自由開講》「民視看政經」的新聞倫理，只能是彭p的新聞倫理？

◎林南風

網友野侍一郎曾說應該要對彭文正、李晶玉主持的「民視看政經」進行體檢，瞭解該節目對綠軍發展的效果，到底是正面或負面？我覺得這會是個很有意思的研究。因為我觀察「民視看政經」從2016年來的效應，就是分裂本土政權的支持力量。

一路批判政府的自身陣營政論節目

在彭文正、李晶玉主持的「民視看政經》，從個別案例來看，年金改革案、一例一休案，轉型正義相關改革案件，中國航母繞台、共機繞台等中國挑釁行為；甚至連兆豐金案、東奧正名、公投正名制憲、管中閔案等國內事件，蔡英文政府都被彭文正、李晶玉的「民視看政經」強烈批判，好像蔡英文政府沒有一件事情做對，全部都做錯了。彭李兩人最典型的論述，可由《民視看政經》集集都跨海連線的曹長青論點中得知。曹的論點只有一招：對藍軍要趕盡殺絕、對中國殺聲震天片甲不留。但彭、曹、李三人只會像狗吠火車般批判中國，對蔡英文辣台妹強硬對中反擊、外交上聯美日制中，在他們眼裡依舊是路線錯誤，到底只會批評沒有建設性建議，這是哪門子的新聞倫理論政模式？

台灣媒體要做的，除了先進民主國家所標榜的媒體責任，還有讓這個國家正常化、本土化。（資料照）

公投正名 vs 東奧正名

以公投正名為例。公投法修改，讓公投可以改國號，進行台灣正名。然後呢？照彭文正他們的論點往下推，台灣正名公投活動就可以推動，然後彭文正他們應該認為會完成才對。我想很多支持他們的人也會這麼認為。

事情目前不是照這樣發展，我們不知道結果會怎樣。但我們拿東奧正名來比較。這是個比公投正名還不重要的事情，但東奧正名僅通過提案，卻沒有辦法公投過關。以此推論，若喜樂島推論正名公投，一定引起藍軍更強烈抵制，過關的可能性更低。甚至中國官方、官媒就會認定台灣正式搞台獨，然後中國軍方就會動武威脅。美國向來不支持這種來自台灣內部的政治主張，所引發的兩岸危機。所以美國也不會站在台灣這一邊。最後的結果就可想而知。我甚至不需要加上中國、美國的因素，就知道公投最後的結果了。

我也可以猜想在該事件進行過程中，若蔡英文政府照喜樂島、彭文正那樣下去推動，或許彭文正不會批評蔡政府，還加以推許。但中間若出現怎樣的爭議，甚至激烈衝突，蔡政府要怎樣處理？若是強硬對待，或許很合喜樂島的看法，但衝突的後果卻是蔡政府要負擔。若蔡政府採取相對溫和，想要事緩則圓的作法，喜樂島、彭文正他們會讚許？還是批評呢？這中間出現一連串的作為，若有不合他們的意，是不是都會被批評？因此為避免被彭文正酸、「民視看政經」批判，蔡政府就只能對他們唯命是從？而除非他們的建議都對，否則出現的爭議就要蔡政府出面去承擔。你認為這樣的政府行政，可以接受嗎？

反之，若蔡政府採取相對和緩的作法，就可能被喜樂島、彭文正一路罵下去。這種運作方式，不就和藍軍媒體在修理蔡英文政府一樣。這樣做要罵，那樣做也要罵。這樣的一個節目，到底是綠軍電視台的節目？還是藍軍電視台的節目呢？

更甚者，綠軍看藍軍電視台，他能理解藍軍總是要罵，但綠軍看綠軍電視台，卻沒有這樣的意識。因此彭文正在「民視看政經」批判蔡英文的殺傷力，遠比我們想像的大。

更精準的說，彭文正、「民視看政經」對蔡政府的態度，就是身在綠軍反綠軍。

公投正名可不可以進行呢？正名是憲法問題，要處理就要是高門檻的投票處置方式，不能用低門檻的公投。綠軍頭腦清楚的立委早就表達過了。

即令走個彎道，改成要制憲建國的台獨方式，依舊要有制憲過程。則單要完成制憲這個提案，因為這就是獨立建國，就足以讓國內鬧的亂七八糟、四分五裂。而以目前藍大於率選民結構，這樣的處置方式最後必然失敗。這尚且不討論這種舉動引發的中國犯台的困境。而這種舉動在美國的台海政策，就是片面更改台海現況。就是美國要打擊的對象。

我講這些主張僅紙上談兵，就已經出現這麼多的問題，更不用說實際運作上出現的困擾。主其事的蔡英文政府當然小心因應，甚至避免這樣的困局。然而這就會引來「民視看政經」的批判。

簡單的說，「民視看政經」對蔡政府面對問題的施壓作法，不是提出有效的解決方案，而是：態度要強硬，火車要對撞。



「民視看政經」所引發的效果

一般人會以「媒體監督政府」來定義媒體角色。但他們卻忽略前提。一如在野政黨監督政府、執政黨是一個的，但前提是：在野黨必須是忠誠的反對黨。同樣，媒體也要是忠誠的媒體。而在應對社會公器的要求，還必須嚴謹的、對自己的言行負責。

「民視看政經」從監督政府所引出來的現象，就是在視聽大眾中，培養或掌握住一群以理性、理想為表徵，強意要執行他們認定的「依法行事」。問題是這樣做在民主的、過渡的社會結構中，卻存在相當多的困難。舉例來說，年金改革有其社會正義，這是包含中間選民，甚至淺藍、中藍在內很多人支持。但要改多少幅度？卻各有不同看法。綠軍認為「反正受惠者多是深藍軍，那些人不會投票給民進黨」，所以要改革。他的相似概念是：反正綠軍多不是受惠於軍公教年金的人，所以改他們不會傷害到綠軍支持。在這個相對應的邏輯下，這是種火車對撞的砍殺。專制、革命政府可以這樣做，但負責任的民主政府卻不能或不宜這樣做，或這樣蠻幹。因此蔡英文政府採溫和漸進的改革方式。這是綠軍不爽、藍軍不滿的改革方式，卻可能是對台灣最好的方式。

一般的媒體（這不包括藍軍媒體）若自認為立場中立，採行強力批判的論點，自有其媒體的立場。但民視不是一般媒體，他算是與綠軍立場比較一致，而其視聽大眾也是這樣。因此他若採火車對撞的批判，等於間接否定綠軍政府的執政政策與價值。簡單的說：窩裏反。

這種現象，一次、兩次或許不需很計較，但從2016年起，幾乎無週或止，那就不應該等閒視之。

像民視這麼重要的綠軍媒體、這麼受人矚目的政論節目，如此長期針對政府強力批判、挑剔的行為，我也不相信，政府高層沒有人出面打招呼、解釋、勸解。而以「民視看政經」的不改其志，彭文正的羞辱依常，可見沒有效果。

民視董事會應該做抉擇

在台灣這種國會全面改選至今才28年的國家，我們是民主初級生。媒體要做的，除了先進民主國家所標榜的媒體責任，還有讓這個國家正常化、本土化（哪一個民主國家不是本土的？會提出這樣的講法，與其說是被稱為狹隘，或者說囉唆，不如說更顯得這是被殖民社會的人，委屈自己所講、要求平等、被重視的講法）、更民主化的重要工程。

因此，當民視董事會發現他所製作的政論、新聞節目，產生與他對立價值的電視台，相似的、反本土政府的相似效應。就應該要做決定了。

（台北市民）

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