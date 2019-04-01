文青別鬼扯》別執著於糧食自給率了，農業不是只有雜糧穀物：敬答郭華仁老師

糧食安全很重要，但衡量一個國家的糧食安全，絕對不能只看狹隘的「糧食自給率」。不過，長期以來台灣內部關於糧食安全的討論，永遠都在糧食自給率打轉。顯然就是因為大家都被狹隘的農業概念窄化了。

文青別鬼扯

郭華仁老師針對我關於糧食自給率的觀點，提出了批判。

相較於那些只會隱名埋躲在粉專背後罵人的貨色，郭老師願意光明磊落地批評，反而讓人覺得尊重，因此我非常樂意回覆。至於那些只會躲在詭異粉專背後的爛咖，實在不需要理會，我已經直接提告了。

關於糧食自給率問題，相信長期關注【文青別鬼扯】的鬼友必定很清楚我們一貫的立場：

糧食自給率 ≠ 糧食安全

台灣農地面積就這麼大，雜糧多種了，其他作物面積勢必減少。（資料照）

糧食安全很重要，但衡量一個國家的糧食安全，絕對不能只看狹隘的「糧食自給率」。不過，長期以來台灣內部關於糧食安全的討論，永遠都在糧食自給率打轉。似乎只要不重視糧食自給率，就是不在乎糧食安全，就是要放棄農業。鬼王認為，之所以會有這種思考方式，顯然就是因為大家都被狹隘的農業概念窄化了。

我們先來說個例子吧。好幾年前SHE的Selina因為燒燙傷，因此得施用「人工皮」。請問大部分的人工皮都是用啥做的？答案是「豬皮」。請問用豬皮製作人工皮，這是醫學還是農業？嚴格說來，兩個都是。更重要的是，這是非常厲害的農業。

大家要知道的是，要製作人工皮，這樣的豬必須在無菌的環境下飼養，且成長的過程中，小豬完全不能出現跟其他豬豬打架受傷、皮膚流血、結痂的狀況。

這種豬好養嗎？非常難！把豬公養超過1,000台斤，送去義民廟當神豬，需要專門的技術。而要把一頭豬養到能製作醫療用的人工皮，更需要專門的技術。可惜的是，台灣現在根本沒這種能力。因此，我們對農業的想像不該窄化到「食物」的概念而已。

同樣的，我們也不該認為，農業只有雜糧穀物。討論糧食自給率的問題時，時常有人上來嗆：不重視糧食自給率，農地難道要去蓋工廠、種農舍嗎？

誰說農地只能種雜糧穀物了？

不種糧食作物、不種小麥玉米黃豆，不代表農地就要荒廢，更不表示農地就要拿來蓋工廠、種農舍。難道種植蔬菜、水果、茶葉不是農業嗎？養豬養雞養蝦不是農業嗎？飼養專門製作人工皮的豬，不是農業嗎？既然農業的型態有這麼多種，為何種植雜糧穀物，才是愛農業愛台灣呢？

既然農業的型態如此多樣，此時我們就面臨抉擇的問題：到底要種啥才好？這就是農業生產結構的問題，而這也牽扯到台灣農地面積總量的根本問題。

台灣的農地面積從戰後至今表面上就一直維持80萬公頃左右，如今因為各種因素影響（污染、違章工廠、廢耕），實際上能耕作的面積可能只剩下50萬公頃了，未來也不可能再擴大。我們不得不說的是，這是台灣非常珍貴的資源。既然農地是台灣寶貴的資源，我們追求的不應該只是「農地農用」而已，我們更應該進一步追求「農地的合理化使用」。

您多年來鼓吹雜糧生產，我也從沒說你只是要維護農藝系的利益，刻意打壓園藝與畜產業從業人員。（取自網路）

當台灣只有這麼少面積的農地時，田就只有這麼大，你某種作物多種了，必定會排擠到其他的作物。例如，1950、60年代，當時為了反攻復國、為了出口稻米賺取外匯，所以糧食局致力於灌溉措施的改善，巴不得農村家家戶戶都能種水稻。此種「以糧為綱」的政策，確實讓台灣於1950年代的糧食自給率超過100%。但它造成的影響就是，用來種植蔬菜水果的面積很少，畜產品也少，所以當時國人的飲食幾乎都以米飯為主，蔬菜水果吃的不多，肉吃的更少。

此外，當時為了擴大水稻種植面積，間接壓縮了平地農地的彈性，政府因此希望進一步增加農地面積，所以決定發展山地農業，當時還特別成立了「山地農牧局」（也就是現在水保局的前身）。然後發展山地農業的後果，就是造成水土保持與環保問題，如今我們都在承擔這樣的惡果。

對追求以糧為綱、糧食自給率的擁戶者來說，雜糧穀物越多越好啊。但大家得清楚一點，糧食作物的特性就是需要大面積生產才符合經濟效益。

台灣農戶多數的經營面積平均下來只有一公頃左右，如果是種植水稻，在機械化的協助下，平均每天只需下田一小時左右，這已經是勞動力的浪費。至於每公頃水稻田，我們就以年收2次，可達共9,000公斤的白米來計算，倘若每戶四口的農家年收入要達到90萬（2010年台灣農家平均每戶所得為88.5萬元），農戶出售每公斤白米的價格就要高達100元，才能滿足基本生活需求。請大家注意，這是產地收購價。若推算末端零售價，可能就要到每公斤250左右。平常有在買米知道米價的人必定會說，這根本是莫名其妙的天價！

