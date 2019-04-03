農業二三事》高度關注美國貿易代表署的年度報告

台、美關係處於空前友好時刻，農業是否會再次「為國犧牲」在美國壓力下廣開市場大門，以換取美方對台灣更多的支持與保障，只能靠時間來證明。

焦鈞

上個月底一篇報導〈美籲台開放牛豬〉提及，美國貿易代表署（USTR）三月廿九日公布「二○一九年各國貿易障礙評估報告」，當中關於台灣農業議題部份值得高度關注。美方再次關切美牛美豬進口限制問題，呼籲台灣應基於科學和國際標準開放，同時提到稻米進口配額與基改食品問題，這都是當前農業圈最敏感的課題，農政單位需審慎處理，以降低衝擊。

根據報導，USTR報告指出台灣是美國第十五大出口市場，在評估各國貿易障礙的十一大項內容中，台灣被列出七項障礙，包括：進口政策、技術性貿易（農業生技、化妝品標示等）、衛生檢疫（牛肉、瘦肉精、農藥）、智財權保護、服務業、投資及其他障礙。

美國貿易代表署的報告有以下幾個重點：

一、美方迄今仍不放棄含瘦肉精美豬進口台灣，以及對限制牛肉部位進口表示不滿；二、對於台灣採購美國稻米數量過低表示不滿；三、台灣的農產品進口關稅過高表示不滿；四、對台灣限制基改食物進入校園表示不滿。讓人高度警惕的是，這四個部份是台灣農業政策當前的「紅線」，美方不可能不清楚；貿易代表署直接點出問題所在，其背後目的不可言喻！

瘦肉精美豬，在台灣已經成為政治議題，沒有一個政黨執政敢輕易開放；美牛部份，限制部位及內臟進口，是基於「狂牛症」食品安全的立場，此一底線不容退縮。基改食品限制進入校園，在台灣也是寫入法令規範的，除非朝野有共識修法，否則在確保學童食品安全的前提下，這點堅持仍必須守住。

美方迄今仍不放棄含瘦肉精美豬進口台灣，以及對限制牛肉部位進口表示不滿。（Bloomerg）

最讓人擔心的是，美方提出台灣農產品關稅過高，以及去年美國稻米進口量仍低於配額，這二點是直接戳到台灣農業當前的軟肋：台灣農產品進口數量年年攀高，國人對糧食自給率的觀念又十分淡薄；國內稻米生產數量爆倉，食用稻米的數量卻降到歷史新低。也就是說，國人自產的稻米已經供過於求，美方卻不滿意台灣進口美國稻米的數字「未達標」；就市場法則，只會讓台灣稻米市場價格愈趨崩跌，不得不慎。

去年受風調雨順，已經讓國內濕穀收購價格面臨「破盤」壓力；對地綠色直接補貼與公糧收購的雙軌制實施，在此換軌之際因民間糧商觀望心態濃厚，造成糧商盤價低於餘糧收購價格行情；另一方面，稻米出口又受阻，使得稻米公糧倉庫庫存壓力龐大。美國進口的低價稻米，已對現有市場供需產生衝擊，原本使用國產稻米的大消費戶與連鎖餐飲業者，在營運成本考量下，放棄國產稻米改用進口米，已非市場秘密。

固然國內稻米生產過剩問題，需要農政單位花更多心思加以解決；但美方壓力已迫在眉睫，能否有充裕時間得以調整，不無疑義。台、美關係處於空前友好時刻，農業是否會再次「為國犧牲」，在美國壓力下廣開市場大門（降低農產品關稅以進口更多美國農產品與美國稻米），以換取美方對台灣更多的支持與保障，只能靠時間來證明了。

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