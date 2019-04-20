Lin bay 好油》國家高度的批發市場：日本豐洲市場取經（三）

築地市場改建的問題從1972年開始討論，歷經46年的時間才正式遷移到豐洲市場，至於為什麼需要那麼久的時間？不外乎政客間的角力、原地重新開發的利益、市場相關業者不願意搬遷等多重因素，這種問題每一個批發市場的遷移都會遇到，如何在各方要求之下折衷的解決，考驗著執政者的智慧。

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續上篇

從市場前站（圖1處）開始，第一站先到青果棟（圖2處），第二站是管理棟（圖3處），第三站水產卸售大樓（圖4處），第四站到了水產仲卸售場棟（圖5處），一圈之後，可選擇在管理棟或者是水產仲卸售棟用餐，就可以結束豐洲的一日參觀行程，但中午用餐的人潮相當多，如果是知名的餐廳外面都有放椅子，要用餐的話要等上不少時間。

豐洲市場鳥瞰圖。（圖：作者翻攝）

中午用餐的人潮。（圖：作者提供）

豐洲市場管理棟

管理棟除了辦公室跟用餐區外，還有一個展示區塊，為參觀者介紹整個農食產品從生產到消費的物流，以一句話開頭：生活在東京是最棒。這句話充滿了自信與榮耀。

日本農食產品的產銷鏈介紹。（圖：作者提供）

這個圖分為四個區塊，第一塊是生產者、第二塊是運銷商、第三塊是零售業者，第四塊是消費者，農食產品的供應一路上有這麼多人的合作，才能把農食產品供應給消費者，產地未分選的農產品一公斤10元，零售超市包裝精美的農產品100公克10元，這不是高買低賣欺壓生產者，而是透過中間的服務替產品加值，供應消費者所需求的商品。

日本很愛強調有效率的物流，效率不只是幫助消費者，最主要的獲利對象其實是農民，零售價賣100元的產品，毛利往往落在37－42%間，而剩下的58－62%的成本是由運銷跟生產端獲得，提高分配到生產端的部分，就會降低運銷端的分配，但要降低運銷端的費用，又要維持運銷端的利潤，只能依靠有效率的物流，低成本的物流，才能維持這一塊得獲利。

透過物流系統的改善，降低物流的成本，才是對生產端最直接的提升，這是因為現行的農產運銷體系，生產端多數是價格的被迫接受者，而不是價格的主動決定者。

落後低效率高成本的運銷體系，只會降低對農食產品的收購價，一個落後的運銷體系最大的受害者就是生產端。 注重有效率的物流，加上對農業的保護跟補貼，日本的農業生產者平均收入高於700萬日幣，遠高於平均年收入418萬（2017年），台灣維持對農業保護跟補貼，但農民所得卻非常低，就是因為不重視有效率的物流的結果，這些高額的物流費用壓低了對農產品的收購價。

有效率的物流。（圖：作者提供）

豐洲水產卸貨棟

一走進水產卸售棟，就可以看到鮪魚模型，過去築地市場最有名的就是鮪魚的販售，而這個鮪魚模型是築地市場過去賣出過最大的鮪魚，重量高達496公斤，全長2.88公尺，1986年在鹿兒島縣的種子島海域所捕獲的巨鮪。

這個鮪魚模型是築地市場過去賣出過最大的鮪魚。（圖：作者翻攝）

築地市場以漁獲為主，交易量前十名包含鮪魚、竹筴魚、冷凍銀鮭、小型鰤魚、鯖魚、秋刀魚、鰹魚、魩仔魚、冷凍章魚等。因為漁產品的供應並不如農產品穩定，因此交易的方式不是議價制，而是拍賣制，依照類型又分為八個賣場，海膽賣場在二樓，鹽干品與水產加工品賣場在三樓，其他賣場則在一樓。

水產卸售場是一棟五層樓，一、二樓挑空的建築，一樓做為主要的拍賣區域使用，二樓沒挑空的部分是海膽拍賣區以及辦公室、男女更衣室、休息區及廁所等，三樓則是拍賣區域、貨品碼頭、辦公室等，四樓是轉配送中心、貨品碼頭，五樓以辦公室為主。

在市場西側有高架道路可以到達三樓或五樓，而三樓南側有一個出口，一、三、五樓都有停車場，在管理棟南邊還有一棟立體停車場，水產卸售棟外側還有一座冷藏庫棟，專門供冷藏品使用。

東京從江戶時代開始的食品流通就在現今東京車站附近的日本橋，因為關東大地震的影響，開始新設鮮魚市場，1923年築地就以暫時的魚市場設立，1927年取得主要的建築用地，1936年正式開始拍賣營運。

過去築地市場因考量到鐵路的運輸，所以停車場的規畫相對少，但隨著鐵路運輸的減少，現代化冷鏈物流的興起，一個近百年前設計的市場，自然難以符合現代化物流的需求，營運了83年的築地市場還是必須走上尾聲，在接近市區的舊市場退出，符合現代物流需求的新市場在城市外側重新營運，這是多數城市批發市場的必經之路。 無論是法國的rungis市場或是日本的築地市場，都清楚了解批發市場是城市的一部分，不只供應農食產品的流動，更具有教育及觀光的功能，讓消費者了解農食產品從產地一路運送到消費地的加值，而不是只看到產地價跟零售價之間的落差，然後一句菜蟲互相責怪，忽略了低效率的運銷模式才是造成生產者被剝削的主因。

築地市場改建的問題從1972年開始討論，歷經46年的時間才正式遷移到豐洲市場，至於為什麼需要那麼久的時間？不外乎政客間的角力、原地重新開發的利益、市場相關業者不願意搬遷等多重因素，這種問題每一個批發市場的遷移都會遇到，如何在各方要求之下折衷的解決，考驗著執政者的智慧。（完）

八種賣場。（圖：作者提供）

賣場鳥瞰圖。（圖：作者提供）

海鮮批發商物棟平面圖。（圖：作者提供）

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