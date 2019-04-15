自由開講》柯市長，註冊微博時你選擇的國籍是什麼？

◎柯嘉斯

柯文哲市長11日註冊微博，表面上柯市長稱他這樣做的目的是為了 「推廣台北市」才開設微博帳號， 但是這個真的是柯市長真正的目的嗎？

柯文哲市長11日註冊微博，表面上柯市長稱他這樣做的目的是為了「推廣台北市」才開設微博帳號，但是這個真的是柯市長真正的目的嗎？（柯文哲微博）



因為就目前而言，柯市長在微博的兩篇貼文都是在行銷自己，實在和 台北沒什麼關係，不過筆者想問柯市長，你註冊微博的時候所選擇的 國籍是什麼，是不是選擇了中國台灣，為了行銷自己， 有沒有顧及自己的國格呢？



畢竟在韓流來襲之下，以及賴清德前院長宣佈登記民進黨黨內初選， 正面對決宣佈連任的蔡英文總統後，柯文哲市長無論是在網路上或是 傳統媒體上的聲量都大減，連訪美演說都機乎沒有關注度，對於「 身在台北市，心在2020」的柯市長而言， 一定是非常難受的事情。



況且柯市長除了在台灣國內已經不再是媒體寵兒外，在國外也不受歡 迎，柯市長訪美期間除了遭「全美台灣同鄉會」拒絕接待外， 連回程在機場充電都被人罵是作秀，和柯文哲市長相比， 國民黨的韓市長雖然也爭議不斷，但是韓粉可是相當死忠， 韓市長在哈佛大學結束自己要求的「閉門演講」後， 參加波士頓僑胞歡迎宴會，現場席開72桌，支持者高喊「選總統」 ，現場宛如造勢大會；對比之下，兩人的人氣誰高誰低相當明顯。



更悲慘的是柯市長的美國面試結束後，美方似乎對這次的面試不是十 分滿意，因為他的「親美友中」讓人摸不著頭緒，進一歩探究何謂「 親美友中」的內涵，柯市長除了說出「兩岸政策無法完全講清楚」 外，柯文哲又再次拿出他在台灣慣用的那套，「因為自己是外科醫師 出身，難怪外交體系出身的美國高層聽不懂他在講什麼」來搪塞，做 為他無法為自己親中又空洞的兩岸論述背書的理由。

況且柯市長除了在台灣國內已經不再是媒體寵兒外，在國外也不受歡迎，柯市長訪美期間除了遭「全美台灣同鄉會」拒絕接待外，連回程在機場充電都被人罵是作秀。（圖擷自柯文哲臉書）



問題是，「柯醫師」今天是你去美國面試，不是你面試美國人。



柯市長，答了一個讓人聽不懂但明顯親中的答案，也難怪美國媒體今 天批評柯市長是除了韓國瑜外另一個「危險親中候選人」，更直指「 柯市長竭力避免對中國說出任何負面言論」，並稱如果柯韓當選，「 他們會犧牲與美國的友誼為代價來討好北京」、「台灣將受到嚴重威 脅」。而且這家媒體不是別家，就是之前搶先披露美國要準備對台軍 售，親近川普政府的華盛頓《自由燈塔》， 筆者認為這個評論其實是有高度參考性的。



或許是柯市長也知道自己的訪美之旅考不及格，畢竟親美友中不是柯 市長所熟悉的兩岸政策，和親美友中相比，可能因為柯市長是文化上 和中國同文同種的中國人，所以還是比較習慣「兩岸一家親」 和批評「台獨不該去中國做生意」這類「友中」的說法， 所以現在毛遂自薦，想要取得中國的支持。



問題是，中國讓韓國瑜踏進中聯辦，讓韓獲得史無前例的最高規格禮 遇時，其實就已經對2020大選表態， 中共親選的代理人是韓國瑜了，所以筆者認為， 柯市長縱使啟用了微博，也是沒有辦法獲得中共的青睞。



今日的韓流，其實有一半以上要感謝柯市長，如果柯市長沒有想要拉 韓打民進黨、攻擊吳音寧，今天韓流是不可能那麼快就取代柯市長成 為中共代理人的，只能說，智商157的柯市長， 這一切都是咎由自取、自做自受。



柯市長在議會備詢時，議員詢問柯市長：是否覺得自己比高雄市長韓 國瑜優秀和總統蔡英文優秀？柯文哲皆點頭回應，回答「of course!」，筆者「是覺得啦」，至少蔡總統獲得美國的認可 ，是最受美國信賴的候選人，韓市長也順利取得「 2020中共代理人」的資格，真不知柯市長的自信是從哪裡來的？ 或許柯市長又會回答，因為自己是一個外科醫師！既然如此，那麼就 請柯市長在當完這任的市長後，專心去台東行醫，為醫療資源稀少的 偏鄉醫療盡一份心吧！

（台北大學法律研究所）

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