神楽坂週記》一場沒有贏家的「HY戰爭」（三）：大戰方酣 

山葉與本田就像進行軍火競賽的列強一樣，把所有能想像得到甚至想像不到的戰術都實行運用，兩方為此付出的代價也越來越高。 具體來說，無論是在機車零售店的店面如何佈置、搭配銷售的優惠與折現，乃至於不惜血本的低價促銷搭售⋯⋯等摩托車販售中的每一個環節，雙方都進行了可以用「不要臉」來形容的激烈競爭。

神楽坂雯麗

續上篇

雖然山葉在自己發動的第一波商戰中遭到本田反擊，但山葉並沒有就此死心，更採取了進一步攻勢；此時已經進入全力迎戰態勢的本田，也拋棄了一開始只把山葉的高姿態當成宣傳手法的天真想法，雙方就像進行軍火競賽的列強一樣，把所有能想像得到甚至想像不到的戰術都實行運用，兩方為此付出的代價也越來越高。

山葉與本田的機車大戰，雙方都付出極大代價。（圖片來源：網路）

具體來說，無論是在機車零售店的店面如何佈置、搭配銷售的優惠與折現，乃至於不惜血本的低價促銷搭售⋯⋯等摩托車販售中的每一個環節，雙方都進行了可以用「不要臉」來形容的激烈競爭。

例如，在當時，一家日本摩托車經銷商早上一開門，本田的業務員可能就會登門拜訪，並且主動提出要幫忙「店內營業事務」⋯⋯一邊這麼笑臉迎人地說著，一邊默默地把山葉的機車移到角落，再把本田品牌的產品推到明顯的位置。

機車零售店的店面如何佈置、搭配銷售的優惠與折現，乃至於不惜血本的低價促銷搭售⋯⋯等摩托車販售中的每一個環節，雙方都進行了可以用「不要臉」來形容的激烈競爭。（圖片來源：網路）

不久後，這次換成山葉的營業員上門，同樣熱誠地把「請讓我幫忙貴店的生意吧」掛在嘴邊，然後把剛剛才被移到門口的本田摩托車推進店面深處，再把山葉品牌的摩托車移回顯眼處。

在雙方交鋒的高峰期，本田跟山葉在全日本總共雇用有一千五百位業務員跑外務。換句話說，這樣（雖然幼稚但又不能不跟著對手起舞）的場景每天、每週，都在日本全國各地的摩托車經銷商、零售商重覆上演著。

光是商品陳列的競爭就如此激烈，當然在定價與折扣方面也沒有道理不殺到見骨。以公司定價的半價以下促銷，成了常態，接下來還出現了「買一台送一台」、「三台摩托車只要十萬日幣」的詭異折扣。由媽媽的買菜腳踏車所成功演化而來的家用摩托車，這時竟連價格都堪比買菜腳踏車了。

「這是業界排名一、二的大公司做的事嗎？」

這種耳語與不滿也逐漸蔓延開來。但雙方即使心知肚明這些做法再怎麼不入流，但為了「更高的目標」（市占率的攻防），也只能不斷自我合理化這些「必要之惡」。

本田與山葉當然不是只生產這些被像是水果一樣拋售的輕型機車。但隨著這種激烈的商業競爭蔓延到雙方的每一條產品線上，就連更昂貴、排氣量更大的中、大型重機車都被捲入這種極其不合理的削價競爭中，最後連廣大的海外市場都無法倖免。

雖然就當時而言，摩托車算是在工業產品中獲利相當高的產品類型，但本田跟山葉打的這場惡劣商戰，造就了「幾乎每個星期都有新車款推出，然後馬上大降價促銷搭售特賣」這種像是焦土戰爭一般的慘烈景象，在這種情況下當然無法指望有多高的獲利。

對於後世的機車迷來說，這場HY戰爭造就出了許多令他們及老車收藏家、愛好者們津津樂道，熱心收藏的副產品。例如在汽車產業過渡到「一家一輛」的同一時期，本田推出的迷你摩托車「Motocompo」就是典型的例子之一。

本田推出的迷你摩托車「Motocompo」。（圖片來源：網路）

如同前文所述，HY戰爭爆發時，正值本田汽車部門成功之時，因此本田設想出了「把可以裝進汽車裡的摩托車當成汽車的選配配備，這樣既能賣汽車，又能拉高摩托車出貨量」的一石二鳥之計。對消費者來說，這基本上也接近買一送一了。

Motocompo本身由於它的特殊造型及機能，再加上在藤島康介的人氣漫畫《逮捕令》（逮捕しちゃうぞ）中登場而大受歡迎（但這其實已經是它停產之後的事情了），至今仍有許多愛好者視為珍藏，在台灣雖然能見度不高，也有一批死忠車友。

Motocompo在藤島康介的人氣漫畫《逮捕令》（逮捕しちゃうぞ）中登場而大受歡迎。（圖片來源：網路）

那麼這場戰爭的起因跟目的—市占率—怎麼樣了呢？從結果來看，本田在山葉的猛攻之下，一直艱難地固守著第一名的地位。然而這種不擇手段的商業戰爭，可想而知對雙方來說都是難以長久為繼的（雖然這麼說，也「打」了足足三年以上），最後HY戰爭卻在一個突如其來的外部因素影響之下突然告終了。

那就是交戰雙方，也就是日製摩托車的主要市場美國，陷入了經濟不景氣當中。 （待續）

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