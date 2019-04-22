歷史說書人》用神蹟迷惑沙皇、睡遍貴族婦女，搞垮整個俄羅斯大帝國！「神奇妖僧」拉斯普丁

「神奇妖僧」拉斯普丁在宮中可謂呼風喚雨，他不僅有沙皇夫妻撐腰、還在宮中肆無忌憚地喝酒作樂，更有數不勝數的貴族婦女對他神魂顛倒，影響帝國末尾的傳奇人物！

◎瓦編製造

Ra Ra Rasputin～伴隨著簡單易記的旋律，這首名為R asputin的英文歌迅成為YT上的熱播歌曲之一。但 是，大家是否想過這首歌裡面的Rasputin是否真有 其人？如果有，那他又是怎麼樣的存在呢？今天，就以拉斯 普丁為主題，敘述這個影響帝國末尾的傳奇人物吧！

「聖僧」出世

格里戈里・葉菲莫維奇・拉斯普丁（俄語：Григо́рий Ефи́мович Распу́тин）1869年出生在西西伯利亞的一個小村落。其父原姓諾維赫（Новых，有「新人」之意，據說是為了和過往好賭的自己做出區隔）但其子卻對這個姓並不領情，靠著各種輕浮放蕩的行為，村人替他換上了一個新姓拉斯普丁（Распутин，正是放蕩的意思）他在少年時期便離鄉背井投靠了附近的修道院，奠定了他一生和宗教不可分的緣分。

「聖僧」之力

拉斯普丁這個人身材壯碩，蓄著濃密的大鬍子，但最重要的是他有一對迷人的淡藍色眼睛，在催眠術的配合下幾乎沒有人可以從他的魅惑中逃脫。另外，他投身的派系「鞭身派」講求苦行、追求神秘主義（東正教也是有分派系的）而且，他並不像當今許多神棍一樣毫無本事只會騙錢，他曾成功預言一場旱災、靠著秘術施展醫療奇蹟。

拉斯普丁這個人身材壯碩，蓄著濃密的大鬍子，但最重要的是他有一對迷人的淡藍色眼睛，在催眠術的配合下幾乎沒有人可以從他的魅惑中逃脫。（維基共享）

這些因素使得他漸漸聲名大噪，並且受到黑色百人團（一個俄國極端組織，跟後來納粹搞的民族主義、反猶主義臭味相投）的幫助來到首都，之後被聖彼得堡神學院院長費奧凡賞識。這幾乎使他從一個原本應該在偏僻鄉村終老一生的平凡人竄升成整個帝國都家喻戶曉的人物。

接近沙皇

因為前述的神學院院長推薦，拉斯普丁得以接近皇后亞歷山德拉。不過，僅僅只是接近皇后並不是什麼大不了的事情，這些事情皇后身旁的僕人還更容易達成呢！但，正是皇后那為血友病而苦的皇太子阿列克謝因為拉斯普丁的「神蹟」而屢屢康復，使得拉斯普丁在宮中的影響力也是一路飆升。

亞歷山德拉·費奧多羅芙娜皇后，是俄羅斯帝國末代沙皇尼古拉二世的皇后。亦是俄羅斯歷史上最後一位皇后。（維基共享）

這樣的影響力不僅僅是皇后對於拉斯普丁難分難捨，更使得沙皇尼古拉二世也頻頻接見，這還得拜拉斯普丁擅長神秘學，能夠投皇上所好的機緣所賜。據沙皇的日記記載，拉斯普丁的名字在十一年（1905～1916）之間出現了九十一次之多，確實可以看出他對於當時的皇室有多麼大的吸引力。

荒淫度日

拉斯普丁在宮中可謂呼風喚雨，他不僅有皇帝夫妻撐腰、還在宮中肆無忌憚地喝酒作樂，更有數不勝數的貴族婦女對他神魂顛倒，這主要是因為拉斯普丁緊緊掌握住皇后的心思，許多貴族婦女為了往上爬就必須要依附拉斯普丁並拜託他說幾句好話；另外，拉斯普丁擁有巨大的生殖器，或許這是吸引一批批的婦女來倒貼他的原因之一吧。（拉斯普丁的生殖器據說長達28.5公分，他身亡之後被政敵割掉，送至聖彼得堡的博物館展覽，有興趣的讀者們可以在網路上查查圖片，得吃完飯再看喔）。

除了婦女，許多官員也會「善用」拉斯普丁和皇后的親密關係來使自己飛黃騰達。這種寵信親信的狀況幾乎是要亡國的節奏，但皇后愛子心切，即使有不少人（這其中最大咖的就是總理斯托雷平，也就是俄國土改的推手，他下令將拉斯普丁流放回鄉，皇母瑪麗亞也支持這個決定）看出拉斯普丁會把帝國拖垮，但皇后說什麼也不願意趕走他。宮中大概就呈現如下的情形：

