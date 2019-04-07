郭老師的跑步教室》禁不了的禁藥？！

服用禁藥先是造成比賽不公平，搖撼運動競賽的根基，二是服用禁藥往往造成選手身體嚴重的後遺症。

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

本週體壇最大的震撼彈應該是擁有兩面奧運舉重金牌的國手被驗出禁藥的新聞，每隔一段時間就出現這種令人遺憾的消息，似乎禁藥是禁不了的。服用禁藥先是造成比賽不公平，搖撼運動競賽的根基，二是服用禁藥往往造成選手身體嚴重的後遺症。

台灣舉重雙金得主許淑淨，驚爆捲入禁藥事件。這已是台灣自2000年雪梨奧運，三位舉重選手陳瑞蓮、吳美儀、陳柏甫，和2016年林子琦之後，第五位捲入禁藥的奧運選手。（資料照）

有花蝴蝶外號的美國短跑女皇葛瑞菲絲，號稱是地球上速度最快的女人，在一九八八年漢城奧運，共拿下女子一百公尺、兩百公尺和4x100公尺接力賽三面金牌，以及4x400公尺接力賽銀牌，其中她在一百公尺創下十秒四九紀錄，在兩百公尺創二十一秒三四紀錄，迄今均無人能破。然而才三十八歲，一九九八年就因癲癇發作造成窒息。她肌肉發達線條明顯，聲音也轉為低沈的特徵，許多專家因此懷疑，她在當年奧運的創紀錄成績應是服食禁藥的結果。從二戰後冷戰時期，蘇聯陣營就使用禁藥，讓運動員成績突出，目的是在運動場上和美國為首的北約陣營一別苗頭。1984年洛杉磯奧運之後，運動商業化日盛，在歐美，運動員成為賺錢的職業，一旦獲牌成為運動明星，簽約代言，日進斗金，人心貪婪之下，助長了不擇手段獲取勝利的風氣，在「別人吃，我只好也吃，不然

就輸在起跑點上」的想法，造成運動界各個領域都瀰漫禁藥氣氛。

有花蝴蝶外號的美國短跑女皇葛瑞菲絲（Florence Griffith-Joyner），號稱是地球上速度最快的女人。（路透社）

每個領域的禁藥種類不同，需要肌肉爆發力的運動，有促使肌肉發達的類固醇類藥物，弱雞吃了也可以成為水手卜派；需要耐力的運動，有讓紅血球增加生成的藥，能攜帶更多的氧氣到肌肉，讓耐力增強，在家門口訓練就有到高原訓練的效果；以體重分級的運動有利尿劑，可以在賽前量體重時排出水分，比賽時就能「以大欺小」。絕大多數的藥都有「有效期」，經過一段時間身體就會代謝掉這些藥物，或者會排出體外，檢驗時就驗不出來曾經吃過禁藥了。於是，不肖的運動科研單位和教練就開始研究了，到底這種藥吃下去之後多久檢查就驗不出來呢？還有更高明的研究是：服用某種禁藥後可以吃什麼藥才能「中和」或者「掩蓋」住禁藥呢？利益太誘人了，在強烈的動機之下，這些研究都展現驚人的成果，於是禁藥更猖獗了。

國際體壇看這樣下去不行了，翻開人類歷史，古代奧運在持續舉辦1170年之後，於西元394年被禁，理由之一就是選手職業化、賭博、作弊，失去了運動競爭的公平性與正當性，如今現代奧運復辦才百餘年，歪風氣就已經瀰漫整個體壇，人性不變，歷史又復刻重演，於是在1999年痛下決心，成立國際反禁藥組織（WADA），對運動禁藥宣戰。既然你們都算好了藥物代謝時間，比賽前幾天藥物就驗不出來，那就提出「飛行檢查」來對付，不是比賽期間才驗禁藥，平時訓練期就不經通知，突擊檢查，國際禁藥採樣員飛機落地之後才通知被檢驗者要立即接受檢查，也因此，現役的菁英選手都必須交代行蹤，保持通訊暢通的狀態，三次飛行檢驗你都不在，就視同有重大嫌疑，而宣布禁賽，這回跆拳國手局長就喊冤，說她沒被通知。某些禁藥已經發展出掩蓋痕跡的配對藥品，但是如果你吃藥，身體的血液中相關指標一定會產生變化，於是發明「生物護照」，長期監測菁英運動員身體中的血液及類固醇之相關指標，這回舉重國手就是被WADA從生物護照中發現異樣，做進一步檢測而發現的。

昔日國手、現任桃園市體育局長莊佳佳，被世界跆拳道聯盟處以2年禁賽。（資料照）

這回禁藥醜聞不小，體育署高署長表示為了重視禁藥問題，研議成立國家級檢測禁藥中心，原來禁藥檢驗不是街口檢驗院就能做的，檢測技術必須達到相當水準而且隨時保持該水準，WADA才會給證書，檢查的結果才能承認。全世界只有26個國家的28家實驗室被承認，WADA還會不定期寄採樣的尿液來，測試實驗室的能力，如果不及格，就會被暫時吊銷執照，直到檢驗水準被WADA認可為止。亞洲有禁藥檢測實驗室的國家有中國、韓國、日本、泰國、印度、卡達，每家檢驗室收費都不同，先前馬來西亞的檢驗最便宜，基本的檢測一份只要台幣五千元，可惜該實驗室因為沒通過WADA考試，後來被取消資格了。目前我們奧會禁藥檢測小組採樣後的樣本都送到日本東京檢驗，費用比大馬實驗室高出六七倍，因此已另有組織負責採樣送韓國實驗室，費用便宜些。

成立一個禁藥實驗室不容易，要購買昂貴的儀器設備和維持一群高明的檢驗技師，必須找到「營利模式」才行。首先是國家運動風氣要夠興盛，才會有檢驗的需求，當然也必須從「立規矩」開始，規定什麼層級以上的運動賽會就必須要進行禁藥檢測，這樣才會有客戶。卡達人口才260萬，人均GDP卻高居世界第四，豐富的天然氣與石油，讓他們有財力投入發展運動體育，本世紀初就開始招募外籍選手入籍、2006年舉辦亞運、申辦到2022世足賽、成立禁藥實驗室等等措施都可以看出他們想成為運動大國的企圖心，2014年一口氣跟國際超馬總會（IAU）簽五年約，每年舉辦50公里世界盃錦標賽，補助各國派出代表隊去炎熱的多哈比賽，世界盃錦標賽的規定是賽後抽數名參賽選手去驗尿即可，猜想卡達的禁藥實驗室平時沒什麼客戶，居然各國代表隊報到後，每一個人都被帶去檢驗，充分感受該國「錢不是問題」的豪氣！咱們向來崇尚勤儉持家，得先動手試算，一年要多少預算才能維持一個禁藥實驗室？預算哪裡來？能不能做到其他國家的生意？據我瞭解，我們檢驗技術能力是有的，但是這種實驗室不太能兼差營利，也就是說不能除了做運動禁藥檢驗，還去兼做檢驗豬肉是否有非洲豬瘟病菌，因此到底自己花錢成立實驗室還是送出去付費給人家檢驗來得划算，跟想喝牛奶，是不是就得養頭乳牛的問題一樣得想清楚。

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