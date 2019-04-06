神奇海獅先生》【波希戰爭十七】：同性之愛真的那麼糟嗎？它可是間接奠定了雅典民主啊

庇西特拉圖時代和平歡樂的表象，就在一場刺殺下被徹底撕碎了。

神奇海獅先生

續上篇

「你們只看見獨裁者的高台，卻沒發現這是一個沒有階梯的王座，從來沒有人能夠平安無事的走下來。」 －雅典的梭倫

好的，上回我們說到在雅典發大財30年後，庇西特拉圖在各種好評不斷的掌聲中結束自己的一生。看這邊不禁讓我們開始想：那麼，只要大家有飯吃，獨裁是不是感覺也沒什麼不好啊？

如果一直都是這樣富強安康那也就算了，但事實上，歷史早在2500多年前就告訴我們獨裁有個超大的問題，那就是當獨裁者想要翻臉時，他可以說翻就翻；但人民給予獨裁者的權力，卻不是想收就收的回來的。

庇希特拉圖的後繼者，完全證實了這一點。是說他老人家過世後共留下兩個兒子。而就像經典韓劇的設定一樣，哥哥希庇亞斯（Hippias）天生就是個成熟穩重的領導型人物，弟弟則是風流倜儻、舞文弄墨、順帶還有點傲嬌跋扈的花花公子。而也像經典韓劇的設定一樣，哥哥毫無意外地繼承了家業每天忙到欲哭無淚，但是跟女主角你儂我儂愛恨交錯生死相許的，通常都是弟弟的事情。

希庇亞斯。（http://simplyknowledge.com/）

這就是當時雅典的狀況了。哥哥希庇亞斯繼位成為雅典僭主，而弟弟每天閒得發慌，終於有天在街道上看見了美麗的、魂牽夢縈的……一個年輕男人。

放心啦，在希臘時代，男男戀是件很稀鬆平常的事情。總之弟弟對這名年輕人一見傾心，瞬間開始發動各種追求攻勢。但是不知道是因為什麼原因，弟弟的追求總是不成功，在連續被拒絕了好幾次後，弟弟卻發現了一件更打擊他的事情：

原來，這名年輕人已經跟一名中年人在一起惹！

不僅如此，年輕人還跟他的中年情郎，鉅細彌遺地講述弟弟的各種追求手段和過程。其實從客觀的角度來看，我們大概可以理解這可能就是一種「你看我也是有人追的！看你還要不要好好珍惜我」之類的心態。但事實上就是因為這種心態，到最後竟然導致了一場腥風血雨的政變，讓這三人都慘死在利刃之下。

得知這件事的弟弟自然怒火中燒。失戀也就算了，但是一想到自己真心的追求，最後卻變成人家小倆口茶餘飯後的笑料是怎樣都無法忍受的！失去理智的弟弟決定：對年輕人發起報復行動！

不僅報復年輕人，還要讓整個家族都一起毀掉！讓他們從此顏面掃地，永遠離開雅典！！

主意已定後，弟弟就利用自己的職權開始籌辦四年一度的泛雅典娜節。這是雅典最盛大也是最重要的節日，而這天，年輕人的家族得到了一個天大的好消息：他的妹妹被選上遊行最重要的花籃仕女！這不僅僅是對妹妹，甚至對整個家族來說都是一項榮耀。年輕人一家為這件事情做足了準備，卻萬萬沒想到這一切都是弟弟的陰謀！

就在泛雅典娜節的前一天晚上，年輕人的家庭突然間接到妹妹被撤換掉的命令，整個家族接到消息後震驚不已，紛紛質問這中間到底是發生了什麼事、為什麼被好端端的花籃仕女會在前一晚被撤換？？

