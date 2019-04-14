一級嘴砲》荷蘭農場．金流篇

荷蘭農業採取的是自由競爭，並非多數國家所實行的保護主義，政府能做的只是建立一套公平的制度，讓業者在這個環境裡去競爭，適者生存，不適者就會被淘汰。也因為這種風俗民情，荷蘭的農家特別重視農場的營運。

一級嘴砲技術士

我們與荷蘭的農家交流時，他們能把每一個農作物的生產成本精算得非常細膩，例如每一支洋桔梗的生產成本是8元新台幣，其中3元是人事費用，3元是電費和水費，2元是種苗與肥料費用。隨後，在零售端的售價是新台幣每支12到15元不等。對於數字的敏感與掌握，正是荷蘭農家的生存要訣。

不過，能夠做這樣精打細算，最大的原因是密閉型、可調整溫度濕度和二氧化碳濃度的環境控制型溫室，透過精密的設施和設備，讓農作物不受天候條件得影響，得以在最適當的環境下成長。荷蘭環控型溫室都具有加溫以及二氧化碳施肥的功能，熱源和二氧化碳多半來自農場內的天然氣發電機組，將發電時產生的餘熱和二氧化碳引入溫室內來使用，農場用剩的電力也能透過電網賣給鄰近的城鎮。

汽電共生機組是荷蘭農場的標準配備，售電的收入也成為農場相當重要的經濟來源。 （圖：作者提供）

一位在荷蘭農場工作的友人說，他所工作的環控型溫室占地8.4公頃，每年發電用的瓦斯購入費用就要100萬歐元（約新台幣3537萬）。荷蘭農家的收入有兩種，一個是販售農產品，另一個是販售電力。電力的售價每年都會調整，2012年的電力價格曾經達到高峰，但近年已經恢復平穩。但是，電力的販售依舊是荷蘭農家相當重要的收入來源，詳細的數字無從得知，但身為外人只知道電力的售價足以攤平一整年的人事費用。

不管是人事還是能源費用，都是動輒數百萬歐元的等級，量體足夠大，金流的控管也特別細膩。

「雖然收入不錯，但在荷蘭從事農業可一點都不輕鬆」一位農場的經營者這麼說，光是硬體的設施和設備，每平方公尺的造價就在100歐元以上（新台幣3537元，造價為台灣蔬果溫室的三倍），溫室面積若以8.4公頃估算，總造價就要840萬歐元，將近新台幣3億元。

沒錯，在荷蘭投資一座溫室農場就是要這麼多錢，錢要從哪裡來就是很重要的課題。和台灣不同的是，農場的興建費用並非來自政府的補助款，而是金融業提供了融資來源，也就是我們熟知的荷蘭合作銀行（Rabobank）。貸款人要負責撰寫經營計畫書，填妥銀行指定的資料，交由銀行的專業顧問審核後才逐步放款。另外，銀行端每四個月會訪廠一次，確保農場的實際經營狀況與經營計畫相符，倘若此時出了問題，銀行團也會委由專業顧問介入，體檢農場的營運問題。

歷經了三十多年的市場競爭，造就了今日荷蘭農業的輝煌。（圖：作者提供）

荷蘭農業採取的是自由競爭，並非多數國家所實行的保護主義，政府能做的只是建立一套公平的制度，讓業者在這個環境裡去競爭，適者生存，不適者就會被淘汰。也因為這種風俗民情，荷蘭的農家特別重視農場的營運。

荷蘭的農家每年都會從盈餘中抽出一定比例去投資，說白了這是一種減稅的手段。例如有一間茄子農場試著要把茄子的不良品運用在建築材料上，他們這個構想曾在2014年獲得生技類的創新育成大賞，但實際投入市場後便在2017年黯然下市。「原先的構想相當不錯，但是，知道自己懂些什麼？知道自己能做些什麼？這才是最重要的事。」這位茄子農場的老闆從中上到了寶貴的一課。

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