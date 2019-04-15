自由限時批》「韓王配」呼之欲出？！

杭東

如果不健忘，韓國瑜曾說了一句「老鼠偷鞋，更大的在後面」，引來群家媒體追逐，多認為是郭台銘會選總統，結果在愚人節，因郭的不置可否，當天便使久未被股市名嘴青睞的「鴻海」股票，大幅回漲（價值約百億新台幣。連今天15日與台積電雙引擎助攻，台股漲70點收10875.6點）。後來，郭雖公開否認選總統傳聞，然與韓的互動，則益發有節拍，不但幫韓補正「國防靠美國」（得罪老共）之說解圍，現更傳聞將助促成「韓王配」，以利國民黨贏得2020總統大選！

儘管國民黨總統初選的提名，搞得烏煙瘴氣，內部亂成一團，但為「重返執政」故，「韓流」逼退吳敦義宣布不選，迫使朱立倫支持徵召，紛紛告捷。只剩下王金平則是「抵死不從」，要國民黨還他「公道」！而韓又視他為「恩公」，豈敢勸退（王猶堅持不任副手），自亦不符人情義理，十分棘手。

王金平則是「抵死不從」，要國民黨還他「公道」！（資料照）

不過，時來運轉，偏偏郭「貴人」，與王有數十年的深厚公私情誼，只待韓18日自美回國運作，或可有機緣「迎刃而解」了。

事實上，韓自當選高雄市長以來，郭、韓關係彌佳。像當選之初，郭就在深圳邀韓參加兩岸企業家論壇，後又親訪高雄投資AI等高科技產業，還簽約購買三千萬以上的農產品等等，誠意拳拳。

即便韓在哈佛大學進行閉門座談時，喊出台灣「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」等口號，惹怒學中國網友，說是「騙錢的貨色」，《央廣網》更撰文批評，稱中國不會「養台獨」，還警告可能祭出「家法」伺候。

不過，郭台銘聞悉，立刻解圍，認「並不適當」。應改為「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」。他認為國防不是升高戰備可以解決，市場要依實力去競爭才能長久，全球化的壓力下發展重平衡，技術發展一定要有自己的底氣，要怎麼收穫先要怎麼栽。

嚴格來說，也只說對一半。因為國防沒有實力，就沒有和平可言！（過去的雷根和今天川普都是這樣強調）台灣面對的是隨時能「併吞」台灣的中共，就算不談「台獨」，也一樣依其「反分裂法和統一」併吞，豈能以「太平盛世」看待！

但郭說的經濟部分，則有可取之處。就是：「經濟更不能靠別人，經濟和技術要靠創新」，「我們不能老賣水果，一個貨櫃的芭樂值多少錢？」而半導體「不像芭樂，價值是以箱子來算、個數來算」，芭樂的價值對台灣有限的面積、陽光或土地來說是不夠的，台灣必須要在中美貿易結構調整中找到機會與方向，年輕人絕對有很多機會！相當中肯。

然則，郭台銘卻鮮少提及，如何強化台灣不被消滅的國防能力之道，否則皮之不存，毛將焉附？！何來中華民國生存發展永續經營的願景？！足見仍是不脫「在商言商」的本色！

其實，國防首先須加強心防，知道為誰、為何而戰！亦須與科技研發及購買先進的防衛性武器，同步進行，才能有效遏阻中共吞併台灣的野心！況且和平須有實力，才有保障可言！同時，更須不斷與先進國家科技合作交流，及不斷研發創新，才能自立自強！才能創造國家的未來！這才是正辦！

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