皇后陛下，臣認為拉斯普丁是妖孽啊！再不想辦法除掉他，羅曼諾夫的榮光會毀在我們這一代啊！ 胡說！你們這群老不死的傢伙！你說王朝會崩毀？那你有沒有想過我兒子死了的話誰來接班？你還是他（指著另一個大臣）？就只會講古，我看你也很快就成為要被講古的對象了啦！

尼古拉二世的皇太子阿列克謝，罹患血友病

。（維基共享）

一戰開打

1914年，隨著塞爾維亞的一聲槍響，本就各懷鬼胎的歐洲諸國便迅速炸開了鍋，忙不迭地拉攏盟友、組織軍隊準備進行全面戰爭。俄羅斯為了支持塞爾維亞，以沙皇為首的主戰派在力排眾議之後和英法站在同一陣線抗擊德國，並把聖彼得堡這樣一個具有德國風的城市名改為彼得格勒，藉此宣示俄羅斯和德國勢不兩立。

不過，拉斯普丁在這時又跳了出來，年少的他曾看過伏爾加德意志居民的富庶生活，心生嚮往，便極力反對和德國作戰。而這也是拉斯普丁難得的正確抉擇，本來就疲弱的俄羅斯帝國難以支撐戰爭帶來的巨大傷害，土地失去了農奴，造成了後方糧食供應的不足，較為低落的工業程度也難以和德國抗衡。

但是，心意已決的尼古拉二世仍然想要親自介入戰事，擔任最高指揮官，一班大臣很快就以國家會沒有人帶領而紛紛反對，善於觀察時機的拉斯普丁卻看見了這其中的政治紅利，不繼續囉嗦打仗的問題，立馬贊成皇帝的想法。於是，國家名義上的最高領導人換成了年邁的斯托雷平總理，但拉斯普丁和皇后一唱一和，在宮中大玩罷免遊戲，總理、內政部長，農業部長和戰爭部長等等重要官員都被掃地出門。而由皇帝帶領的戰爭指揮部也並沒有讓戰況起死回生，開戰兩年內的陣亡官兵迅速攀升到五百萬人之多，俄羅斯的前途岌岌可危！

俄羅斯帝國末代沙皇尼古拉二世。（維基共享）

暗殺「聖僧」

拉斯普丁專斷弄權的行徑在此時終於激起了整個宮廷中的不滿，像總理那樣不痛不癢的流放已經不是合用的手段了，只有徹底讓他消失在地球上才能扼止國家不停流出的鮮血。

1916年，皇帝的遠方親戚尤蘇波夫親王夥同數人（這其中包含了德米特里大公，即尼古拉二世的堂弟）邀請拉斯普丁到他家作客。宴席上擺出了幾塊蛋糕和葡萄酒——摻了劇毒氰化鉀的那種。拉斯普丁不疑有他，大口大口地吞下蛋糕，又大口大口地灌葡萄酒，幾個人死死地盯著他看，期盼毒藥儘速發揮作用。但不知是不是用了劣質毒藥，拉斯普丁只是打了幾個飽嗝，毫無任何痛苦的跡象。

尤蘇波夫怕都怕死了，拉斯普丁所吃下的毒藥足以把在場的人都給毒死三次還不嫌多啊！焦急又恐懼的尤蘇波夫趕忙掏槍再多餵他一些「飯後甜點」。這時拉斯普丁終於如願倒下了，就在眾人鬆了一口氣並準備收屍時，拉斯普丁像殭屍一樣睜開兩眼掐住親王的脖子，惡狠狠地說「我要將你們通通絞死」，隨後逃出屋外，其他人追了出去又補了三槍，甚至連他的頭部都打中了。

暗殺拉斯普丁的尤蘇波夫親王。（維基共享）

尼古拉二世的堂弟德米特里大公。（維基共享）

人們將他拖回來，但恐怖的是拉斯普丁又一次醒了過來，親王簡直嚇尿了，扼住顫抖的雙手用重物猛擊他的太陽穴，扔到結冰的涅夫卡河之中。隔天拉斯普丁的屍體被發現，經法醫確認是溺水死亡，而且他在河中足足撐了八分鐘之久（幾乎是正常人的三倍.....）。



關於拉斯普丁暗殺案的細節眾說紛紜，但不外乎都在描述他「超乎想像的生命力」。然而，更要注意的是這次暗殺許多皇族都有參與，顯見皇帝夫妻已經被孤立的窘境。

寫在死亡之後

拉斯普丁是死了，但依舊無法挽回帝國日薄西山的命運。曠日費時的戰爭和層出不窮的社會問題為之後的革命提供溫床。拉斯普丁，這位被尼古拉二世成為「我們的朋友」的人，在死去之後更加打擊了皇帝夫妻的心情，無處發洩的鬱悶體現在皇帝不問政事的情形上。羅曼諾夫的榮光，也終將被埋葬在歷史的長河之中。

本文經授權轉載自歷史說書人 沙皇的「好朋友」—拉斯普丁

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