而弟弟的回答，讓他們氣到差點腦充血。

泛雅典娜節的體育競賽活動，當然都是裸體的啦～（圖：網路）

「你家女兒不是處女，所以不能擔任遊行的工作。」

這項指控在當時是很不得了的，這不僅是對妹妹本人，更是對整個家族赤裸裸的侮辱。年輕人看著悲傷至極的妹妹，心中的怒火漸漸升上最高點。

「等我一下」

他說完後就奪門而出，妹妹再也沒看到過他。

隔了不久，憤怒至極的年輕人狂敲他中年愛人的家門。中年人一打開門後看到他的樣子，疑惑的問：「發生什麼事了？」 年輕人把事情原委說了出來，咬牙切齒的說：

「我妹、我全家族的名聲都被他侮辱了，我要他付出血的代價！！我請求你幫助我，我們一起去刺殺暴君。」

在年輕人的苦苦哀求下，中年人終於點頭了。他們趁夜找了幾個同夥並制定了暗殺計畫，約好由中年人與同夥一早就埋伏在遊行隊伍裡，等到僭主兄弟倆一碰面之後，擔任主要刺客的年輕人就立刻衝上去把兩人殺死！

Harmodius（年輕人）與Aristogeiton（中年人），之後的雅典對這兩位暗殺者的評價非常高，認為他們奠定了雅典民主。（圖：網路）

很快到了隔天早上，一剛開始一切都按照計畫在進行著，遊行的隊伍已經來到了雅典衛城的山腳下。年輕人在人群中藏著匕首，目不轉睛的盯著僭主本人，就在這緊張萬分的時刻，一件小小的事情立刻扭轉了全局：年輕人看見刺客小組的其中一名成員竟然走到僭主身邊，兩人很親密的不知道在談些什麼事情。那時已經夠緊張的年輕人，腦海裡立刻浮現起兩個字：告・密。

我們被背叛了、他告發我們，現在僭主已經知道了！！

當然，到現在也沒有人知道他們兩個人到底談了些什麼。但是慌亂的年輕人立刻跑去告訴中年人，他剛剛看到的一切：「現在僭主已經知道我們的計畫了！我們要趕快離開這裡！」 年輕人憤恨的思考著，既然無法刺殺哥哥，至少也要把主要目標的弟弟幹掉！他們急急忙忙的衝下山，看到戴著月桂冠、走在遊行最前面的弟弟。

事件發生約30年後，一名陶罐藝術家將刺殺現場製成作品。（圖：網路）

年輕人立刻大喊了一聲，把匕首狠狠刺進弟弟的心臟裡。

庇西特拉圖時代和平歡樂的表象，就在這場刺殺下被徹底撕碎了。弟弟在一片尖叫聲中倒在自己血泊裡，在一片模糊的視線中，他看見了兩個刺客的真面目－那是他一生中最愛的人、和那個人的情人。

這世界上，好像沒有比這更悲傷的死法了。

年輕人立刻就被旁邊的衛隊殺掉，而中年人則被活捉。在山上的哥哥一聽到自己弟弟被暗殺的消息大驚失色，立刻直覺這不是臨時起意的刺殺，而是有計畫的行動！

庇西特拉圖時代和平歡樂的表象，就在這場刺殺下被徹底撕碎了。（圖：網路）

失去弟弟的僭主下令對中年人嚴加拷打，在監牢中，他看著早已被打得不成人形的中年人：「你們到底還有多少同夥？把他們的名字全部給我說出來！」

絕望的中年人想盡辦法，卻也不能一死了之，只好使出最後一個招數。他跟僭主說：

「好、好……我把他們的名字都告訴你……你讓我……死的痛快。」 「沒有問題。他們的名字叫什麼？」 中年人看著僭主。 「我們……握手為誓，否則我……不相信你。」

他一邊說，一邊舉起血淋淋的手。僭主看了看，終於伸出手握住了中年人的手。

但萬萬沒想到，中年人反而笑了出來：「哈、哈、哈……」

「有什麼好笑的？！」 「真、真沒想到，你竟然會……會跟殺死你弟弟的兇手握手……」

僭主的怒火立刻上升。中年人繼續說 「你……跟殺死你弟弟的兇手握手……你……有沒有看到他的血……哈哈哈。」

等僭主一回神，他已經拿著侍衛的短劍，狠狠的把中年人了結了。

「把他的同黨全部給我揪出來！」勃然大怒的僭主轉身下令，咬牙切齒的說：「每・一・個！！」

（未完待續）

參考資料：

亞里士多德，政治學，知書房，2001，頁320

希羅多德，歷史，卷5-55 西方文明之初：古希臘城邦，頁127

希庇亞斯

Hippias

Hipparchus

Harmodius and Aristogeiton

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