工廠一直受限於買不到穩定供應且農藥殘留合格的產品，而農民則受限於這種農產品沒有穩定買家，送批發市場價格非常低。透過筆者的協助與媒合，農友拿到了遠高於供應給批發市場的價格，食品代工廠也拿到了符合他們品質要求的農產品，兩邊皆大歡喜。

透過這些保健產品銷售到其他國家，自然就能帶動對於本土特定加工型農產品的需求，這就是一種農工商的合作，透過這種合作才能創造更多對於本土農產品的需求。

現在食藥署願意擔起GMP這塊招牌、願意面對過去的錯誤並改進，而不是為了政府不能有錯的面子、堅持錯誤的路線，吳署長願意與國際接軌而不是繼續見鬼，真是值得鼓勵。

政策如果整天只存在於那些高官跟學者的想像中，執行脫離現況的政策，那當然是悲劇一場。

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