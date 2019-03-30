Lin bay 好油》國家高度的批發市場：日本豐洲市場取經（二）

豐洲市場整體的結構分為四棟，青果棟、事務大樓、水產棟、零售棟四棟，讓一般的遊客可以來這邊參觀農產品的運銷模式跟觀光，透過完整的導覽規劃，了解農食產品如何從豐洲集散到東京各地。

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續上篇

過去一般前往築地的遊客大只知道築地是一個漁市場，市場外有一條美食的商店街，但築地市場也有一區蔬果區，這個區域遊客就比較少前往，所以築地是一個綜合型批發市場也少為人知。

豐洲市場整體的結構分為四棟，青果棟、事務大樓、水產棟、零售棟四棟，讓一般的遊客可以來這邊參觀農產品的運銷模式跟觀光，透過完整的導覽規劃，了解農食產品如何從豐洲集散到東京各地。

豐洲市場事務棟。（作者提供）

豐洲青果棟有什麼特色？

豐洲市場青果棟分成三樓，第一樓有三區分別是青果卸售場、青果仲卸售場、小口買參積進場，也就是蔬果批發商區、蔬果中間商區、買家貨物卸載區，二樓則是辦公室跟參觀步道，三樓是加工包裝區跟卸載區。

批發市場的觀念是集與散，但集與散卻是不同的物流模式，進批發市場的車是大型的運輸車，而離開批發市場就是中小型運輸車，兩種的卸貨與運送所需要的碼頭高度都不同，一個好的市場就必須有分流的規劃，不該在同一個地區進行卸貨及發貨。因此豐洲青果棟的進貨模式是由市場西側的高架道路（圖紅圈處）上三樓，到卸貨碼頭（圖橘圈處）進行卸貨之後，再從東側出來，雙道單一向的模式可兼顧物流的運輸又不會占去太多的道路用地，而除了卸載區以外，就是加工包裝區，包裝一些小型的蔬果，供應給後段零售商使用，盡量把工作留在生產及運銷上，零售單純以販賣為主。

豐洲青果棟模型圖。（作者提供）

二樓是辦公室和參觀步道，在台灣現有的模式中，批發市場就只有果菜公司的辦公室，市場裡面雖然有其他果菜商的攤位，卻沒有果菜商的辦公室，但一個批發市場要大、要發展，當然要有競爭能力，要競爭就要團結，批發市場裡很自然會有大盤商處理大量單一的貨品，有中盤商分類整理貨品，有小盤商進行銷售及運送等事務，每個階段都有不同的工作，當然會有辦公室的需求，畢竟沒有辦公室要怎麼經營業務？還是要永遠停留在幾本記帳簿寫一寫的情況？

豐洲市場裡，青果仲卸售場中的這些中盤商，一樣是用下方作業區做為蔬果批發使用，而樓上就是獨立棟的辦公室，提供這些中盤商作業的空間。

從照片上也可以看到，許多的貨品都已裝在物流架上，這種物流架是小型的冷藏運輸車使用的，可以快速推上冷藏車，也可以快速進行卸貨，不用重複人力搬運，小盤商做的事情，向中型盤商整合是一個趨勢。

豐洲青果棟青果仲卸售區：一樓貨品流通，二樓辦公室。（作者提供）

豐洲青果棟卸售區。（作者提供）

卸售區因為貨品單一量大，就不需要向仲卸售區一樣有這麼多的辦公區，但豐洲市場以議價的形式銷售，本身並不使用拍賣制，這是因為在穩定的供應下，拍賣並無法保障生產者的供應價，議價雖然在量上有所限制，但卻相對的可以保護生產端的供應價。

至於農產品全棧板運輸，除了考慮食品安全不讓農產品落地外，更能配合物流快速的運輸，無法法推動棧板化的運輸，說要推動冷鏈就像個笑話。

在日本多數批發市場都可以看到共用的木質棧板，豐洲有共用的塑膠棧板則是筆者第一次見到，棧板除了共用以外，重要的是統一規格，在運輸上才會有利，日本國內生鮮農產品物流的運輸都是使用這種110cmx110cm規格的棧板，規格相同才有利棧板的直接交換，台灣口號喊著推動冷鏈，卻對這些基礎規格問題紋風不動，喊口號和真的做事拚經濟果然是不一樣的。

共用的木質棧板及塑膠棧板。（作者提供）

炫技不見得實用，但展示有助於教育

而青果棟最讓參觀遊客驚艷的就是在中間這一棟的自動立體低溫儲藏庫，在這小小的區域內可以存放992個棧板，把空間做最大化利用，同一個冷倉中卻有不同溫層，分成10度跟0度兩個溫層，需要使用專用的塑膠棧板才能進行存放，操作很像立體停車場，把貨物移到指定位子，接下來按按鈕就會自動進倉，向一般遊客展現日本的高科技工藝技術。在細節上也做得很到位，在觀賞窗的下方位子有噴霧去霧化，進而隱藏設備，使遊客參觀的視覺上更加乾淨。

豐洲的自動立體低溫儲藏庫。（作者提供）

觀賞窗下層噴霧處理。（作者提供）

以筆者一個農產運銷工作人員的角度來看，這個自動立體低溫冷藏倉就是炫技，但有令遊客驚艷的視覺效果，不一定符合現場工作人員的需求。因為批發市場注重的是貨物的流動，要讓貨物的運輸快，儲存要有效率，立體低溫冷藏倉雖然有儲存的最大量，但在運輸速率上卻非常低，批發市場的貨品不會以長期儲存為目的，都是快速進出為主，因此不一定需要那麼龐大的儲存量，卻需要能快速提領的冷藏倉，而這個冷藏倉在運輸的速度上遠比一般傳統型的慢，甚至為了怕物品掉落在倉庫裡面，對於進入的貨品在大小規格上都有所限制，貨品運到按完按鍵也不能馬上離開，必須留在原地確認貨品有無進倉，沒有進倉則需要調整，筆者在當日就看到一個板前後花了快10分鐘，才把貨物順利進倉，在運輸使用的速度偏慢，因此也看到這個自動立體低溫倉庫的儲放量不到兩成。

貨品放置進自動立體低溫倉中。（作者提供）

筆者也曾經參觀過自動立體低溫倉庫，在速度上就遠比日本這個快多了，真正實用的跟給遊客參觀的還是會有差距，在魚與熊掌不能兼得的情況下，豐洲使用了這種科技成分十足，但實用上效率低的自動立體低溫倉庫，或許人家可以為了參觀、教育、科技展示去應用這些高階的設備，而我們對於批發市場有這些考量，有重視到批發市場應該有的功能嗎？還是重蓋就好呢？台北市的批發市場能從濱江市場的建設失敗學到教訓嗎？還是不斷的重複悲劇呢？（未完待續）

某大進口商的自動化低溫立體倉儲。（作者提供）

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