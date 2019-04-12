Mygopen》【假LINE】德國超市都不賣鈣片？心肌梗塞？謠言！醫：不相關

心血管鈣化或硬化，與患者本身可能有肥胖、高血壓、糖尿病等病史有關，與鈣片無關，即使心血管疾病患者吃鈣片，也不會增加心血管疾病風險。

Charles Yeh

你 LINE 收到「德國所有的超市都不賣鈣片了」、「鈣會增加心肌梗塞」的謠言訊息嗎？這個訊息在 2014 年流傳過一陣子，最近又捲土重來了。事實上德國並沒有不賣，超市、藥妝或藥局都有賣，另外醫師與學者也對此表示關於心血管鈣化、心肌梗塞，與患者本身身體狀況與高血壓等病史有關，跟鈣片沒有關係。

德國超市不賣鈣片會心肌梗塞的謠言

原始謠傳版本

Subject: FW: 德國所有的超市都不賣鈣片了!!!

德國癌症研究中心報導：【鈣會增加心肌梗塞】

鈣是很重要的造骨元素，成人每天需要攝取至少1000mg的鈣。因此醫生時常建議補鈣，尤其是有骨骼疏鬆傾向的人。

但是最新觀察發現：鈣有增加心肌梗塞的可能性!!!!

證據是2010年間>15家醫院同時發現在給病人進行補鈣治療中，31％的病人增加了心肌梗塞的危險因素。

最近德國癌症研究中心調查了海德堡近11年來的病歷檔案，果真發現86％增加心肌梗塞因素的是>那些額外補高劑量鈣的人。

相反，吃含高劑量鈣➡️食物的人沒有發現這個症狀！原因還沒有查清。

因此，德國癌症研究中心建議大家，（補鈣最好吃含高鈣的食物），如:木瓜.牛奶.深綠色蔬菜.穀糠高的食物，這樣既符合天然又保險。

過去德國到處都能買到>幾乎所有的超市都能買到鈣片。

但近來，德國所有的超市都不賣鈣片了，而且很難找到賣鈣片的商店。

看到德國癌症研究中統計學部門»發佈的這條新聞才明白。

謠言破解說明

真的純屬謠言一則，而且德國並沒有不賣，甚至還有各類組合型發泡錠產品，台灣還有代購。另外醫師表示心血管鈣化或硬化，與患者身體狀況和病史有關，與鈣片無關，不會增加心血管疾病風險，澳洲學者研究也表示鈣質與心血管疾病無關。

關於鈣片德國並沒有不賣，甚至台灣還有代購。

每家超市、藥妝或藥局都有賣，還有類似 Ca 的發泡錠產品。

正確闢謠解釋

對此旅遊部落客 Mimi 韓表示，旅行時在德國藥妝店還是有在賣鈣片產品，並沒有都不賣，台灣甚至還有代購。

根據過去蘋果日報的採訪，中華民國骨質疏鬆症學會理事長、長庚醫院婦產科主治醫師陳芳萍表示：心血管鈣化或硬化，與患者本身可能有肥胖、高血壓、糖尿病等病史有關，與鈣片無關，即使心血管疾病患者吃鈣片，也不會增加心血管疾病風險。

血管病變是造成血管鈣化的主因，包括肥胖、高血壓、糖尿病患者，其膽固醇高、血管容易發炎，發生心血管疾病風險較高；而人體的副甲狀腺素賀爾蒙負責調節血鈣，當血中鈣離子過高時，則透過尿液排出體外，不會堆積在血管。

另外根據泛科學的資訊整理，澳洲內分泌研究學者 Richard Prince 於 2014 年的研究，針對鈣片與心血管疾病相關性所做的 18 份研究整合分析，鈣質與心血管疾病無關，而且對於每日鈣質攝取大於 1,000 毫克及 400 國際單位（IU）維生素 D，比平日沒有習慣攝取的人，罹患心血管疾病危險性可能更低。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：泛科學 - 「吃鈣片會造成血管鈣化？」別再聽信網路謠言亂「鈣」了！

資料來源：Mimi韓- 【德國必買推薦】德國DM藥妝必買戰利品：安瓶、發泡錠、時空膠囊、保健用品，買哪些省最大

資料來源：蘋果日報 - 【Dr說】真的假的 吃鈣片讓心血管鈣化

相關資料：MyGoPen - 【假LINE】心肌梗塞自救法的影片在 LINE 傳到不行！中醫師：按壓手腕位置錯誤

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