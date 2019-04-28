胡，怎麼說》一瓶礦泉水神話...，背後藏著4000萬元+++

我帶著一瓶礦泉水，吃一碗滷肉飯，南漂到高雄...，好浪漫的出征哦！噓！不能說出來的秘密，背後還有...4000萬元。



去年九合一選舉前，擁韓媒體打造「一瓶礦泉水」神話，全面為韓國瑜造神，於今背後的4000萬見了光，神話破了，還「神」嗎？

去年國民黨主席吳敦義到高雄陪與韓國瑜吃著肉燥飯，大讚好吃，但也被批評滷肉飯、肉燥飯傻傻分不清。（資料照，記者葛祐豪攝）

這4000萬元見光，是前國民黨立委蔡正元爆料的，韓國瑜當時嚴辭否認，斬釘截鐵的說，吳敦義如有拿4000萬給他，他就辭掉高雄市長！



哦，這4000萬好像又如煙消失了。



吳敦義之後則說有這回事，是他向企業界好友「募捐」的，但他沒經手，也不知數字到底是多少。



雙方各說各話，難道是蔡正元亂爆料？或吳敦義又在白賊說？



韓國瑜27日才改口承認，吳敦義有介紹企業捐款給他，都在會計師那邊，很快就會公布云云。



喔，4000萬元又出現了，蔡正元沒亂爆料、吳敦義這次並沒白賊，涉白賊的恐怕應是先嚴辭否認、空口白話的韓國瑜。看來白賊義要脫身了，「白賊」要換人了？

前國民黨立委蔡正元爆料有個吳主席的4000萬元，韓國瑜當時嚴辭否認，斬釘截鐵說，吳敦義如有拿4000萬給他，他就辭掉高雄市長，結果現在證實真的有這筆錢，他真的要辭市長嗎？擁韓媒體打造的「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」神話，還「神」嗎？。（中央社）

柯文哲今天被問到韓的4000萬元時則說，應該不止啦，看就知道！依照柯文哲引選舉經驗的說法，一瓶礦泉水，一碗滷肉飯「韓國瑜神話」的背後，不能說出來的秘密，還有4000萬元+++，後面有幾個+待曝光。



就以4000萬元計算，等於200萬瓶礦泉、100多萬碗滷肉飯，吳敦義今天又老實說了，難道用滷肉飯付廣告費...！30日的吳韓會，看來兩人應先對對帳才是。



韓國瑜的4000萬元風波，涉及政治誠信及以是否違反政治獻金法問題。韓的政治誠信問題有兩方面，1，當初選舉時大力宣傳一瓶礦泉水、一碗滷肉飯神話，卻不提4000萬元，不過，高雄選民被造神宣傳所騙，看來也只能只認倒楣，韓可以推給媒體，誰叫你傻傻的相信，即使明知是錯覺也傻傻的相信？



2，4000萬元出現了，韓是否辭高雄市長？他當然不會辭，話說出口、馬上收回，又不是第一次，誠信一斤值幾多錢？何況，他可辯稱吳沒有「親手」交給他、數字也非4000萬元、他也沒直接經手...，反正有韓式話術可用，政治無非就是高明的騙術。



至於4000萬元是否違反政治獻金法或其他法律？有待監院等單位調查及韓的申報及公布，去年1124選後，六都市長當選人中，柯文哲、侯友宜、鄭文燦、黃偉哲都已公布政治獻金收支，韓尚未公布（4000萬出現後才表示明天公布），盧秀燕則未見公布。

韓國瑜選舉時喊出發大財政見，上任4個多月，高雄市民沒因此發什麼財，他卻被爆出捐款錢多多、自己先發財。（資料照，記者姚介修攝）

依政治獻金法第 18 條， 對同一擬參選人每年捐贈總額，不得超過下列金額：

一、個人：新臺幣十萬元。

二、營利事業：新臺幣一百萬元。

三、人民團體：新臺幣五十萬元。



由於立法很鬆，執行也未落實，即使被查到違法，也只是罰錢了事。不過，韓選舉時喊出發大財政見，上任4個多月，高雄市民沒因此發什麼財，他卻被爆出捐款錢多多、自己先發財，即使仗著擁韓媒體圍勢粉飾、鐵粉死忠力挺，神話破滅、誠信也破產，難道都不在乎？那就是目中無人民！

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