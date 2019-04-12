小葉日本台》櫻花滿開、沒人憐惜的鈴木陽子＆平成元年也是《昭和64年》

送走平成迎來令和的這段期間，有甚麼值得推薦的日劇作品呢？

小葉日本台

這陣子好多朋友都往日本跑，FB上到處都是櫻花的洗板照，小葉也是其中的一位，畢竟是平成年間最後一次櫻花季嘛，熱門景點總是人比花多，而且說中文的遊客又超級多，差別只是捲舌和沒捲舌，看到滿開的櫻花會感動，不過更開心的是這回終於看到清楚的富士山了，哈哈。來聊聊幾部作品，《絕叫》是小葉近年來讀過最棒的小說之一，改編日劇由尾野真千子主演，WOWOW台現正放送中，值得推。

《大奧 最終章》就卡司豪華，仁君改革財政+好老婆周旋大奧，很適合資深粉絲回味當年日劇美好時光；東山紀之、中島健人的2019《砂之器》SP，這款每隔一段時間就拿來重拍的經典劇，被比較免不了，向大師致敬則是最重要的價值。2019的5月起就是「令和」了，突然想到《昭和64年》這部日影，事件發生於歷史上只存在7天的昭和64年，因為該年的1月8日起日本改年號為平成了……，以上，本次專欄歡迎繼續看下去。

孤獨死、保險金殺人、沒人憐惜的鈴木陽子

《絕叫》，WOWOW台播的新日劇，老實說如果不是之前看過原著或許不會特別關注本劇。故事從一具死狀極慘，死亡多月才被發現的女性屍體開始，因為死亡地點是在死者租屋處，無他殺跡象，被判定應該是所謂的孤獨死，然後藉由年齡相仿的女刑事奧貫在調查死者鈴木陽子生前的過程中，我們將會看見一位過著平凡生活，只希望有著平凡幸福的女子，是如何從許多的小小不幸堆疊成難以收拾的巨大悲劇。葉真中顯的小說，中譯本圓神有出，屬推理類，書很厚，蠻晦暗，貧困女子、無緣社會、黑心企業、孤獨死等的社會議題全讓鈴木陽子給碰上了，殘酷的現實，很有共鳴，讀來雖沉重但絕對是小葉個人近年來看過最棒的小說之一。

孤獨死、保險金殺人－《絕叫》題材震撼有共鳴。（圖：網路）

改編日劇找來尾野真千子演故事中那位悲情又悲慘的鈴木陽子頗有說服力，無須刻意扮醜裝平凡，實力派的演技可以詮釋一切；另這樣的題材看第一集或許會覺得有點悶，撐過去，事件的發展和震撼將會超乎想像。

明君大澤隆夫+好老婆木村文乃的《大奧 最終章》

拿江戶幕府第8代將軍德川吉宗和側室久免這段故事當《大奧 最終章》的SP滿適合的，前者是勵精圖治又願意傾聽民情的大將軍，後者是心地善良識大體又懂得用愛包容一切的好女人；吉宗（大澤隆夫）專注國政治理，當然要改革就會得罪人，比如刪減娘家俸祿就惹得天英院（鈴木保奈美）很不爽，以能力適才適所的人事升調就得罪月光院（小池榮子），再加上攸關王位繼承的各方角力等，側室久免（木村文乃）身處大奧就必須得和這些各懷鬼胎，不斷上演權鬥的狠女人周旋，故事是以她為主，看久免如何扶持吉宗並保護三位已故側室的小孩。二個多小時的單元劇剛好，之前沒看過《大奧》的也很OK，從介紹大奧的環境，厲害難搞的人物開始，然後幾個佈局陷害，久免就像打怪一般的關關難過關關過，最後有著好的收尾。

明君大澤隆夫+好老婆木村文乃的《大奧 最終章》。（圖：網路）

本劇的最大賣點就是豪華卡司，除了大澤隆夫、木村文乃，大奧雙核心鈴木保奈美、小池榮子外，客串演出的還包括松坂慶子、淺野優子、南野陽子、竹中直人、北村一輝、谷原章介……等大咖，甚至連幕後旁白的都請來仲間由紀惠擔綱，他們雖然戲份不多或只有一兩個鏡頭，不過誠意十足，噱頭十足。

