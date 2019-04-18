自由開講》何不直接延後總統選舉？

進擊的天秤男

論證：現任總統必須連任 = 連任無慮才能確保總統能夠專心有力執政 = 確保所謂「本土」政權延續 = 才能夠守護國家。也就是說：領導人個人權威 = 政權安全 = 國家安全。（Leadership stability = regime security = national security）

結論：朕即國家。

這同時也是包含中共在內的世界各個威權政權的標準論述。

一些親執政黨的觀察家們近來屢屢明示或暗示：因為國家處在外敵進逼、風雨飄搖之際，所以內部不適合從事民主競爭。

進一步說，初選適用的邏輯，在大選也適用。如果不希望初選的理由是因為初選會導致內耗、分化，讓執政團隊分心，以致於削弱國防，那麼牽涉更大的大選豈不是更加會內耗、分化、分心、削弱國防？

如果不希望初選的理由是因為初選會導致內耗、分化，讓執政團隊分心，以致於削弱國防，那麼牽涉更大的大選豈不是更加會內耗、分化、分心、削弱國防？（本報資料照）

其實台灣歷史上的確出現如此案例。1978年底原本熱烈進行「增額中央民意代表」選舉競選，但是1978年12月中美斷交。隔月，時任總統蔣經國和行政院長孫運璿有鑑於中華民國國際處境危急，需要精誠團結一致對外，選舉帶來的內部議論不利於團結，且有損於總統施政處理國際變局的能量。兩人緊急簽署《民國六十八年一月十八日總統緊急處分令》，明示「國家面臨之非常情況仍在繼續狀態，尚須體察情勢發展，再行定期選舉」，而原本面臨改選的增額民代則暫時繼續行使職權，相當於自動連任。

執政黨今日如果真心認為中共威脅巨大而立即，台灣禁不起一絲大意，總統禁不起一絲分心，社會也禁不起任何議論，視民主程序為自掘墳墓，大可以依循蔣經國1979年的前例辦理，停止總統選舉，包含初選，由總統直接暫時無限期連任。更妙的是，既然執政黨將是引用國民黨神主牌蔣經國的案例，說不定國民黨也就有苦難言，只能夠含怨吞下？

在兩岸關係中，原本是相對民主的一方，一旦因為安全考量而不再民主，那麼在他人眼裡也就和不民主的中國半斤八兩。屆時既沒有道德優越性，拳頭和錢包又不如人家大，台灣要憑什麼爭取其他國家的支持？要是沒有其他國家支持，台灣要怎麼在北京壓力下生存？這些是執政黨需要認真三思的問題。

美國開國群傑之一的富蘭克林曾有名言：「任何犧牲基本自由以換取短暫安全的人，最後既得不到安全也得不到自由。」這句話在兩百多年後，依然值得我們深思。

（作者為自由撰稿人）

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