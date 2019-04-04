自由開講》邱顯智主席不要不如卓榮泰主席，捍衛黨員權利才能證明與惡的距離

◎李承值

民進黨近來總統初選暗潮洶湧，不時傳出總統人馬用盡各種方法要終結黨員賴清德，但萬幸的是民進黨有個挺得住的主席卓榮泰，他今天在臉書貼文也進一步暗嗆「用心做好照步來很難嗎？」面對站在國家權力最高峰的總統，卓主席仍堅守制度、程序正義，捍衛黨員賴清德的權利，這道德勇氣令人佩服。

反觀時代力量，作為一個想與林昶佐競爭中正萬華區立委提名的黨員，從評論投書、媒體受訪以來，一再呼籲黨中央儘快提出立委初選辦法，但至今仍「投狀無門」。不知是邱顯智主席故意置若罔聞，藉以拖待變成全林昶佐，或是真如同邱主席昨日所說「台北市其他選區目前還沒聽說有人要參選」，因此不急著推一個初選辦法。難道黨員是秋霜、委員是烈日，所以黨員聲音沒被聽到是正常？

時代力量以四年的時間證明自身確實是個進步政黨，但是制度規章有沒有建立則是決定未來四年還有沒有時代力量這個政黨的關鍵。（資料照）

但要說邱主席不照顧黨員也不對，昨日在林昶佐安排下，未經黨內提名程序，就直接出場力挺信義、南松山立委參選人陳雨凡。邱主席以打擦邊球方式，讓陳雨凡未經黨內程序提名確定，卻在媒體面前形成已被提名的形象，這不是霸王硬上弓，甚麼才叫霸王硬上弓？邱主席雖事後發文表示，是以戰友身分相挺，但早已重傷時代力量堅持程序正義的品牌形象，令人遺憾。

更令人困惑的是，昨日邱顯智主席臉書還提到「提名小組」這個莫名其妙的新組織。邱主席在3月初募款餐會受訪時表示，由「選對會」決定立委提名人選與策略，且第一階段將廣提人選。如今不只沒有立委初選辦法，可經由民調決定人選，現在連選對會也被「做掉」，改以提名小組處理，但提名小組又如何組成？若沒有選對會，未來選策是交地方黨部主委決定？就如同林昶佐昨日擅自表示「台北市只推2候選人」的方式，直接打槍邱主席的廣提人選策略，怪哉。

時代力量政黨規模雖不大，也不能這樣亂無章法下去。雖然在捍衛勞權、堅持主權、打擊司法醜聞和揭發金融弊案的表現，時代力量以四年的時間證明自身確實是個進步政黨，但是制度規章有沒有建立則是決定未來四年還有沒有時代力量這個政黨的關鍵。希望邱主席不要不如卓主席，主席們都要加油，雖然人民不說，但他們都在看哪個政黨與惡的距離有多遠？

（時代力量黨員）

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