這說明了什麼？當你的農地面積狹小時，根本不該種植糧食作物（稻米、小麥、玉米皆是如此）。以台灣的狀況來說，若要當一個單靠種米維生的水稻專業戶，你的農地經營規模至少要到5公頃以上才有經濟效益。

其實這樣的問題早在1960年代就已出現。當時李登輝的研究就直接指出，農家種植高麗菜的收益比種植小麥還要好很多，對農民的幫助更大。直到1970年代，因為相關糧食汲取政策的解除，過去以糧為綱的農業政策才獲得鬆綁。台灣農民開始投入各種蔬菜水果的種植，我們的農產品也因此更多樣化。

簡單來說，農業發展到頭來還是要以農民福祉為基礎。

OKAY，我們再回到糧食自給率的問題。

郭老師批評我，並未考慮到「危機」的問題，很多人批評我們的時候，也是從戰爭的角度出發。

自從1991年波斯灣戰爭後，現代戰爭的型態早已改變。如今進化到資訊戰的階段，過去那種會拖上好幾年的戰爭型態，幾乎已經不可能出現了。但我們從未說過，戰爭不可能發生，或戰爭出現時，我們就不需要糧食。

相反的，我們認為面對戰爭這種可能性的議題，我們更應該加強的是隨時能種植基礎糧食作物的「能力」，而不是平時就要努力生產吃不完的「量」。

按照國際慣例，安全存量通常為3個月。但台灣的公糧體制已經搞到公糧倉庫的庫存達到90萬公噸，相當於9個月的存量。種了一堆米，增加了糧食自給率，但根本吃不完。每年為了收購、倉儲、加工、出清公糧，就要耗費至少200億台幣，請問這樣耗費人民的稅金，有任何意義嗎？

同樣的，於幾乎都是從國外進口的雜糧部分。台灣一貫的作法是：在地存糧一個月，已經啟程在海上運輸的一個月，在國外已經下訂的一個月，總共三個月。

但這幾年來，為了滿足糧食自給率口號的目的，每年光是補貼雜糧種植，也耗費將近120億台幣。但由於台灣農地面積狹小，且台灣氣候根本不適合種植雜糧，產量非常低，對糧食自給率的增加，連1%都達不到。請問這樣有任何意義嗎？

當然，鬼友們勢必會追問，倘若不種雜糧，若戰爭真的發生時要怎麼辦？當然是平時就先儲備好三個月以上的小麥、玉米與黃豆啊！

糧食自給率 ≠ 糧食安全。（資料照）

當然，大家一定又會問，如果戰爭超過三個月呢？

OKAY，倘若真的是持久戰，戰爭要拖上一年半載的。既然台灣根本不適合種植雜糧，當戰爭發生時，你做為國家的決策者，你會選擇種植馬上將農田改為種植農民都已熟悉的水稻、適合台灣氣候的地瓜，還是小麥、玉米？當然，如果你是明智的決策者，必定會選擇前者。

過去鬼王一直強調，面對戰爭的可能性，我們更應重視的是倉儲與物流，不是去想著平時就要自己種。台灣的米已經多到爆炸，每年花120億去補貼雜糧，連增加1%的糧食自給率也達不到。況且倘若戰爭真的發生了，立即全數改種水稻、地瓜才能符合需求，而不是雜糧作物。當然啦，有人會說，可是我就想吃麵包麵條啊。孩子啊，當戰爭都已走到這種地步時，你覺得還有必要去計較這些嗎？

簡單來說，對於戰爭這種可能性的議題，鬼王仍舊認為，強化我們的倉儲與物流能力，才是必要的。這篇PO文我使用的是上次農糧署副署長堅稱公糧沒有賤賣出口的影片，我想請大家注意一下他背後的公糧倉庫。明眼人應該一下就能觀察到，這是非常老舊、品質惡劣的倉庫。糧倉爛，就會增加糧食的耗損。2012 APEC會議關於糧食安全的討論就清楚指出，亞洲許多國家的糧倉非常落後，光是倉儲所造成的耗損就可能高達2% - 5%。如果再加上惡質的採收後處理與浪費導致的耗損，可能就高達27%。

鬼王認為，與其每年都要耗費人民將近2 - 300億投入糧食生產，然後又讓一堆糧食爛掉，還不如一次就花個200億來改善全國的公糧倉庫。

總的來說，糧食安全涉及到的面向很多，糧食自給率 ≠ 糧食安全。不重視糧食自給率，不代表不重視糧食安全。同樣的，農業的面向很廣，可以種的東西很多，可以提高農民收入的蔬菜水果種類很多，與其讓政府透過補貼來維持雜糧生產，還不如讓農民自由發揮、自己找出最適合自己的生產樣態。

最後，郭老師於文中故意提，反對「糧食自給率」到頭來就是爽到糧商。您身為台大教授，也沒必要這樣刻意迂迴式的抹黑，講的好像是我是糧商的代言人一樣。

台灣農地面積就這麼大，雜糧多種了，其他作物面積勢必減少。您多年來鼓吹雜糧生產，我也從沒說你只是要維護農藝系的利益，刻意打壓園藝與畜產業從業人員。任何一項政策的執行，必定會有受益者與受害者，真的沒必要用這種含沙射影的方式討論問題。以您的高度，應該還能持平看懂這點吧？

本文經授權轉載自文青別鬼扯 別執著於糧食自給率了，農業不是只有雜糧穀物：敬答郭華仁老師

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