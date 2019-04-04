偶然言中》朱立倫總統之路的契機：韓國瑜既太強又不夠強

在藍營可能的總統參選人中，早先以朱立倫呼聲最高，最近則首推人氣王韓國瑜。然而，詳細推演藍綠白的種種可能戰局，似乎仍然以朱立倫的取勝路徑圖最明確。提名朱可以確保藍綠白三分天下格局，藍營可以以逸待勞的等待在白綠拉鋸中漁翁得利的契機；相對的，若是韓國瑜出線，將面臨民調太高，反而刺激白綠棄保，而藍營又無法獨力戰勝白綠合體的尷尬。

宋文笛

藍營大選取勝之路在於「三角督」戰局得確立，確保白綠民調拉鋸，以避免後兩者之間的棄保。按照此戰略，放眼長期賽局，朱立倫可能是國民黨更適當的執行者，因為韓國瑜有可能陷入陳水扁1998年台北市長選戰模式而惜敗，朱立倫卻有可能仿照2000年陳水扁總統選戰經驗險勝。

總統初選戰鼓敲響，在藍營可能的總統參選人中，早先以朱立倫呼聲最高，最近則首推人氣王韓國瑜。然而，詳細推演藍綠白的種種可能戰局，似乎仍然以朱立倫的取勝路徑圖（roadmap）最明確。提名朱可以確保藍綠白三分天下格局，藍營可以以逸待勞的等待在白綠拉鋸中漁翁得利的契機；相對的，若是韓國瑜出線，將面臨民調太高，反而刺激白綠棄保，而藍營又無法獨力戰勝白綠合體的尷尬。

在藍營可能的總統參選人中，早先以朱立倫呼聲最高。（本報資料照）

參照最近的美麗島國政民調，絕大多數人應該都會直觀地得出韓國瑜民調高於所有人，藍營理應提名韓的印象。不過，錦上添花的分析已經滿山遍野，筆者寧願朝向人煙較少之路，扮演「魔鬼代言人」（devil’s advocate） 提出另一種可能性。

美麗島國政民調。（來源：http://www.my-formosa.com/DOC_144331.htm）

藍綠歸隊，柯走向2000年的宋楚瑜？

三點初步觀察：

第一，藍綠的基本盤相當，都在四成上下，藍營對於自力穩定過半並無把握。若是藍綠兩邊對決（柯文哲不參選），正藍旗的朱立倫對戰賴清德可得 38.2%，對戰蔡英文可得 40.8%。另一邊廂，正綠旗的賴清德的實力亦不遑多讓，對戰韓國瑜可得39.8% 支持，對戰朱立倫可得40.6%。由此可見，藍綠基本盤依然鞏固，而且旗鼓相當，縱使民調起伏，最後關頭回流的機率仍高。

第二，柯文哲的領先幅度持續下滑，有可能在最後關頭淪為spoiler，功虧一簣。當然，往好的方向看，只要韓國瑜不出馬，柯文哲在「三角督」的戰局中，皆處於小幅度領先（無論是對決朱賴或是朱蔡），雖然柯文哲的領先幅度並不大，都只在7% 上下。但是往壞的方向看，柯的數據像極了2000年總統大選時在興票案爆發前夕的宋楚瑜。和柯文哲同樣沒有政黨奧援的宋楚瑜，當年也是民調遙遙領先，但隨著時間一路遞減，從選前一年時接近五成支持度的不敗之身，一路滑落到選前三個月時的三成中低段，並於興票案之後跌入兩成中段，最後被陳水扁超越。

隨著選戰加溫，韓國瑜高調訪問港澳，以及蔡英文和賴清德強硬抵制北京，兩岸議題無可避免將在總統選戰後期成為重點。柯在親北京和親美兩端之間一直處在藍綠之間的中間位置，然而一旦兩岸成為上位議題，柯的所謂「中道」在選戰最後關頭可能反而成了「兩面不是人」，被邊緣化的可能性因而浮現。能否避免這命運，一看柯文哲在剩下的時間裡能否提出更加深思熟慮的政策，二看藍綠決定提名誰。

