自由開講》韓國瑜像一個太監？

◎賴振昌

說「韓國瑜像一個太監？」，本來擔心這樣說法，會不會涉及人身攻擊而被告公然侮辱，於是請教律師朋友意見認為應該是不會的。因為說「國軍像是穿著西裝的太監」是韓國瑜自己說的；韓讀過軍校、當過職業軍人，他的DNA裡百分之一百是國軍的一份子；引用他自己的話來形容他自己的身分，邏輯上並無不通，也沒有錯誤類比的問題。

韓國瑜形容台灣軍隊沒軍法，像是太監穿西裝，網友（只是堵藍）秀出韓國瑜西裝照提醒他，發言前注意穿著。（臉書翻攝）

雖然韓事後的解釋，是因為看到現在國軍沒有「軍法」，認為法律規範不完備，才會認為國軍像太監一般。這樣的看法實在是莫名其妙，今日國軍並不是完全無法可管，它仍是需要受一般民、刑法制約的群體，說它沒有（廣義）軍法是說不通的講法。況且維持軍紀的要素，軍法只是其中的要件之一，其他如人員素質、教育訓練、責任榮譽等，無一不是維繫軍紀的重要命脈。韓國瑜僅以形式上「軍法」的存在與否，給予國軍這麼大的羞辱，實屬政治操弄過當。

韓國瑜拿太監身分來羞辱國軍，也充分顯示他個人對歷史的無知，黃仁宇《萬曆十五年》所述，一般人往往以為宦官不過是宮中的普通賤役，這是一種誤解。雖然有不少宦官出自貧家，因為生活困苦或秉性無賴而自宮，但如果把所有宦官統統看成是低俗無能之輩，則不符合事實，明朝神宗皇帝生母慈聖太后的弟弟，身分便是宦官，即是一例。韓國瑜鄙視宦官，應該是以宦官的生理缺陷，來諷刺國軍軍法之不完備，這樣的比喻是對殘障人士的一種歧視，非常不宜。

韓國瑜的說法，唯一被人認同的地方，就是太監說可以用來形容部分媚中的退將，這些人在台灣領著「十八趴」，到中國聆聽習近平訓話時「軟趴趴」；回想年當整天叫我們要「仇匪恨匪」，莒光日時「反共抗俄」、「我愛中華」喊得比誰都大聲的這批人，如今去中國連一個屁都不敢放，說他們沒有「LP」也不為過，滿符合韓所稱的「穿著西裝的太監」形象，希望韓國瑜如果想批判這些人就勇敢說出來，做個有「LP」的人，不要一竿子打落所有的國軍形象。

（台聯前立法委員、台灣教授協會會長）

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