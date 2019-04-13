自由限時批》2020大選：討厭共產黨！

董森霖

剛驅逐了中共「武統」人士李毅，人心大快！今又傳又有一票中共「武統宣講團」要來，立馬激起了民間團體強烈的反彈，紛紛要上街頭抗議！在在說明了2020總統大選主軸，就是：討厭共產黨！

如果中共沒有2000多枚飛彈對準台灣，沒有戰機飛越中線耀武揚威，沒有三不五時搞個航母艦隊圍繞台灣演訓，沒有在國際組織頻頻打壓中華民國台灣，沒有「武統」團來台「宣講」台灣主流民意反對的「一國兩制」，沒有派「紅」組織「遍地開花」，沒有收買媒體集團臥底，製造紛亂，沒有派中共網軍干擾選舉政治（無國界記者組織及瑞典哥德堡大學的研究均指出，證明台灣是深受其害的榜首）......等等，諸此，均是「備不及載」的惡行！甚且擺明要「裡應外合」顛覆、逼統，猶明目張膽要「併吞」民主自由的台灣！實在太恐怖了！現連美國朝野都已看不下去，近來更不斷聲援力挺和維護台海安全！

如今又到了大選紛擾時刻，莫怪中共有機可乘，又將「文攻武嚇」發揮到極致，盡情挑撥、製造對立：而被驅逐出境的李毅，竟大言不慚地說；「台灣經濟愈窮、政治愈亂愈好，有利統一」，益發引起台灣2300萬強烈反感，所以「討厭共產黨」！將成為家喻戶曉的反統戰力量，將是沛然莫之能禦！有些民眾喊出「今日新疆，明日台灣」！使得「討厭共產黨」！更具2020大選指標性意義！

「武統」人士李毅遭驅逐。（本報資料照）

昨天，更有南部十多個民間團體、學生組織、本土社團與基進黨，組成「護台防中立法行動小組」，主張台灣應加入世界民主國家包括美、歐盟、澳洲等的防中共體系，儘快推動反統戰法，防堵中共的滲透，以因應新型態國安2.0威脅（ 其實，美國川普總統、副總統潘斯Mike Pence、白宮國安顧問波頓John Bolton等，常在公開或私下，均以「共產中國」COMMMNIST CHINA稱之），正是為所當為的有力行動！目前，還有200個大學生團體發起的抵制假新聞，繼之而起的「反共」活動，正持續如火如荼地展開，相信必能發揮「撥亂導正」的效應！

反觀中共的統治現更變本加厲，毫無人權、自由可言！例如利用AI、網路科技全面監控13億的食衣住行育樂及言論，已成了知名作家歐威爾筆下的「動物農莊」！並積極歌頌神化習大大，且又吹起新的「文革」風，不斷進行批鬥大學教授和維權律師，還有學生批鬥老師，管制宗教須懸掛習、毛照片，升旗唱國歌等，不一而足。近日中國共青團復宣布，要在3年內組千萬中專生下鄉「振興鄉村」。

《人民日報》更翻出習大大30年前舊照，扛著鋤頭走在荒田間，拍馬屁說30年來都沒變，兩者一出，網路酸言酸語盡出，外媒更指「喚起中國幾代人『上山下鄉』的痛苦回憶」。中共前領導人鄧小平在1978年，談到1700萬上山下鄉知青問題時，就直指核心道，「國家花了三百多個億，買了三個不滿意：知青不滿意，家長不滿意，農民也不滿意。」目前網上還有50年代中國人的順口溜：「小的時候，餓得不行；走進學校，穿得不行；文革時期，讀書不行；上山下鄉，不去不行；回城工作，關係不行；混到退休，工資不行……」。道盡種切暴政！

而如今的新疆，正是「共產黨暴政」的寫照！不論宗教文化生活，中共藉由「教育改造」的殘酷暴行，全面清洗予以漢化，並消滅其文字語言，猶逼改飲食習慣（例如逼吃豬肉等），形同「人間煉獄」！連許多國際媒體實地調查報導，都瞠目結舌，慘不忍睹！紐約時報更以「大監獄」形容新疆現狀的種切，類此的暴力政權，竟然還要染指吞併民主台灣，誰能忍受？！

然則，因應國際局勢的不斷演變，朝野皆應把守護台灣當成每一天的工作。令人遺憾的是，在野黨派在台灣面對武統、一國兩制威脅的時候，總是選擇沈默，甚至反過來攻擊自己的政府。連小英總統都說：「當我們把握每一個機會，在國外為台灣發聲的時候，他們卻總在國際場合批評自己的國家」。足見中共利用「黃金藍」（財、色、收買媒體洗腦）滲透台灣各界，「績效」可觀！（此有在美流亡的中國富豪郭文貴佐證），甚至蠱惑、麻醉民心士氣，更是無所不為，2300萬能不悚然，起而抵制乎？！（註：桃園市議員王浩宇今天上午PO出3張照片，指中華統一促進黨總裁張安樂、前國民黨主席洪秀柱、前總統馬英九都曾經和李毅合影。另張安樂背後的牆上還掛著「中華人民共和國」五星旗。標語寫著：「緬懷中華民國、擁抱中華人民共和國」，昭然若揭）

頗具華府政壇影響力的「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon），近日刊出新聞編輯克里格曼（Aaron Kliegman）的專文，就指出，台灣2020年總統大選結果不但牽動兩岸關係，也攸關美國利益至鉅，一旦選出親北京的台灣領導人將嚴重威脅美國利益！ 他特別提到了2位潛在的總統候選人，國民黨籍的韓國瑜和無黨籍的柯文哲。 較傾向「親中遠美」。例如韓國瑜（有人形容是「政治暴發戶」）對中共特別「友善」，且曾形容台灣和中國的關係是「指腹為婚」（你儂我儂）。或許韓國瑜沒注意到台灣民眾對主權的渴望，以及中共威脅動用武力統一台灣。

而柯文哲亦是「危險親中」的潛在總統候選人（有人形容他是「典型投機政客」、披著「白袍醫師外衣的野狼」。柯不但提出「兩岸一家親」，與北京當局的論述互為呼應，更極力避免發表與中共有關的負面言論。克里格曼並質疑，柯文哲對中國侵略的立場是「既然沒用，（台灣）何必反抗」。

或許有人會認為，對台灣而言，與北京妥協才是正途，以避免戰爭，建立成果豐碩的兩岸關係。對此，他提出兩點反駁，首先是中共統一台灣的決心堅定，且無論台灣採取什麼行動，中共永遠不會動搖。一旦台灣屈服於北京的意志，要摧毀台灣的主權和民主制度只會更容易。 再者，姑息不足以對付帝國（霸權）主義、擴張主義和兇殘的政權。而中共對台灣的軍事態勢和激烈言詞已隨時間而益發具有「侵略性」。若台灣領導人還相信中國共產黨是朋友、家人，並因此犧牲與美國的友好關係，對北京熱情，那將是「蠢到最高點」的表現（郭文貴多次在直播強調中共只講現實利害，那有什麼血親關係，只是統戰運用的工具罷了），正是一語中的，發人深省！

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