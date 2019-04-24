神楽坂週記》一場沒有贏家的「HY戰爭」（四）：劫後餘生

在這場大戰中，最悲慘的是開創出藍海新市場，卻受到正面挑戰，不得不改變公司經營重點全力應戰的本田嗎？還是「個子雖小志氣高」，勇敢（或者無謀）地發起挑戰，最後卻一敗塗地的山葉呢？都不是，HY戰爭中最慘的受害者，就是也在家用摩托車風潮中跟進的老三—鈴木。

神楽坂雯麗

續上篇

在為期數年的劇烈競爭中，不斷擴大戰線的本田與山葉，面臨終於飽和的國內市場，與主要獲利來源的美國市場不景氣雙重因素下，由於大量滯銷的庫存而雙雙受到重擊。

本田與山葉面臨終於飽和的國內市場，與主要獲利來源的美國市場不景氣雙重因素下，由於大量滯銷的庫存而雙雙受到重擊。（圖：網路）

尤其是原本規模就不如本田，卻在想把本田從業界首位寶座上拉下來的過程中使出全力的山葉，損失尤其慘重，在HY戰爭收尾當年，寫下了驚人的兩百億日圓赤字，公司經營為之動搖。在景氣不見復甦的情況下，山葉面臨倒閉危機，山葉社長只好召開記者會，明明白白地向本田宣布失敗。

不只是字面意義上的認輸而已，以發起這場大戰的當事人，山葉發動機第二代社長小池久雄為首，以下與開戰決策相關的高級主管也紛紛退職或受到降格左遷的待遇，甚至還以「公司的未來人事將尊重本田的意向」如此的低姿態，徹底結束了這場惡劣的商業鬥爭。

本田雖然保住了機車業界龍頭的地位，卻也因為類似的理由蒙受了巨大的損失，兩家公司久久難以恢復元氣，直到數年後，仿賽機車風潮興起，才逐漸有了轉機。

兩家公司在惡劣的競爭下，久久難以恢復元氣，直到數年後，仿賽機車風潮興起，才逐漸有了轉機。（圖：網路）

所以在這場大戰中，最悲慘的是開創出藍海新市場，卻受到正面挑戰，不得不改變公司經營重點全力應戰的本田嗎？還是「個子雖小志氣高」，勇敢（或者無謀）地發起挑戰，最後卻一敗塗地的山葉呢？

都不是，HY戰爭中最慘的受害者，就是也在家用摩托車風潮中跟進的老三—鈴木。對鈴木來說，分佔日本機車業界一、二名的本田與山葉這長達數年毫無章法的死纏爛打，根本就是把整個市場搞爛的無端破壞行為。

在HY戰爭最激烈時，鈴木的社長曾經出面，希望能在兩家公司之間扮演調人，說服他們停止這種最終會令所有人都受害的惡性競爭。然而當時已經殺紅了眼的兩大廠，都沒有把鈴木社長的話聽進去，因而鈴木以被迫捲入戰爭的形式，遭受了一百億日圓的赤字虧損—僅次於山葉的慘況。

由於HY戰爭的波及造成經營狀況的惡化，鈴木被迫暫時退出WGP（今日的MotoGP）賽事，公司內部甚至一度出現了乾脆自機車業界撤退的聲浪。如果不是鈴木的汽車部門獲利，還勉強得以挹注大幅虧損的機車事業部門，也許今日愛好白牌打檔車的年輕人們，就不可能騎著廣受歡迎的GSX-R 150「小阿魯」機車奔馳在台灣的山道上。

如果不是鈴木的汽車部門獲利，還勉強得以挹注大幅虧損的機車事業部門，也許今日愛好白牌打檔車的年輕人們，就不可能騎著廣受歡迎的GSX-R 150「小阿魯」機車奔馳在台灣的山道上。（圖：網路）

此外，並不跟風生產家用摩托車，看來似乎做壁上觀的川崎，雖然受創不如其他日系機車三大廠直接且嚴重，但也還是著實地吃了HY大戰的虧。川崎獲益最豐的美國市場，除了景氣因素之外，HY戰爭導致了廉售帶來的市場飽和，與隨之而來換車週期的加速，造成中古車市場貨源過剩，難以獲利，最後只得暫時撤出美國市場。

就這樣，HY戰爭如今被當成商業教科書中「市占率競爭的典型惡例」。

時隔多年，人們逐漸淡忘過去曾經發生過的這場沒有硝煙的戰爭。即使談起它，一般人的看法也多半都是「山葉徹底敗給了本田」、「山葉太過不自量力」⋯⋯儘管客觀來說是如此，但過程中，本田的不擇手段也不遑多讓，只是結果是本田贏了、山葉的挑戰失敗了而已。

HY戰爭中沒有贏家。

如果一定要給這場戰爭找一個比較正面的思考方向，那大概就是：本田與山葉都對自己「身為摩托車製造廠的自尊」有著異常強大的信念而已吧。（完）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/