東山紀之、中島健人的2019《砂之器》SP

關於《砂之器》，小說從古時候出過的節譯本、全譯本到每隔一段時間就翻拍的影視版全看了，基本上就是久久拿出來複習的概念，然後，松本清張、筆下那位音樂家和賀英良，以及「宿命」般的鋼琴曲，永難忘懷的淚與感動，太經典太有名了，故事就不多做介紹，這回2019的SP版本，時空往後拉到現在進行式，最明顯的不同就是不明屍體被發現，警方的直覺反應是路旁的監視器有沒拍到？面目全非的受害者臉孔可以用CG模擬；另東山紀之演今西刑事，如果有在看他的《刑事七人》系列，駕輕就熟，警察形象沒有違和感。劇中新增的角色之一是土屋太鳳演的梨繪子，調酒師，對和賀英良的愛無怨無悔，另一枚悲劇人物。這回扮和賀英良的是中島健人，或許新世代有新世代的演法吧，那種宿命的滄桑感明顯弱，不過高潮戲演奏《宿命》那段的氣勢有出來，至於中島健人的表現，不好說，觀眾自行體會囉。

中島健人扮和賀英良的《砂之器》，新世代有新世代的演法。（圖：網路）

不同版本的改編，個人最在意的是和賀英良的犯罪動機，付出如此大的代價總要有個撐得起來，不得不然的理由，特別是舞台背景的設定已經與松本清張當年寫小說的時空情境不同了。這次給的原因，嗯，解釋得通，不會太扯，畢竟當命運不是掌握在自己手上，不管如何努力都擺脫不了惡的宿命時，隱忍到極限，下一步常會不可收拾。

年號更換之際，同樣的1989，平成元年也是《昭和64年》

明仁天皇讓位，德仁皇太子即位，同樣的2019年，4／30前是平成31年，5／1起改稱令和元年。想到《昭和64年》這部電影，橫山秀夫的警察小說，故事主要描寫一樁過了14年仍未偵破的孩童遭撕票案，原著和電影都好評不斷，得獎連連，特別是電影還分前、後兩篇播映。這裡沒有要談內容情節，而是故事發想的片名（書名）：《昭和64年》。

昭和64年是1989年，該年的1／7天皇裕仁病逝，皇太子明仁登基，簡言之，同樣的1989年，1／8起日本改年號為平成，也就是說，昭和64年在歷史上只存在7天。這個情況和現在的平成到令和有點類似，但最大的不同是這回明仁天皇是讓位，大家有預期心理，官方和民間可以提前做好各項準備，再相較《昭和64年》，短短7天，天皇裕仁病逝，警政相關單位鐵定忙成一團，這個時間點發生的那樁綁票案之所以會幾成懸案，除了凶嫌夠狡猾很會躲之外，警方人力的動員和支援，媒體持續追踪的關注度，是否會因為臨時改年號這件大事而被分散掉？進而錯過緝凶證據的黃金期？原著書名《64》，當初就是好奇這樣的書名才讀小說的，大作家的發想，連書名都好厲害！

年號更換之際，同樣的1989，平成元年也是《昭和64年》。（圖：網路）

平成年間最後一次櫻花季＆終於看到清楚的富士山了

這陣子好多朋友都往日本跑，FB上到處都是櫻花的洗板照，畢竟是平成年間最後一次櫻花季嘛，熱門景點總是人比花多，而且說中文的遊客又超級多，差別只是捲舌和沒捲舌，身為觀光客，人擠人也沒啥好抱怨的。運氣不錯，剛好看到好幾處滿開的櫻花，其中特別想走目黑川，除了河畔兩旁盛開的櫻花一望無際的壯觀外，另一個想朝聖的景點是中目黑新開的星巴克啦，只是，抽的號碼牌是6272，顯示前面尚有1273組客人，哇咧，只能拍個照表示到此一遊，果然很觀光客。

遊日多回終於看到清楚的富士山了。（作者提供）

不過更開心的是這回終於目睹清晰可見的富士山了，哈哈。去日本好多次還真沒眺望過清楚的富士山，之前要嘛行程難配合，要嘛氣候不佳，這次和老婆在箱根，好天氣的大清早終於百聞不如一見了，雖是電視上的芭樂景，當下還是滿滿的感動啊！

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