阿樹的地球故事書》從歷史看地震：媽祖洩漏天機去坐牢？

媽祖在台灣民間信仰中有相當重要的地位，全台各地都有媽祖顯靈濟世的故事，從接二戰聯軍的空襲炸彈，到斬妖驅邪，再再展現媽祖的靈驗及慈悲，最近有人要藉媽祖之名盜現世之利益，而大悲的媽祖卻曾經因為洩漏天機受禁百年，到底是甚麼樣的天機，讓媽祖受罰呢？

阿樹

本系列感謝鄭世楠教授整理的各項資料不吝公開，各種資料的細節已收錄在「塵封的地震」系列演講。本系列文多參考其中的資訊撰文。

圖片來自塵封的裂痕系列投影片，地震資料目錄可參考中央氣象局災害地震總彙。

幾近滅村的巨大災變

1862年6月7日（同治元年五月十一日），約晚上九點到十一點間（亥時），位於茅港尾的居民在正準備進入夢鄉之際，不知巨變即將到來。倏忽間，怪聲巨響傳來、接著地面就如同巨浪來襲般翻騰滾動，除了民房一一倒塌毀壞，就連雄偉的廟宇：茅港尾的天后宮，也無法承受劇烈的搖晃，災變重創了臺南的茅港尾（位於今日的臺南市下營區），小小的千戶之地，震災當天便在此造成了172人以上死亡，而後續重傷的人們，也約有數十人不治身亡（黃清淵，1953/茅港尾記略/震菑志）。

…迨至破曉，鄰村多來救援，掘開倒屋，有母子四人同斃一床者，有父子交橫十字而死者，有兄弟牽連死於壁下者，有姊妹慘死於屋隅者，有姑媳同登極樂世界者，有妯娌齊赴枉死城中者，有夫婦赤體死於溫柔鄉者，有樂人手持鼓吹被天后宮之圓光門搾如扁魚者，有旅客壓死而無屍親可尋者言死亦有，有血肉模糊難辨孰是昆仲者，有祖孫父子同遭其災者有一家八口至靡有…

上述的各種受災慘狀，反映了災時的時間點和大家的行為，這個時間點已是大家都在家中的時刻，甚有些人也已經睡了，而當時的房屋型式多半是以中國南方漢人的建築方式，以泥磚屋瓦組成，並不耐震。能夠在屋毀中躲過震災的生還者，我想僅有可能是較為敏銳、還未歇息的人們，才有機會即時躲避或快速離開。

茅港尾災情與震度推估，摘自塵封的裂痕 歷史地震第二講：1862年台南地震投影片



沒落的鄉村和「坐牢一百年」的媽祖

1862年時的茅港尾，是臺南地區較熱鬧的村莊之一，即使到了晚上都還有「夜市」可逛可買，故昔有「小揚州」之稱。據部分記載（黃清淵，1953；何厚增，1997），在地震發生的前夕，茅巷尾天后宮的聖母媽祖曾「降乩」示警，提醒民眾「有大災難將至」，萬事小心。但信徒想再細問「是什麼災害」，媽祖便未再細說，因為洩漏天機已是大罪過，無法再多作說明。

而由於當年的4月起，戴潮春發動民變（史稱戴潮春事件或戴萬生事件），地震發生前夕時，戴已起兵作亂一個月，在臺灣中部已經發生數起戰事，並且戰區擴延至嘉義。或許因為如此，

茅港尾當地的居民並未將神明示警聯想到天災，反而是連結到了人禍，以為是戴軍或者是強盜會來犯村莊，故作了把門戶封死、灑豆阻礙盜匪等預防措施。沒想到來災變竟是大地震，這樣的作為反而困住了逃生的動線，或許因為媽祖的示警被誤解了，又或許是洩露天機，而後才有媽祖「坐牢一百年」之事，直到了1962年媽祖「出獄」了，才發起重建了天后宮的委員會，1975年完工。

關於媽祖坐牢一百年的故事，民間確有此一說法，而且還有許多不同版本、甚至亦有拍攝成電視影集，不過阿樹一直覺得這茅港尾的媽祖運氣真是不好，在神界又被質疑洩漏天機，在凡間又被信徒誤會而被責難，要是我的話就乾脆不說了……

三立電視戲說台灣：媽祖坐牢一百年（youtube截圖）

同為神明卻兩樣情：因靈驗保佑而受封

同樣是神明示警，嘉義的城隍爺的運氣就相對好多了。由於當時戴潮春已攻至嘉義，甚至包圍嘉義城三次，居民人心惶惶，知縣便去城隍廟求籤詩，得內容為：「閤家人安泰，名利兩興昌，出外皆大吉，有禍不成殃」。而後地震發生時，城牆並沒有嚴重損毀，而這次戴軍的圍城也正好順勢解危，並且後續在當年九月戴軍再次圍城也安然度過。或許是信仰帶來的正向信念，讓軍心民心平穩、竭立誓守使得一再化解危機。平亂之後，知縣先是致上「至誠前知」匾額叩謝，十多年後，沈葆禎奏請朝廷幫嘉義縣城隍神加封號，嘉義縣城隍尊神便受加封號「綏靖」，這是當時台灣府各縣級城隍中，唯一敕封尊號和賜匾之寺廟。



