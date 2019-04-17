法操》【著作權法修法】販賣含有侵權ＡＰＰ的機上盒可以處罰！

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法操司想傳媒

根據新聞報導，立法院於2019年04月16日上午三讀通過著作權法修正草案。本次修正了著作權法第87條及第93條2個條文，將機上盒及APP納入處罰對象，最重可處以2年以下有期徒刑、或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

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著作權法修了什麼？

根據立法院的文書資料，本次著作權法修正主要內容如下：

一、 新增訂著作權法第87條第1項第8款：

有下列情形之一者，除本法另有規定外，視為侵害著作權或製版權：八、明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者：

（一） 提供公眾使用匯集該等著作網路位址之電腦程式。

（二） 指導、協助或預設路徑供公眾使用前目之電腦程式。

（三） 製造、輸入或銷售載有第一目之電腦程式之設備或器材。

二、修正著作權法第87條第2項，將同條第1項第8款納入其中：

前項第七款、第八款之行為人，採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者，為具備該款之意圖。

三、修正著作權法第93條第4款，將違反同法第87條第2項的行為納入處罰對象：

有下列情形之一者，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金：

四、違反第八十七條第一項第七款或第八款規定者。

解決「機上盒」無法可管問題

根據智財局電子郵件1071204號函之內容來看，針對裝有讓使用者使用侵害著作財產權軟體收看盜版影片的「機上盒」究竟如何處罰的問題，除非能證明侵權內容是由出售機上盒的賣家、或APP程式開發者提供；或者業者明知自己賣的機上盒或APP程式連結的內容有侵害著作權的情況，而有可能成為侵權行為的共犯或幫助犯時，才有機會對含有違法內容的機上盒業者進行處罰。

由於這樣的問題，本次修法將提供侵權內容的機上盒、及提供侵權內容連結匯集功能的程式納入處罰，並明確規定處罰對象如下：

1、提供侵權內容匯集功能的程式（下稱「侵權程式」）。

2、製造、輸入、販賣內含有侵權程式的設備，也就是前面說到含有侵權程式的機上盒。

3、雖然機上盒內沒有提供侵權程式，但是有透過指導、協助、或預設路徑等方式，來讓使用者在機上盒上使用侵權程式。

由此可見，本次的修法解決了過去無法處罰販售內含有侵權程式的機上盒、或者雖不含侵權程式但有指導消費者如何使用的業者的問題。在此也要提醒大家，如果使用侵權機上盒下載侵權影片觀看的話，也是會構成著作權法上「重製權」的侵害！為了避免誤觸法網，請大家支持正版，才能促進創作者創作出更加優質的內容喔！

本文經授權轉載自法操 【著作權法修法】販賣含有侵權ＡＰＰ的機上盒可以處罰！

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