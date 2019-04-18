Mygopen》【假LINE】台大皮膚科醫師只相信凡士林、水晶肥皂？謠言勿信

。過去無論是醫師或化工博士都澄清過這個狀況，每個人身體狀況、皮膚、清潔需求...都不同，所以要選擇適合自己的產品，別硬是要用讓自己不舒服的產品，也容易造成肌膚的傷害。

Mygopen

最近老謠言「台大醫院皮膚科主治醫師，只相信兩樣產品」又開始流傳，內容主要描述凡士林和水晶肥皂的各種成分和功能，另外描述牙刷的使用和側睡的好處，事實上這是流傳已久的網路謠傳，無論是化工博士或是醫師都有解釋過，每個人皮膚狀況、清潔需求...都不同，使用清潔產品或保養品都要衡量自己狀況，不可以一概全。

曲解凡士林、水晶肥皂的謠言

原始謠傳版本

台大醫院皮膚科主治醫師，只相信兩樣產品

或是這個訊息

台大醫院皮膚科主治醫師，只相信兩樣產品

凡士林、水晶肥皂、牙刷與側睡

凡士林與南僑肥皂

台大醫院皮膚科主治醫師，只相信兩樣產品：

「一個是凡士林 ， 另一個就是南僑肥皂！」

雖然有點不可置信，但仔細一想還 滿有道理的

一個保濕效果好，一個清潔能力佳又不傷皮膚！

有個同學有陣子皮膚過敏

去台大看，醫生叫他用南僑水晶肥皂洗澡！

洗一個星期，完全根治

後來這同學就一直用水晶肥皂洗了。

當時也是覺得不可思議

不過醫生向同學解釋說：

水晶肥皂的成份就只是椰子油和鹼

另外還有加一點中藥材

很純粹沒有其它雜七雜八的東西

像 Ivory （象牙浮水皂）

前陣子被檢驗出來含過量螢光劑等。

其實水晶肥皂的清潔效果最好，絕對不殘留

可能因為它太「古樸」了

很少人會用它來洗澡洗頭。

後來商業週刊有一期有報導

提到南僑的創始人

現在他還是天天用水晶肥皂洗頭 、 洗澡。

建 言：冬天洗完澡，用凡士林擦腳，穿上襪子，保護效果不錯哦! 牙刷的使用壽命

根據美國醫學實驗發現

一些長期的咽喉疾病患者

如果每隔幾星期就更換一把新的牙刷

對於病情有明顯的改善。

連續使用超過兩個月以上的牙刷

會有白色念珠菌、溶血性鏈球菌

肺癌桿菌以及葡萄糖球菌等病菌。

可引起急性扁桃腺發炎、 咽 喉炎等疾病

對於免系統不健全的人

易導致風濕熱、 急 性腎小球腎炎。

所以每次刷牙完畢後

將牙刷沖洗乾淨，牙刷頭朝上，置於乾燥處

每隔三至五天用濃鹽水浸泡一次

三個月換 一 把新牙刷以確保牙刷的衛生 側睡可增加免疫力

原則上睡眠姿勢最好為側睡姿勢

這樣的話，短暫呼吸暫止症狀會改善

氧的飽和濃度會增加

睡眠效率品質能逐漸改善

熟睡期、深睡期的時間會增長

體內的免疫力才會增強。

我們應了解到正常的睡眠的時候

徐波、慢波能增加供給肌肉的血流量

使身體能夠休養生息

此時體溫下降，以便能夠貯存更多的能量。

代謝活動也降至最低

是組織生長與修補的最佳時機！

熟睡期、深睡期睡眠時間

身體的免疫系統本身存在著一些天然的調解因子

如內淋巴素因子及腫瘤壞死因子

內在的分泌量都會增加

研究發現只 輕微的睡眠不足免疫能力便會下降所以，如果身體要好睡 眠一定要足夠

自在附註

原來我用水晶肥皂

洗碗、洗衣、幫狗洗澡都是正確的喔

（我家的狗狗從來都不生皮膚病 ）

早年有位廣告洗髮精的知名美麗女明星

不諱言：她從不用洗髮精洗頭

她那一頭烏黑、濃密、飄逸的長髮

都是用肥皂洗出來的

但我忘了她是用哪家的肥皂

科技越文明，天然的東西越少

現在的民生用品添加了太多的化合物

千萬不要再迷信高價位的清潔用品

最近水晶肥皂雖然漲了一倍的價錢

但比起洗髮精來還是便宜了十倍左右

其實無論是吃的或是用的

添加物越少的東西越健康

水晶肥皂的妙用：請看〈台大醫院皮膚科主治醫師，只相信常換牙刷，常用南橋水晶肥皂，常腳底抹凡士林！〉非常值得一看

謠言破解說明

這則是流傳多年的謠言，最近這則文章又重新上架流傳。過去無論是醫師或化工博士都澄清過這個狀況，每個人身體狀況、皮膚、清潔需求...都不同，所以要選擇適合自己的產品，別硬是要用讓自己不舒服的產品，也容易造成肌膚的傷害。

正確闢謠解釋

對此 MyGoPen 詢問皮膚科醫師，醫師表示：每人膚質不同，不可以一概全。像是對於皮膚敏弱的人，如果用水晶肥皂洗就糟糕了，另外要是皮膚很油的人，再抹上凡士林，不就油上加油，要衡量自己狀況。

過去台大化工博士謝玠揚對此也做出闢謠，事實上每個人的皮膚出油量不同，所以需要的洗淨力也大不相同，有的人的臉、頭皮天生容易出油，就適合用洗淨力比較強的清潔用品，若是皮膚比較乾燥、敏感的人，就不建議使用這麼強力的清潔產品了。如果不是肌膚出油量真的很大的人，不建議天天都用清潔力過高的產品，以免清潔過度，反而傷害肌膚。

另外向 MyGoPen 牙醫師諮詢關於訊息中描述牙刷的使用，醫師表示因為每天吃的東西在口腔發酵，口內本身細菌也有幾百種，牙刷常換的確不是壞事，濃鹽水浸泡效用有限，除非用完都消毒，可能換牙刷比較有機會減少一些細菌。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：良醫健康網 - 揭開無添加「水晶肥皂」的秘密：用它來洗頭洗臉真的沒問題嗎？

相關資料：MyGoPen - 【假醫學】經皮毒的東西？謠言曲解子宮肌瘤由洗髮精沐浴乳造成

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