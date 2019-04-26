神楽坂週記》被勝利擊垮的水手：業餘冒險家克羅霍司特之謎（一）

1968年金地球賽的起點，是英國南部的港口法爾茅斯。大賽所選定的航線，是先由英國南下大西洋，繞過好望角之後航向南冰洋，繞行南冰洋一週之後，再通過南美洲南端的合恩角，最後北上回到法爾茅斯。參賽選手們只要在當年6月1日到10月31日這五個月內的任何一天出發即可—這場比賽所比的，是參賽者個別繞行世界一週的天數。

神楽坂雯麗

1960年代，可以說是單人自駕帆船繞航世界的冒險熱潮盛行的時代。當然，人類成功帆船獨航繞行世界一週的紀錄，早在1898年就已被創下，但那時的紀錄，並非是計時或競賽結果，只是冒險家單純以風向及海流為導引，加上自己的航海技術，耗時三年兩個月緩緩繞行地球一圈的冒險成就而已。

引爆這場環球航海冒險熱潮的人，是一位英國航海家法蘭西斯．契切斯特（Francis Chichester）。契切斯特贏得了於1960年舉辦，自英國普里茅斯航向美國紐波特的第一屆OSTAR（Original Single-handed Transatlantic Race）跨大西洋獨航賽，往後又在1967年創下了僅靠港雪梨一次的單人航行世界一週的紀錄。

為紀念法蘭西斯．契切斯特的航海成就所發行的郵票（圖：網路）

就好像人類在用氧氣成功登頂聖母峰之後，隨之而來的新挑戰便是無氧攀登聖母峰一樣，在契切斯特創下有靠港的單人世界一週航行紀錄後，冒險家們馬上著眼於「無靠港單人環航世界」的更高難度挑戰。

1968年初，以五名航海家挑戰無靠港單人環航世界的冒險計畫為開端，英國大報《星期日泰晤士報》出面贊助，使這五位水手的冒險事業轉變成一項萬眾矚目的海上競速賽事「金地球賽（Golden Globe Race）」。這場由大報贊助的賽事，更為優勝者開出5000英鎊的高額獎金。

但在沒有GPS衛星的年代，要如何進行範圍廣達全球的海上競速賽呢？當時的參賽者們，當然只能使用六分儀來進行天測航行定位，再使用船上的無線電，向岸上的主辦單位及關心賽事的群眾，以無線電通報自身目前的船位及航行進度。

1968年金地球賽的航線示意圖（圖：網路）

1968年金地球賽的起點，是英國南部的港口法爾茅斯。大賽所選定的航線，是先由英國南下大西洋，繞過好望角之後航向南冰洋，繞行南冰洋一週之後，再通過南美洲南端的合恩角，最後北上回到法爾茅斯。參賽選手們只要在當年6月1日到10月31日這五個月內的任何一天出發即可—這場比賽所比的，是參賽者個別繞行世界一週的天數。

有九位水手宣布參加這項獎金優渥、廣受公眾矚目的航海冒險大賽。他們當中的八位，是來自英國、法國、義大利等國，富有經驗及歷練的強韌航海家們；但最受到大眾矚目的，卻是一位名不見經傳的英國電子技師唐納德．克羅霍司特（Donald Crowhurst）。

唐納德．克羅霍司特與他的參賽船隻在出航前的合影。（圖：網路）

當年35歲，育有四名子女的克羅霍司特，是一個平日忙於事業，只有週末能支起船帆享受水上之樂的父親。他以電子技師為業，同時也是自己經營公司的創業者。雖然他自行開發了電波方向計及無線電導航標等電子產品，但銷售狀況並不佳—他的創業並不成功。

對於雖有才能，在商業上卻一再失敗的克羅霍司特來說，在金地球獎賽事中為自己開發的航海電子儀器及自動復原裝置之類的設備打廣告，想必是相當有魅力的想法。於是，他向過往出資過自己公司的投資人週轉借款，著手建造自己的參賽船隻。

在記者採訪報導之下，「一個平凡無奇的週末水手，奮勇挑戰單獨不靠港環航世界」的壯舉，當然引起了公眾的好奇與狂熱興趣，聲援者群體很快就成形了—克羅霍司特在還沒有離開英國的海岸之前，就已經成了這場賽事中最具人氣的參賽者。

身為技術人士，克羅霍司特的考量明顯以速度優先，他打造了一艘40呎長的三體船（Trimaran）；但由於他還要在船上裝配自己所開發的各項設備，因此進度顯著落後。

隨著比賽的出發期限逐漸接近，雖然克羅霍司特的船隻始終沒有完全備便，但在他的船塢旁總是擠滿了大量圍觀人士，最後克羅霍司特在出發期限的最後一天—1968年10月31日—非常匆忙地離開了法爾茅斯港。

從當時留下的紀錄片段中，可以看見克羅霍司特在出港當天仍然忙著搬運行李及裝備到船上。這是因為他要把來不及在岸上完成的準備工作帶到海上去進行。理所當然，克羅霍司特也是參賽的九個人當中，最晚出發的一位。

然而，不久之後，所有守在無線電旁關心賽事的群眾們，都為所聽到的消息既驚又喜，進而陷入狂熱當中⋯⋯。 （待續）

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