神楽坂週記》一場沒有贏家的「HY戰爭」（二）：宣戰

本田與山葉也一直互相視為切磋指教的好對手，雙方的關係雖有競爭，但一般而言都是相當良好的。但在家用摩托車市場爆發性的成長之下，新就任山葉發動機社長的小池久雄，判斷這是一個把本田從摩托車業界龍頭地位上踢下來的「天賜良機」...。

神楽坂雯麗

續上篇

從結果來說，是山葉的看法更為正確。廉價、輕巧的家用摩托車不但吸引到過去與機車無緣的女性族群，同時也獲得了年輕的學生族，或者需要第二輛代步摩托車的重型機車騎士青睞，每年這類輕型機車的銷售量都不斷成長，高漲的買氣更讓山葉創下史上第一次單月銷售量超越業界龍頭本田的紀錄，而在半年期的累計銷售量中，更以36％直追本田的40％。

山葉的家用輕型摩托車產品群。（圖片來源：網路）

加上鈴木也跟進家用摩托車的生產，家用摩托車類的業界總生產數字從1976年的130萬輛、1977年的162萬輛，持續成長到1978年的198萬輛。這個看似好得不得了的景況，成了HY戰爭爆發的關鍵。 至今為止，由於山葉發動機在戰後跨足機車生產的創業初期，曾經得到本田宗一郎的技術協助，而本田與山葉也一直互相視為切磋指教的好對手，雙方的關係雖有競爭，但一般而言都是相當良好的。但在家用摩托車市場爆發性的成長之下，新就任山葉發動機社長的小池久雄，判斷這是一個把本田從摩托車業界龍頭地位上踢下來的「天賜良機」。

山葉發動機第二任社長小池久雄。（圖片來源：網路）

而對於山葉在新社長領軍下公然宣言的雄心壯志，無論是日系機車四大廠的另外兩大巨頭鈴木、川崎，或者相關業界、供應鏈上的人士，都耳語著「這簡直就是跟去抓睡獅的尾巴一樣輕率的舉動」；自從日本出現摩托車工業以來，本田就一直是業界第一名，眾人會有這樣的反應也是理所當然的。

一開始，本田方面只把山葉新社長的豪言壯語，當成是激勵公司內部士氣的一種宣傳手段。然而不久之後，他們就發覺山葉真的來勢洶洶。山葉打倒本田的第一步，就是清除掉公司內部過去與本田有著人脈、交情關係的高級主管與舊有成員，同時大舉擴廠、增加生產線—他們是玩真的。

搭載CVCC引擎，大獲成功的本田CIVIC「喜美」汽車。（圖片來源：網路）

這時的本田在汽車領域，也因為CVCC引擎的成功，而成為在汽車業界名震一時的世界級新銳汽車廠。在這個勢頭之下，此時的本田汽車部門獲利，也已凌駕了本田的機車部門；然而，面對山葉猛烈的攻勢，本田被迫在「繼續以汽車產銷優先，將機車業界龍頭屈辱地讓給山葉」或「大幅調整公司經營方向，將主力重新放回機車迎戰山葉」的二選一難題中作出選擇。

時任本田社長的河島喜好。（圖片來源：網路）

最後為本田做出決定的，是當時的本田社長，也是創業者本田宗一郎的頭號弟子，河島喜好的一句話：「我們再怎麼說，也是一間機車廠。」 於是本田的策略明確化：死守機車市占率第一名，為此不惜將先前已經轉向汽車領域的預算、資源與人才，重新集中在機車產銷上。1980年，本田回應山葉挑戰的第一擊，就是台灣人也很耳熟能詳的「TACT DX」—「達可達」。

本田速克達的經典之作，初代「TACT DX」（圖片來源：網路）

TACT上市之後，果然廣受歡迎，與山葉最有勢頭的主力產品跑速樂車系正面衝突，此後本田更以「LEAD」（在台灣則名為「領導」車系）等多款新速克達車型趁勝追擊，持續壓制跑速樂的氣焰，不讓身為挑戰者的山葉有趁虛而入的空間。當年，本田的反擊策略成功奏效，守住了全年機車銷售量的冠軍寶座。

到此時為止，雙方的競爭雖然激烈，總還是在一般正常業界運作的範圍之內。然而從此時起，競爭的形式逐漸變質—本田和山葉都紛紛開始惡意收購機車行等通路，讓他們只銷售自家的摩托車產品；而日後被人們以「戰爭」稱之，無情且惡劣的商業大混戰，才只是剛剛開始而已⋯⋯。（未完待續）

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