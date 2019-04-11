Mygopen》【易誤導】巧克力抗三高減肥影片？醫：沒必要多吃，有些人盡量別碰

許多人看到 LINE 訊息和 YouTube 影片就紛紛詢問巧克力真的能抗三高和減肥嗎？實際上不能否認部分成分的含量研究，但訊息內容描述牽涉廣告容易造成民眾誤解，而且對於有些人的身體健康狀況，醫生建議真的別碰巧克力。

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你 LINE 收到說吃巧克力抗三高還能減肥，有 9 大驚人的好處，另外附上江守山醫師的 YouTube 影片。實際上過去的確有相關研究巧克力部分成份對人體的好處，醫師表示民眾常看到網路說某研究發現某食物有好處就躍躍欲試，實際上巧克力真的沒有必要特別多吃，吃多反而不好！而且不能影響三餐的攝取。另外對於糖尿病患者、胃食道逆流症狀患者、腎功能不佳者都盡量不要碰。

巧克力抗三高減肥影片的訊息

原始 LINE 謠傳版本：

（影片截圖）

民眾看完影片後，多半詢問的點是「這對減肥和三高有幫助嗎？」

還有內容描述「跟我的劑量就差 10 倍」這樣的說法是什麼？

事實上江守山醫師自己在賣巧克力。

（官網截圖）

訊息破解說明：

許多人看到 LINE 訊息和 YouTube 影片就紛紛詢問巧克力真的能抗三高和減肥嗎？實際上不能否認部分成分的含量研究，但訊息內容描述牽涉廣告容易造成民眾誤解，而且對於有些人的身體健康狀況，醫生建議真的別碰巧克力。

根據過去媒體採訪，醫師表示沒必要特別多吃，吃多變胖反而對心臟不好，另外糖尿病患者、胃食道逆流症狀、腎功能不佳者盡量別碰。另外營養師也表示可可脂含量越高，也就是越純的黑巧克力，熱量也相對高，不建議三高患者及肥胖者食用。

衛福部食藥署在 2017 就強制規定，對於像是黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力，都必須含有規定的成分及內容物，其餘成分未達規定的巧克力，要標示「代可可脂」巧克力。所謂的「代可可脂」常含有大量飽和脂肪，部分氫化方法製成的代可可脂甚至可能含有反式脂肪酸，對健康不利，所以民眾在選購時都要看清楚標示。

正確闢謠解釋：

過去的確有相關研究報導，巧克力部分成分對於人體的好處，像是巧克力富含特有的可可黃烷醇，是多酚類化合物之一，確實有維持心血管健康的作用。含可可成分高的巧克力，如黑巧克力（可可含量50-90%），富含礦物質及抗氧化的物質，可減少血栓、氧化及發炎並改善高血壓，維持心血管健康。

實際根據「康健」的報導，衛福部桃園醫院營養師吳宛蔚表示：像是容易胃灼熱、胃食道逆流的人就不適合，有些食物會讓食道和胃之間，負責把關工作的賁門變得鬆弛，失去阻隔食物逆流的功能。研究發現巧克力含有至少 4 種容易引起賁門鬆弛的物質，包括咖啡因、可可鹼、茶鹼及脂肪。另外巧克力添加的糖屬於精緻糖類，吃進胃裡會刺激大量胃酸分泌，誘發胃食道逆流症狀。

對於減肥這個觀點，營養師另外表示其實黑巧克力的熱量並不低，裡面的可可脂仍有脂肪，而 1 公克的脂肪能產生 9 大卡熱量，因此，反而可可脂含量越高，也就是越純的黑巧克力，熱量相對也高，不建議三高患者及肥胖者食用，更別說是添加糖、甜味劑或其他香料的巧克力。

國民健康署過去也曾宣導，選購天然可可比率高、低熱量、無反式脂肪的巧克力，少量食用可能對身體是有益的，但千萬不可忽視巧克力所含的脂肪及熱量！許多市售巧克力中都添加大量高熱量的糖分及油脂等其他原料，這也是造成巧克力熱量高的原因之一。

另外衛福部也提醒慢性疾病病友注意，巧克力是鉀、磷含量較高的食物，草酸含量較高，因此慢性腎臟病的患者必須小心使用，必要時請諮詢專科醫師或營養師。

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍表示：若平時愛吃巧克力，就按平常攝取量，沒必要多吃，吃多變胖反而對心臟不好，糖尿病患者更應避免；巧克力屬於高磷食物，腎功能不佳者盡量別碰。

醫師表示沒有什麼單一的食物這麼神奇，要健康一定要均衡飲食。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：衛福部國民健康署 - 健康選巧克力 傳情意



資料來源：康健 - 吃黑巧克力抗氧化、心情好！4種人不適合

本文經授權轉載自Mygopen 【易誤導】巧克力抗三高減肥影片？醫：沒必要多吃，有些人盡量別碰

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