自由開講》不為總統開道，卻核可統戰活動，盧市長你是哪們子的媽媽市長？

◎柯嘉斯

選前主打空污牌，選後卻毫無作為，完全無法解決任何問題，整天把問題怪中央的台中市長盧秀燕，日前放話如果蔡英文來台中如果不協助解決台中空汙問題到時，總統來交管也不見得要配合！

日前盧秀燕嗆：蔡總統不解決台中空污，（蔡）來台中未必配合交管！但是秀燕啊！妳選前不是這樣說的喔...？！（報社資料照）

沒想到盧市府可以用空汙為藉口，威脅台灣民選總統，拒不派遣警力配合總統維安，犧牲總統的人身安全，無視台中市長只是地方首長而總統是台灣最高政治領導人的行政倫理，但卻毅然核可了對台灣人民最具威脅性、主張武力統一台灣的統促黨在台中舉辦的和平統一論壇遊行！對於該遊行，主辦單位統促黨宣稱「除了路權之外，更有警車開道，會中更邀請中國有名的武統學者李毅演講」。

主辦單位統促黨並非僅是一個單純的政黨，而是早就被懷疑中共有以資金挹注在背後扶持，面對一個可能違反組織犯罪條例、有著暴力前科、九成黨員都是黑道、主要成員都是竹聯幫重要幹部的黑道政黨。

除此之外，本次活動中所邀請到的中國學者李毅也充滿重大的爭議，李毅長期主張武統，曾經說過，只要民進黨執政台灣就只剩下「被武統」的這個選項，而本次李毅演講的主題「探索一國兩制台灣方案」，更是延續習近平在告台灣同胞書40週年時所宣示的對台策略，所以很明顯，這次的活動就是一個赤裸裸的統戰活動。

台中市13日將舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」的遊行，桃園市議員王浩宇在臉書上PO出一張中市府警察局的核定公文，並且爆料「將有警車開道」。（圖擷取自王浩宇臉書）

對比盧市府的不作為，民進黨的蘇院長反應就非常迅速了，蘇院長在早上事件爆發後，在下午就發現李毅是以「自由行」名義入境，依法不得從事公開演講等活動，於是移民署就已撤銷中國武統人士李毅入境申請，將立即遣返其出境，目前正在找人、打算將其驅逐出境中。

民進黨政府的執法態度與效率值得讚賞，這也證明現任的政府對於守護民主的立場與能力。

筆者認為，或許盧市長可能會辯稱，她核可集會遊行的目的，是在捍衛台灣得來不易的言論自由與民主。因為在這個的前提下，應該要尊重多元，在沒有「立即性危險」的前提下，無論是分裂國土或是主張共產的言論或是集會，都應該要被允許，縱使這個言論不討人喜歡，但是「雖然我不贊成你的意見，但我至死捍衛你的言論自由」。

但是在捍衛言論自由之餘，盧市長仍然可以就統獨問題進行表態，兩者互不衝突。所以筆者就要請問盧市長，做為民選首長，你到底支不支持中國「一國兩制」、「不放棄武統」這類言論？你到底反不反對中國對台灣不友善的行徑，包括打壓台灣、想要統一台灣、剝奪台灣的民主與自由？

如果盧市長跟現在的執政黨一樣，都反對中國這樣惡劣的行徑，那麼就請盧市長大聲說出來，讓大家知道盧市長做為一個直轄市市長所代表的價值。如果盧市長拒不表態，是不是代表盧市長認同中國這樣反民主的行徑呢？既然如此，盧市長又要如何解釋，是因為有了民主制度，她才取得成為市長的機會呢？

（台北大學法律研究所）

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