自由開講》什麼林派黃派，恁祖嬤熊派：一個議員的心聲

◎廖郁賢

選前選後都有善心人士在協助整頓派系，就跟以前念文學的流派一樣，有點微妙，差異在於始終不能理解為何要如此做？更甚者，沒有人跟我求證過，就擅自地把我劃分進派系。許多人渴望這個世界因為什麼而有一點點不一樣，但對於盟友卻相當嚴格的審視，像是迫不及待的靜候出糗，常常有這樣的錯覺：「到底是抱著甚麼心態會有這樣的言論？」選舉過程，當早上四點起床開始準備一天的行程，晚上可能忙到半夜三更還要自己寫稿、處理逐字稿與影音檔、陳情；選後，馬不停蹄面對與日俱增的難題，就覺得哪有空在那邊分什麼派？

只想說「恁祖嬤熊派」！

這不是一句髒話，是在為地方和政黨努力的真心話，我們可以包容渴望完成政治藍圖的人大放厥詞，消耗奮鬥的心血，那應該也願意承接實在的反饋吧？真槍實彈跑過地方的人，會很清楚什麼樣的價值真的值得被珍貴，扎扎實實服務著需要陪伴的鄉親，都是面對巨大無力感的動力。媒體與政治工作的聯繫與密不可分，我並不是不懂，但是真的忍了非常久，時代力量是一個中間偏左的政黨，我們是代表著進步價值的第三政黨，應該要捍衛每一個人說話的權利，言論自由和基本人權是我們的價值，可是當這一份善意被濫用，不論是對黨內或黨外，都會引起很大的效應，作為第一線的政治工作者，常有許多民眾開始擔心時代力量的近況，讓身為一個回到故鄉努力的時代力量議員，覺得孰可忍，孰不可忍。時代力量16位議員都非常認真問政，沒有比選前輕鬆，就連台中相差九票的吳珮芸，都無比戒慎恐懼面對著結果，跑完地方的各種攤頭、處理完陳情，還要被訕笑「網內互打免費」，情何以堪？早出晚歸的議員人生裡，日日是驚喜與學習，不斷完成的地方事都令人雀躍，結果一滑開新聞就又是差不多的人投書寫著：「堪稱時代力量最黑暗的一天」、「時代力量選對會，現任優勢者的許願池？」，一開始只是笑笑，覺得天下沒有白吃的午餐，政治本來就不該有交換，這不只不尊重民主的誕生，更是不尊重那些渴望爭取的「地方」，直到這幾日，身為一個地方的議員真的想說：「如果真的是想要讓時代力量被更多人肯定，怎麼會用這種拙劣的方式爭取注意？我們都在深耕，盡己所能，請不要因為一己之私，讓好的價值淪落。這一張地方門票得來不易，為了這個共享的世界請讓我們一起努力吧！好嗎？」

雲林縣議員時代力量廖郁賢。（資料照）

政治需要「無私」，時代力量是這個世代的，並不是個人所擁有的，我們都是以大眾的權益為出發點投身這個行列，不可否認的是，在時代力量這個政黨的政治工作者很多都是非典型類別，勢必有非常多需要調整之處，所以正視可能的疏漏後，共同學習、修正。我相信我們一定遇到過很多「天啊!真的不值得這樣奉獻啊!」或是「我到底在這裡幹嘛？」的時候，但正是因為我們相信只有堅持才看的到希望，我們才能夠走到現在，不是嗎？看見各地方的夥伴讓政治堆疊成志業，賭上身家，回應了那份「使命與召喚」，如果我們一樣希望時代力量能夠被更多人肯定，希望台灣真的不一樣，那麼批評並非壞事，只是，至少好好說話。

（雲林縣議員）

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