想想這件事也頗有趣，同一個地震、同樣出現示警，卻擁有不同的結果。但無論是被罰還是受封，這些終究只是民俗信仰，並沒有科學根據。此外也可以發現，在過去大家不明白天災成因的漫長歲月中，的確很容易將這些自然災害和神怪、民俗或是信仰連結，也因而產生許多「神奇」附會傳說。

辦理臺灣等處海防，沈葆禎等奏報嘉義縣城隍神（同治13年12月初5，1875年1月12日）

對女性的偏見？對信仰的虔誠？

這邊來談另一個地震後發生的民俗事件，就是在前陣子《歷史視角脈絡中的地震故事（上）》一文中提到的新化十八嬈。據傳當時的說法是，地震後新化一帶的婦女，在每年宵後，便開始「放蕩」起來，約從農曆元月16日開始漸漸出現癥兆，經17日，到18日最為明顯，接著才又漸漸恢復正常。當時地方上即有句俗諺「盤籬笆，爬豬稠，沒嬈凍未條」（台語）。而當時有人去請示媽祖後，得到了指示，說是在現今「中正路」與「中山路」交叉口附近，俗名「三角湧仔」的地方，有個「八卦蜘蛛穴」，裡面蟄伏著一隻蜘蛛精，由於地震驚擾了這隻蜘蛛精，因此作怪地方…

因此，從1868年左右開始，每年的元宵節後舉辦盛大的繞境活動，名為「新化十八嬈」（或名大目降十八嬈），當時的信眾認為以這樣的繞境方式，神明便可以有效的鎮壓蜘蛛精。如果以現代眼光來究這個民俗的緣由，的確是有諸多疑點，像是女性「突然間有放蕩的行為」就令人十分費解了，而且還有時間上的變化特性，著實微妙。或許延伸討論下去，有些人可能會引伸到當時的女性地位較為低下，故較容易被拿來大做文章；又或者有些思考方向則是「因地震造成大量的廟宇倒塌，故需要有些手段振興」。而無論是何種思考脈絡，均可見人們會將對於地震未知的恐懼，寄託在令人可以安心的信仰之上，我並不會說這是迷信，因為這的確是人的本性。

圖片來自：歷史視角脈絡中的地震故事（上）

追思先人的習俗

雖然有些民俗活動的緣由難免有些附會，但實際上也並不都是負面的情況，像是1845年的夏天，颱風暴潮帶走了三千多人的性命，在雲林的口湖鄉便有一處紀念罹難先人的「萬善同歸塚」，而也因為追悼亡靈而有了牽水（車藏）超渡祭典，時間就是在發生災害的農曆六月初七和初八，現在已是具有當地特色的一種文化祭。只是這樣流傳下來的祭典習俗並不算多，或許是災害的慘重總讓人不忍回憶，不過話說回來，這也是我們開始探討歷史地震的理由之一，從科學的角度看，研究歷史地震可以補上我們觀測不及的資料，而更多史籍或是民俗與地震的探究，則是讓我們從先人受地震的各種影響、看待地震的態度，思索未來對災害的因應之道。

歷史故事帶來的啟發

這些故事看似與現今的防災無關，但阿樹認為可以從中延伸思考幾個方向：

1、不同時間點的地震，傷亡的型式也不盡相同。而茅港尾的例子便可看出，由於發生的時間較晚，傷亡多半在自己家中，如若真有神明警示預防盜匪之事，那麼緊閉門戶確實不便於逃生。

2、科學上目前地震預測仍還有很長的路要走，而最應當心的就是在未成熟的技術出現前，擅自宣稱其技術有用並公布警告，這是十分危險的！並不是單純觸氣象法問題，而是心理上會受其影響而干擾防災作為的判斷。

3、災後的心理狀態，亦是防災環節中重要的部分，也因此在早年會寄託於信仰或宗教活動之上，近年來心理學家也注意到了災後心理的照顧。不過，即使災後沒有如PTSD般的症狀，但地震災害對住家、工作、親友的生命影響，或許後續會影響我們對於生活的態度，這點實為未來可發展的方向。

這僅為個人粗淺的想法，這系列以震為鏡的歷史主題，乃是期許大眾能從老故事中探索新的方向，未來我們將在此主題多加著墨！

參考資料與延伸閱讀

黃清淵，1953，茅港尾紀略/震菑志（南瀛文獻，1 卷 2 期，1953 年 9 月）

何厚增，1997，《被遺忘的茅港尾－四百年史話》

臺灣地震科學中心：歷史地震資料庫

塵封的裂痕 歷史地震第二講：1862年台南地震

災難，然後（五）：社會的韌性

以震為鏡（四）：講講看 地震考古多有趣？

《歷史視角脈絡中的地震故事（上）

地震預測，是真有其事還是危言聳聽？難道不能寧可信其有嗎？

戲說台灣：媽祖坐牢一百年

本文經授權轉載自震識 從歷史看地震系列之一：天災與民俗活動的連結

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