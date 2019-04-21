故事》盤腿、蹲坐、跪坐、垂足坐，聽到「請坐」你會怎麼坐？

聽到「請坐」，你會怎麼坐？盤腿、蹲坐、跪坐、還是垂足坐？這中間牽涉到的是「身體習癖」的議題，正是中研院民族所余舜德研究員關心的研究取向。

◎研之有物 │中央研究院

「身體感」研究

身體感官的各種感受，蘊藏在日常生活中的每個時刻、每個細節，我們太容易習以為常、往往未曾深究。但其實這些「感受」，是人類建構物質生活、社會互動、及科技進展的重要動力。從日常生活各個面向，可以發展出一套「文化身體感」的理論典範，進而對於人類歷史和文化做出更深刻的解讀。

「請坐。」這是我們走進余舜德的研究室時，他開口講的第一句話。這兩個字，在你我耳中可能是平凡無奇的招呼語，但對余舜德來說，卻正好可以衍生出他最關切的研究面向：「身體感」。

聽到「請坐」，你會怎麼坐？盤腿、蹲坐、跪坐、還是垂足坐？這中間牽涉到的是「身體習癖」的議題，正是中研院民族所余舜德研究員關心的研究取向。攝影│張語辰

怎麼坐？學問可大了！

聽到「請坐」，我們大概就是往椅子或沙發坐下，身體軀幹和大腿間大致維持 90 度，雙膝亦然。這樣的姿勢，稱為「垂足坐」，是西化的現代人最習慣的坐姿。但根據跨文化比較的研究，全世界其實只有三分之一的人們這樣坐，其他三分之二的人平常是席地盤腿坐、蹲坐、或是跪坐的。

孔子居中講學，曾子長跪問孝。可以看到其他人都是席地而坐。圖片來源│宋高宗書孝經馬和之繪圖 冊 開宗明義章（畫），取自國立故宮博物院

唐宋以後，開始盛行「垂足坐」。圖片來源│左圖：宋人宮沼納涼圖（局部），右圖：清姚文瀚摹宋人文會圖（局部），皆取自國立故宮博物院

以中華文化的歷史而言，垂足坐也算「舶來品」，是在魏晉南北朝才透過絲路、由印度埃及等地傳入中土，到了唐宋才逐漸變成人們的習慣坐姿。在那之前，「跪坐」一直都是主流，即便到了今日，仍有部分文化並不採用垂足坐。

余舜德說：「之前去雲南藏族村落進行田野研究，他們都是直接席地而坐、連蒲團都沒有，他們強調『這樣比較舒服』。對外人來說，這樣的姿勢很難久坐，但藏人在禪堂裡，用這姿勢坐幾天幾夜都不會累。」

別說盤腿或跪坐了，其實，就連椅子的高度稍微改變，都可以讓我們感覺大不同。現在一般居家或辦公空間裡，不論身高，我們習慣的椅子大約都在 45 公分上下。但明清時的古董家具椅，雖然僅僅高了 5 公分左右，我們坐上去就已經會有點「怪怪的」，似乎沒那麼舒適。

從這些例子我們已經可以發現，坐姿的「舒適感」在不同時空或文化條件下，可能有著完全不同的定義。類似這樣的差異，其實就是「身體感」研究取向的關注焦點。

身體的記憶、感官的習癖

「身體」會在「意識」沒有發覺的時候，偷偷幫你記住很多事情。每天走的樓梯，要是有一階突然墊高了一公分，你可能就會摔一大跤；坐上汽車前座，你可以從座椅角度判斷老公有沒有偷偷載過別人；走進房間覺得哪裡怪怪的，原來是新燈管的光比之前的偏黃了幾分。

這些，都是感官的「習癖」，或者可以說，是「身體的記憶」。當這些習癖或記憶，是來自於整體文化的規範和模式時，就很有研究價值了。余舜德說：

我很喜歡歐洲有句俗諺：「法國軍隊無法在英國進行曲下邁步行走，反之亦然。」

這句話雖然是誇飾，但也明確點出了我們的身體，經常在不知不覺中受到各種習癖的制約；而這些習癖，很多時候不是個體的生理／心理因素，而是歷史文化的作用。

人類透過感官訊息的接收與傳遞，與這個世界產生連結、也賦予生活各種意義。我們從物質世界接受各種刺激，然後產生各種「感覺」，諸如「骯髒」、「舒適」、「美味」、「明亮」、「可愛」等。但對於身體經驗的訊息，要去感受、分辨，進而判斷、運用，這樣的能力其實不全然是與生俱來的，更要考慮「文化」的潛移默化。

「身體感」在這個過程中扮演很重要的角色，因為從感官人類學的角度來看，「身體就是一種學習文化的方式」。圖片來源│ William Farlow on UnsplashV

為了研究身體感與歷史文化的關係，余舜德從不同題材切入、也做了各種田野研究。像是從家具的設計流變，研究「舒適感」的歷史脈絡；或是深入雲南藏族部落，親自用身體去體會物質與文化上的身體感差異。而其中一個他最感興趣的題材，是「茶」。

茶有各種不同的身體感，從茶湯顏色（視覺）、香氣（嗅覺）、滋味（味覺）、溫度 （觸覺）、乃至於泡茶的儀式 （綜合感官與肢體動作），我們可以觀察到很多不同的文化細節，例如從「喝茶」到「品茗」的過程，茶葉是如何從日常的飲料，開始加入了美學風格、甚至是道德修養的成分；而台灣的「茶藝」又是如何有別於日本的「茶道」。

余舜德指出，品茶風格和藝術美學這些認知的建構，跟「身體」有密切關係。圖片來源│ 五玄土 ORIENTO on Unsplash

在體驗「學茶」的過程中，余舜德發現許多肢體動作（如端坐、沖茶等） 的技能修練，會影響品茶的感知能力、以及對於文化內涵（例如「雅」的意涵）的體會。

不只是茶，其實這樣的題材生活中俯拾即是。例如，米的Ｑ度怎樣最剛好？吃壽司的日本人和吃滷肉飯的台灣人，恐怕就有不同答案。台灣南部菜餚是不是真的偏甜？為什麼會有這樣的喜好差異？為什麼我們對於腐敗食物的臭味避之唯恐不及、但卻又愛吃臭豆腐？這些都是身體感的研究題材。

文化是在很多日常生活中的細節，一點一滴的被我們身體所習慣、記憶。

「我們很容易習以為常，所以沒有意識、不知不覺，但其實對我們的影響之大往往超乎想像。可以說人類的歷史演化、社會變遷、科技進步，都是這樣推動的。」余舜德說。

文化，其實一直都住在我們的身體裡。

為什麼決定成為人類學家？

其實我是台大動物系畢業、學海洋生物出身的。那時候為了觀察魚類生態，特別跑去蘭嶼釣魚潛水。但在蘭嶼的這段時間，發現到當地的居民，跟台灣本島有很大差別，我突然發現研究「人」好像比「魚」有趣。

人類學家是否類似民俗學者，都是觀察、參與、記錄、描述？ 雖然有共通之處，但還是不一樣的，人類學家的觀察非常重視理論。 我們的田野研究，一定會先根據理論撰寫研究計畫。雖然實際到了田野後，必然會跟原本資料有很大不同，但要有理論基礎，觀察到的東西才會有意義，而不是漫無目的亂看。 以理論規劃方向、但執行時保有彈性。而觀察和體驗到的現象，同樣需要借助理論的架構和議題，最後再來整理呈現。

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