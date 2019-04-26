一級嘴砲》崛起中的南亞菜籃：越南大叻

大叻市周邊各類型的溫室設施就有5000公頃，這裡是越南最重要的農業中心，這裡也讓越南躍身為亞洲第五大的蔬果生產國。越南的蔬果外銷到中國、日本、新加坡以及歐美各國，外銷總量逐年增加。荷蘭顧問表示，越南有很強的意圖，他們要從「nobody」翻身成為國際市場的「somebody」。

一級嘴砲技術士

一張俯瞰圖，如果不說這是哪裡，你大概會以為是歐洲的菜籃－西班牙阿爾梅尼亞（Almeria），其實這是越南林同省的大叻市（Da Lat）。這裡不只是越南的農業重鎮，越南政府正積極讓它與國際接軌，讓大叻成為南亞地區的菜籃子。

有如Almeria的Da Lat。（作者提供）

在大叻，放眼望去你會看到無數的膠膜溫室，越南在這裡下足了重本，要讓這裡成為農藝與園藝事業的發展中心。近年越南引入荷蘭的農業技師、技術顧問和相關的廠商進駐，聘請這些專家為越南量身打造一套優質的農業生產模式，越南政府還宣布了一項高達44億美金的農業大開發計畫。若是以電視來比喻，越南要幹的就是從黑白離子電視直上高清藍光。

根據統計，大叻市周邊各類型的溫室設施就有5000公頃，這裡是越南最重要的農業中心，這裡也讓越南躍身為亞洲第五大的蔬果生產國。越南的蔬果外銷到中國、日本、新加坡以及歐美各國，外銷總量逐年增加。荷蘭顧問表示，越南有很強的意圖，他們要從「nobody」翻身成為國際市場的「somebody」。

隨著外銷出口量的提升，消費者對於食品安全的要求越來越講究，不只國際市場，就連國內也是。越南的中產階級對於農產品越來越挑剔，生產者要遵守的規範也越來越多。越南傳統市場裡不再只有本地的農產品，貨架上的進口貨品越來越多，就連菜攤上也經常能看到進口的牛排、魚肉、起司、蘋果、葡萄，甚至是紐西蘭品牌的奇異果。

為了因應不同市場的需求，越南的農業發展出多種的專業分工。許多荷蘭農業公司在大叻都有駐點人員，例如HortEx、Bejo、East West、Enza Zaden等，有些荷蘭顧問著重於採收後處理和冷鏈物流，他們認為，就算靠著好的設施設備而種出好的農產品，如果無法在新鮮的狀態送到消費者手上，那麼一切也都是白費。有些則著重於農場的栽培管理，提升農作物的良率，使用更少的水分、肥料或是農藥並獲得更高的品質和產量。

大叻是越南最重要的花卉產地。（作者提供）

不過，蔬果類是近年才衝上來的品項，花卉才是大叻的強項，外銷出口產值年年增長，相關的商業品種越來越多。 除了少數幾間外銷花卉的大型商社有自己的物流系統之外，其餘以國內市場為主的農場至今都還是利用塑膠箱含水運輸，採收後未經任何的處理，花卉的損耗也是家常便飯。但是，隨著設施產業的發展，周邊產業也越來越健全，荷蘭籍的顧問正要逐步改善相關的問題，在他們眼中，越南大叻將會是成為南亞地區的阿爾斯梅爾（Aalsmeer），荷蘭最大，也是世界最大的花卉拍賣市場。

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