韓於所有戰場皆佔優勢，反而沒有非他不可的優勢戰場

第三，有能力侵蝕柯文哲選票的人有兩位：韓國瑜和蔡英文。在此只單論韓國瑜。無論在柯韓賴或是柯韓蔡的三方賽局中，只要韓國瑜出馬，柯文哲的選票都會自動減少大約4.5個百分點（柯對韓賴 -4.5%，柯對韓蔡 -4.6%）。這代表著柯文哲的白色民粹網紅型選票中，「對兩黨都無感」以及「對兩黨都有好感」的群體。（相對的，第三種白色選民「對兩黨都討厭」型者則會繼續跟隨柯，韓國瑜挖不走，畢竟韓飄的是藍旗。）

韓面臨的風險是他的民調似乎既太強又不夠強。說太強是因為他明顯領先所有潛在候選人，但是可能不夠強的地方在於，三方競逐的情況下，韓的最高點還是明顯低於「非藍陣營」（柯加綠營）的總和。例如，若是綠營提名賴，韓國瑜得32.1%，非藍兩者相加57.1%。若是綠營提名蔡，韓國瑜得35.4%，非藍兩者相加50.4%。韓民調的起點太高反而會提升對手危機感，增加非藍陣營棄保的可能性，浮現走向類似陳水扁1998年台北市長落敗的風險。（當年的政壇人氣王陳意氣風發，激發了廣義泛藍陣營的「棄王保馬」效應，最後陳拿下46%選票，馬英九獲得51%，新黨的王建煊3%。）用更直覺的問題來思考便是，選情加溫後，最後關頭柯或賴兩人之一有可能被壓縮到26.3% 以下？或著說柯或蔡兩人之一有可能被壓縮在 17.5 以下？如果答案是 Yes，那麼韓便會面臨功虧一簣，敗在非藍陣營棄保效應的風險。

（作者製圖）

相對的，若是柯棄選，走向藍綠兩方賽局，一旦綠營提名蔡，則藍營提名朱立倫已經可勝，何必額外付出徵召韓國瑜出馬的各種成本（例如白白放棄高雄市據點以及破格徵召會引發的種種黨內派系意見）？相對的，若是綠營提名賴，則賴的支持者結構年齡層偏大，賴的市場和柯文哲的重疊性比較低，柯文哲或許反而更有動力參選，屆時藍綠二分賽局轉為藍綠白三方戰局，按照前述，在三方戰局下，韓國瑜疑似既太強又不夠強，充滿不確定性。

朱於三角督賽局中強得恰到好處

相對的，藍營若是提名朱立倫，反而有機會出現類似陳水扁2000年總統勝選的路徑圖。回顧2000年總統戰局，陳水扁拿下39.7%選票，非綠陣營的宋楚瑜和連戰兩人民調拉鋸，廣義泛藍選民不知道應該棄誰保誰，棄保效率低落，結果兩人分別拿下37% 和23%。

再舉一個最近的案例：去年2018台北市長選舉，藍營丁守中維持41% 選票平盤，柯文哲和姚文智獲得41% 和 17%。套用到2020賽局，在此基礎上先減去柯的現任執政優勢－柯在全台範圍既無組織能力，亦不似在台北市連任有「現狀偏差」（status quo bias） 的現任者光環。其次，再為綠營候選人加分，因為蔡英文和賴清德，無論資歷、知名度、個人形象的喜好度（likability）自然都明顯高於姚文智一個量級，更遑論綠營全面執政的資源加持，除非棄保，白綠之間的差距理應小於台北市長之役。

回到今日，朱大有可能能夠鞏固藍營大約四成的基本票源，卻又沒有強到足以催發柯綠之間的棄保效應，若是柯綠差距拉不開，朱便有漁翁得利的可能性。於是藍營在去年底台北市長選舉差之分毫沒有打響的算盤，仍有可能由朱立倫於2020打響。

若是為藍營總統大局計，認真考慮朱立倫，不失為穩紮穩打的選項。

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