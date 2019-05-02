南亞觀察》印度投票去 – PART I

本文經授權轉載自南亞觀察 印度投票去 – PART I
韓南風／政治觀察家
全世界規模最大的自由選舉從今天（4/11）起在印度正式展開。第17屆下議院（Lok Sabha）選舉期從4月11日至5月19日， 5月23日是計票暨結果公布日。選舉委員會擬定了詳細計劃，在印度各地的29邦和7個聯邦屬地分七個階段進行選舉。
在選舉委員會登記有案的2,354個政黨中，總共有多少名或那些候選人參與競逐，目前尚未確定。
影響大選的七個主要政黨分別是：草根國大黨（All India Trinamool Congress，TMC）、大眾社會黨（Bahujan Samaj，BSP）、印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）、印度共產黨（Communist Party of India，CPI）、印度共產黨 – 馬克思主義者（Communist Party of India – Marxist，CPI-M）、印度國大黨（Indian National Congress，INC），以及國民大會黨（National Congress Party，NCP）。
一般預測此次將會是執政黨BJP和印度國大黨INC之間的激烈纏鬥。INC是統治印度最久的政黨，實力非常堅強，但上屆（2014年）選舉卻只拿下44個席位，是一場幾近羞辱的挫敗。下圖是2014年主要政黨的席次分配。
2014年主要政黨所獲之下議院席次
全球最大民主國家的選舉規模
9億登記選民
1.3億新登記的選民
1,500萬新選民年齡在18-19歲之間
38,325選民的性別分類為 “其他”
8,000（或以上）名候選人
543個席次
2,354個政黨
100萬個投票所
1,100萬名選務人員
70億美元的選舉費用
（上述資料來源: NDTV, Election Commission India, Al Jazeera）
本屆下議院選舉日程
第1階段選舉日：4月11日（四）
|席次
|邦&聯邦屬地數目
|
91
|20 （Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Andaman, and Lakshadweep）
第2階段選舉日：4月18日（四）
|席次
|邦&聯邦屬地數目
|
97
|13 （Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Puducherry）
第3階段選舉日：4月23日（二）
|席次
|
邦&聯邦屬地數目
|115
|14 （Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Goa, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh, West Bengal, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu）
第4階段選舉日：4月29日（一）
|席次
|
邦&聯邦屬地數目
|71
|9 （Bihar, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal）
第5階段選舉日：5月6日（一）
|席次
|
邦&聯邦屬地數目
|51
|7 （Bihar, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal）
第6階段選舉日：5月12日（日）
|席次
|
邦&聯邦屬地數目
|59
|7 （Bihar, Delhi-NCR, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal）
第7階段選舉日：5月19日（日）
|席次
|
邦&聯邦屬地數目
|59
|8 （Bihar, Chandigarh （UT）, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal）
誰會贏？ 誰會在未來五年領導印度？
來源：The Hindu
BJP在上屆選舉獲得282席次的壓倒性優勢，因此它仍然是最具優勢的政黨。然而在過去的五年裡，執政黨卻未能得到顯著的民眾支持。舉例來說，2018年，在恰蒂斯加爾邦，卡納塔克邦，中央邦和拉賈斯坦邦的地方議會選舉，BJP都敗給INC和結盟政黨的候選人。
BJP的失敗讓反對陣營士氣大振。不少全國性和邦級地方政黨原則上都願意共同打擊主要敵手BJP和泛BJP政黨，以組成聯合政府為目標。幾個重要的反對黨已經形成聯盟，但還未就勝選後的首相人選達成共識，這很令人期待。
現任總理莫迪（Narendra Modi）支持者眾多，若BJP和盟黨獲勝，他必然會繼續領導印度。如果BJP未能贏得多數選民的支持，可能成為新總理的人將會是以下三位反對陣營的領導人其中一位。
作為主要反對黨的領導人，拉胡爾在三人當中頗有總理相，但就從政資歷和年紀而言，班娜姬和瑪雅瓦蒂二人可不是省油的燈！
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