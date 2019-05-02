南亞觀察》印度投票去 – PART I

全世界規模最大的自由選舉從今天（4/11）起在印度正式展開。第17屆下議院（Lok Sabha）選舉期從4月11日至5月19日， 5月23日是計票暨結果公布日。

本文經授權轉載自南亞觀察 印度投票去 – PART I

韓南風／政治觀察家

全世界規模最大的自由選舉從今天（4/11）起在印度正式展開。第17屆下議院（Lok Sabha）選舉期從4月11日至5月19日， 5月23日是計票暨結果公布日。選舉委員會擬定了詳細計劃，在印度各地的29邦和7個聯邦屬地分七個階段進行選舉。

在選舉委員會登記有案的2,354個政黨中，總共有多少名或那些候選人參與競逐，目前尚未確定。

影響大選的七個主要政黨分別是：草根國大黨（All India Trinamool Congress，TMC）、大眾社會黨（Bahujan Samaj，BSP）、印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）、印度共產黨（Communist Party of India，CPI）、印度共產黨 – 馬克思主義者（Communist Party of India – Marxist，CPI-M）、印度國大黨（Indian National Congress，INC），以及國民大會黨（National Congress Party，NCP）。

一般預測此次將會是執政黨BJP和印度國大黨INC之間的激烈纏鬥。INC是統治印度最久的政黨，實力非常堅強，但上屆（2014年）選舉卻只拿下44個席位，是一場幾近羞辱的挫敗。下圖是2014年主要政黨的席次分配。

2014年主要政黨所獲之下議院席次

全球最大民主國家的選舉規模

9億登記選民

1.3億新登記的選民

1,500萬新選民年齡在18-19歲之間

38,325選民的性別分類為 “其他”

8,000（或以上）名候選人

543個席次

2,354個政黨

100萬個投票所

1,100萬名選務人員

70億美元的選舉費用

（上述資料來源: NDTV, Election Commission India, Al Jazeera）

本屆下議院選舉日程

第1階段選舉日：4月11日（四）

席次 邦&聯邦屬地數目 91 20 （Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Andaman, and Lakshadweep）

第2階段選舉日：4月18日（四）

席次 邦&聯邦屬地數目 97 13 （Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Puducherry）

第3階段選舉日：4月23日（二）

席次 邦&聯邦屬地數目 115 14 （Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Goa, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh, West Bengal, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu）

第4階段選舉日：4月29日（一）

席次 邦&聯邦屬地數目 71 9 （Bihar, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal）

第5階段選舉日：5月6日（一）

席次 邦&聯邦屬地數目 51 7 （Bihar, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal）

第6階段選舉日：5月12日（日）

席次 邦&聯邦屬地數目 59 7 （Bihar, Delhi-NCR, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal）

第7階段選舉日：5月19日（日）

席次 邦&聯邦屬地數目 59 8 （Bihar, Chandigarh （UT）, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal）

誰會贏？ 誰會在未來五年領導印度？

來源：The Hindu

BJP在上屆選舉獲得282席次的壓倒性優勢，因此它仍然是最具優勢的政黨。然而在過去的五年裡，執政黨卻未能得到顯著的民眾支持。舉例來說，2018年，在恰蒂斯加爾邦，卡納塔克邦，中央邦和拉賈斯坦邦的地方議會選舉，BJP都敗給INC和結盟政黨的候選人。

BJP的失敗讓反對陣營士氣大振。不少全國性和邦級地方政黨原則上都願意共同打擊主要敵手BJP和泛BJP政黨，以組成聯合政府為目標。幾個重要的反對黨已經形成聯盟，但還未就勝選後的首相人選達成共識，這很令人期待。

現任總理莫迪（Narendra Modi）支持者眾多，若BJP和盟黨獲勝，他必然會繼續領導印度。如果BJP未能贏得多數選民的支持，可能成為新總理的人將會是以下三位反對陣營的領導人其中一位。

作為主要反對黨的領導人，拉胡爾在三人當中頗有總理相，但就從政資歷和年紀而言，班娜姬和瑪雅瓦蒂二人可不是省油的燈！

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