神奇海獅先生》【波希戰爭十六】：要怎樣讓老百姓放棄民主呢？2500年前的雅典僭主告訴你：只要做到這三樣就行了

在庇西特拉圖的整個統治時期裡，雖然他的奪權方式始終不太被人接受，然而由於他一連串施政都深得民心，大體上希臘羅馬的歷史學家對他的評價都算正面。從這裡看起來讓大家不禁覺得，好像只要老百姓吃得好穿得好，「民主」到底有什麼用呢？我們為什麼要努力捍衛它？

神奇海獅

續上篇

如果給你選，你是要選混亂而鬥爭的民主政體呢、還是統一繁榮的專制政體呢？

這個問題即使到了現在都還是因人而異。但早在2500年前的雅典，這個問題就已經開始浮上檯面了。無獨有偶，在前面提到的波斯王國裡，可憐的王二代岡比西斯剛剛過世後，大流士等一行人也曾討論過民主vs.專制的問題。那時，大流士是這樣說的：

在這種政治裡，壞人只會狼狽為奸用勾結的方式，去侵占民眾的利益。 「這種情況會繼續下去，一直到某個人為民眾的利益起來反抗，於是他就成為人民崇拜的偶像。到最後仍然是獨裁統治。」1

差不多同一時代，遠在雅典的庇西特拉圖就是這樣的狀況。上次我們說到他被狂怒的商人黨黨魁趕出雅典後，一直就在國外窩了整整十年，復仇的時機終於到了。

當庇西特拉圖帶著外國軍隊浩浩蕩蕩登陸雅典附近的平原時，整個貴族黨組建了一支雅典防衛軍，準備和庇西特拉圖在馬拉松地區決一死戰。就在這決定庇西特拉圖整個人生的關鍵戰役前，他向預言師請求神諭，預言師看完預兆後，喃喃說出了禱詞：

網投下水裡，在水中張開；在月夜裡，魚游入網。

庇西特拉圖立刻就了解神的意思。在一個月圓夜裡他下令突擊，果然貴族派打的四散奔逃。但是勝利的庇西特拉圖這時仍然還有一個問題：率領外國軍隊而獲得勝利的他，到底應該怎樣才能讓雅典人民心甘情願接受他的統治？

眾人歡慶庇西特拉圖的回歸。（圖：網路）

手段1：解除武裝

入主雅典後，庇西特拉圖把自己的住處設置在地理位置最高的雅典衛城裡，由300個私人衛隊每天嚴加把守。坐在新家內的他苦苦思索：要怎樣才能鞏固人心、不至於被第三次趕下台呢？

首先，當然就是把雅典城裡的武裝全都解除了！ 根據亞里斯多德的說法，他以一種近乎詐欺的方式解除平民的武裝：在奪權後沒多久，他就在公民大會上發表了一次演講。但是一開始他故意講得很小聲，在上千人的場子裡，大家儘管盡全力保持安靜，但仍然聽不到他細如蚊蠅的聲音。

「欸我們聽不到啊！」台下開始有公民大喊。

「那就靠近一點啊！」他回答。

眾人因此紛紛擠往雅典衛城的前廊。而就在同時，埋伏於市集上全副武裝的士兵開始大舉出動，把全城的武器全都搜刮一空！

庇西特拉圖就這樣在公民大會上講到天荒地老，等到這曠日費時的大工程大功告成時，便有人來向庇西特拉圖報告。庇西特拉圖臉不紅氣不喘的把演講全都講完之後，終於告訴大家：所有人的武器現在都已經被沒收了！ 「大家不必驚慌失措，回家去料理你們自己的私事吧！」庇西特拉圖對著大家喊道：

「公共事務，就由我來照管了！」2

庇西特拉圖時代著重通商，此為該時代的雅典銀幣。（圖：網路）

手段2：雅典發大財

不過，庇西特拉圖也是蠻了解人民的。他知道解除武裝是不夠的，非得要當人民有飯吃了，大家才不會計較他是怎麼上台的。因此，正當大家以為他可以依靠僭主勢力為所欲為的時候，他卻保留了梭倫時代的全部政策。梭倫的法律制度被保障下來了，公民大會與民眾法庭照樣開庭，其他各種公民權利也基本保留了下來。

