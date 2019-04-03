胡，怎麼說》令狐沖只合笑傲江湖！

奇哉！怪哉！台灣的政治人物愛自比令狐沖。

令狐沖是金庸武俠名著《笑傲江湖》的大俠，獲太師叔風清揚傳授劍魔獨孤求敗所創絕學「獨孤九劍」，而成為絕頂高手。

金庸筆下的他，天生俠義心腸，行俠仗義、快意恩仇，放蕩不羈、情深義重，為義為情、捨生忘死，無愧不悔！

令狐沖最好酒及交朋友，高興也喝、傷心也喝，是金庸武俠人物中，最受讀者喜愛的一位，30多年來，電視劇前前後後就拍了8次、電影也拍過3個版本。

繼韓國瑜曾自比為武俠小說裡的令狐沖後，行政院前院長賴清德（中）前日（1日）在節目中做網路測驗，得到自己的個性最像「令狐沖」，韓國瑜則回嗆賴清德：自己個性更像令狐沖。（資料照）

台灣戒嚴時代，金庸的武俠是禁書，不少政治人物出生或成長在那個年代前後，彼此傳閱金庸被改了書名、隱去作者的武俠小說，有點雪夜讀禁書的味道，年青一點的則曾看了武俠劇及電影，從政之後，對大俠令狐沖「心嚮往之」的，都大有人在。

令狐沖俠則俠矣！但是，令狐沖不可學，以政治為志業、志在當公眾領導者的政治人物，更不能學令狐沖。

一不可學，沒有令狐沖的武功。在政治權力競爭場域，沒有人能坐擁「獨孤求敗」的絕學。

二不可學，沒有那樣的江湖。江湖險惡，政海爾詐我虞如江湖，也很險惡，但是，政海、江湖是完全不同的兩個世界，令狐沖在今日世界，早就不知下台多少次。

三不可學，令狐沖欠缺領導能力。他仗劍行義全憑一己之心判斷，治國治事，豈能如此？他是華山派掌門人的大弟子，不能救華山派於危亡，曾任恆山派掌門，恆山派也差點覆亡。不是他沒心、不是他沒努力、不是他武功不強，因他本就不是一個適格的領袖群倫之人。

高雄市長韓國瑜自比是金庸筆下的「令狐沖」。（圖擷自IG）

金庸筆下的令狐沖，把他的人格抽離凡俗、超越正邪，放在高處，以對比那些什麼名門正派、什麼日月神教邪派，追逐名利的醜歪邪惡、私心作祟...，但最後在江湖爭戰告一段落後，不是他領導江湖，做一番大事業，而是安排令狐沖與妻任盈盈「封劍歸隱，笑傲江湖」。

就令狐沖來說，固其宜也！但對自命令狐沖、自比令狐沖、互競誰最像令狐沖的政治人物，這種結局是天方夜譚，恐怕更是他們避之唯恐不及的夢魘！

如果令狐沖當上領導人，那個國家恐怕會很糟糕，何況是任我行或岳不群仿冒的山寨版令狐沖？那個國家鐵定被帶到不知怎樣悲慘境地！

誰是當今政壇令狐沖？他們說說高興就好，他們都不是大俠，政壇本無俠者，大家千萬別當真！

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