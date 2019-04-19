自由開講》罰與不罰？修與不修？

◎李克

日前立法院財政委員會，針對立委黃國昌質詢「壢新醫院院長張煥禎涉嫌逃漏稅新台幣5億元，遭檢察官起訴，但因『一事不二罰』原則，根據稅捐稽徵法規定，最重僅能判處6萬元罰金，明顯不符比例原則。」財政部長蘇建榮說，本週將召開公聽會，本會期就會提案修正稅捐稽徵法。

聯新國際醫療集團總院長張煥禎（中）出庭。（記者周敏鴻攝）

現行所得稅法規定，逃漏稅可依所漏稅額處以最高3倍罰鍰，意即以逃漏稅5億元，情節最重可處15億元罰鍰。但若依稅捐稽徵法規定，納稅義務人以不正當方法逃漏稅，處5年以下有期徒刑、拘役或併科6萬元以下罰金，亦即除了有期徒刑外，最重僅能處6萬元罰金。

孟子曰：「今有仁心仁聞，而民不被其澤，不可法於後世者，不行先王之道也。故曰：徒善不足以為政，徒法不能以自行。」所以說：「只有仁心是不足以治理國家，只有治術也無法推行仁政。」孟子強調要施行仁政者，「仁心」與「治術」皆不可偏廢，這個「人」的條件相對地重要起來。

茲分析壢新醫院院長是否故意逃漏稅？如果是惡意，那麼僅能判處6萬元罰金，因台灣刑法採罪責原則，犯罪行為有刑法上的處罰，因此有一事不二罰原則，同時刑罰可優先於行政罰，難怪黃國昌不滿，連筆者也感覺忿忿不平！相信財長蘇建榮也看到不符比例原則，所以要趕快要修正有相關之法條，如：稅捐稽徵法、所得稅法、納稅者權利保護法等。法與法之間有優先權與位階之分，所以要訂得符合公平正義原則，需要立委、專家學者共同努力，為國為民付出貢獻！

但根據《稅捐稽徵法第 39 條》規定，如果遇到是稅捐機關濫開的稅單，是天文數字的稅單，人民如果要訴願還必須先繳一半的稅額或提供擔保，否則財產就會被強制執行、拍賣，納稅人甚至會被限制出境，或管收！即使財政部也擬修正本條，調降暫緩移送強制執行應繳納稅額的門檻，由現行規定應納稅額繳納半數調降為繳納三分之一，才可提起訴願，對一般老百姓也是嚴重的負荷，何不學學美國人花60美金就能「告官」！稅務行政訴訟敗訴率高達94%，台灣追求正義道路仍充滿荊棘！近期台灣信徒『瘋媽祖』，被Discovery探索頻道認為是世界三大宗教盛事活動之一，更是聯合國教科文組織確認為『世界非物質的文化遺產』稱號而聞名全球。這些信徒祈求國泰民安、健康、財富、婚姻愛情、事業學業等等，然而今年最明顯的有一群穿黃背心的法稅改革聯盟志工，祈願媽祖娘娘能護佑台灣，平反稅務冤案，嚴懲濫開稅單稅官，整個祝禱過程令人動容，有些信眾被感動了，也跟著跪拜祈願。

罰與不罰，修與不修？自古至今，仍不停的接受時代考驗，唯有人心善良方能找到最好的方法。

（高雄市/退休人員）

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