此外，庇西特拉圖主要的改革全都著重在加強雅典經濟上面。他知道自己最大的支持者來自貧苦的農民，因此他把從貴族那邊挖來的土地全都分給農民，而國家僅僅只收百分之五的地租！

這是雅典史上空前的創舉，農民和小商人立刻就幸福到快要暈過去。在先前貧富不均的時代裡，一個農奴要繳給地主超過八成的收成，剩下兩成根本連養家餬口都不夠。 但是現在地主沒了，上繳國庫的稅金突然間被改成五趴。整整是之前的1／16啊啊啊啊）））

不僅如此，更多優惠措施接連出台：農民收成不好還可以和政府貸款、甚至庇西特拉圖還自掏腰包資助貧困的公民。除了農業以外，獎挹工商業也是庇西特拉圖的重中之重。他早就看出雅典的國內市場已經飽和，因此他便努力擴張海外市場。在他的努力下，雅典打通了通往黑海所有的阻礙。

廣褒無垠的黑海市場從此對雅典大開門戶。從此雅典的陶器與橄欖油等經濟作物源源不絕的輸出到國外，最遠甚至可以到達埃及。不過庇西特拉圖覺得這一切還是不夠，他決定讓雅典更歡樂一點。

希臘酒神戴奧尼索斯。（圖：網路）

手段3：文化享受

雅典有錢還不夠，凝聚向心力最好的方法，就是共同的文化與祭典。因此，古雅典最知名的「酒神祭」就在他的統治期間盛大開辦了！！

酒神的名字叫戴奧尼索斯。一剛開始，酒神祭只是希臘北方較未開化的地方信仰，那時的酒神祭看起來實在是很嗨：一群全裸或半裸的女祭司，臉上抹的花花綠綠，腰間纏著山羊皮，一邊喝著葡萄酒、吃著鮮血淋漓的生羊肉一邊載歌載舞。

後來在雅典勢力進到希臘北部後，當地的百姓就向雅典人敬獻了一尊酒神的雕像。雅典人一開始當然不接受這種來歷不明的神，但就在雅典拒絕雕像之後，奇怪的事情開始發生了： 一時之間，全雅典男人的生殖器竟然全部都染上奇怪的瘟疫！

痛苦不堪的男人們趕快把戴奧尼索斯迎進雅典。說也奇怪就在戴奧尼索斯進城後，一時之間看起來挺恐怖的瘟疫轉瞬間又消失無蹤了。所以就在這之後，戴奧尼索斯在雅典就變成水果與花卉之神，而男性生殖器守護神的身分則由他的兒子普里阿普斯－一個因為下體實在太過巨大，一出生就被扔掉的倒霉鬼。從這裡，我們不禁可以看出希臘神話有趣的隱喻：酒是性的父親。

總之，「酒神祭」就這樣在雅典流行了。整個祭典包括陽具遊行（據說是一輛載著超大陽具的花車緩緩遊行經過人群），還有最有名的「山羊之歌」。

學者認為，「山羊之歌」（Tragoidia）原本指的是酒神祭前的獻祭儀式。但當時的希臘文化中心雅典，將這種種酒神祭典的狂歌亂舞，改良成一種純潔優美的藝術，那就是我們現在都知道的「希臘悲劇」。悲劇的英文Tragedy就是源自於此，在政治黑暗的時代，雅典卻開始了自己文化的黃金時期。

總之，在庇西特拉圖的整個統治時期裡，雖然他的奪權方式始終不太被人接受，然而由於他一連串施政都深得民心，大體上希臘羅馬的歷史學家對他的評價都算正面。從這裡看起來讓大家不禁覺得，好像只要老百姓吃得好穿得好，「民主」到底有什麼用呢？我們為什麼要努力捍衛它？

因為在接下來的時代裡，雅典歷史即將告訴我們：老百姓一旦賦予獨裁者權力，就再也無法收回了；但獨裁者要收回百姓的權益，那可是易如反掌。 （待續）

註：

1. 希羅多德，《歷史》3-81

2. 亞里斯多德，《政治學》，頁318。

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