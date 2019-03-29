一級嘴砲》荷蘭農場．溫室篇

荷蘭農業的強勢，歸功於專業與分工，農場內有經營者、勞動者、研發人員，場外則與學校、政府等單位緊密連結。荷蘭是徹底的「重商主義」，徹底的實戰導向的農業發展策略，例如GreenPort的概念，仿效美國矽谷將資訊業集中於一處，荷蘭劃定了數個專區，將溫室相關產業集中於此，完整的產業鏈加上緊密的合作，藉此讓荷蘭的農業朝著永續發展的目標邁進，更重要的是讓荷蘭的農業相關產業站穩世界第一的位置。

一級嘴砲技術士

荷蘭的英文國名為「Nederland」，原意為低漥的地區，國土全境有四分之一位於海平面以下。說到荷蘭，多數人的第一印象就是風車、運河、鬱金香和海尼根。實際上，荷蘭可以非常強悍的農業出口國，擁有世界第二高外銷金額的農業強國。

荷蘭農業能有今天這樣的輝煌，是因為它一度垂死而浴火重生。1980年時期，歐盟的前身「歐洲經濟共同體」彼此之間開放國境和廢除關稅，荷蘭國內便湧入大量的南歐農產品，這些來自西班牙、葡萄牙、南法等地的農產品，品質佳而且又便宜，開放沒多久就把荷蘭的農民壓得喘不過氣。後來，荷蘭政府把農業部併入經濟部，把農業視為產業發展的一環，徹底落實「減法」、挑出優勢的作物類別，集中資源在產業育成與研究開發，讓荷蘭成為今天世界最頂尖的溫室農業國家。南歐的農產品摧毀了荷蘭的傳統農業，卻是荷蘭「大破大立」的轉捩點。

荷蘭自知天然條件不如其他國家，荷蘭的農業發展徹底捨棄小麥、黃豆等農糧作物，專攻番茄、彩色甜椒、小黃瓜、洋桔梗、蝴蝶蘭等設施園藝作物。露天農田的部分則轉型為「種源」之用，例如鬱金香的球根、馬鈴薯的種薯，種苗和種源是荷蘭的強項之一。畜牧業的部分則是走向室內，利用科技與知識扶植產業發展，荷蘭雞蛋的外銷產值是世界第一，在肉品、乳製品方面，荷蘭不論在品質或是價格上都非常有競爭性。此外，荷蘭也善用自身交通便利的地理優勢，發展出強大的食品加工業，利用便宜的進口菸草、可可豆、乳製品等，製成香菸、巧克力、起司後再出口外銷，甚至是知名啤酒－海尼根也是荷蘭的典範之一。

有如工廠流水線的荷蘭溫室。（台中區農業改良場陳葦玲研究員提供）

回到農業方面，高度現代化的溫室是荷蘭農業的驕傲，它的精髓就是運用極有限的面積，栽培出超大量的農產品。例如番茄、小黃瓜或是彩色甜椒，他們都種在玻璃或是PC（聚碳酸酯）材質的密閉型溫室內，平時利用自然陽光，不足時啟用燈具來人工補光，室內的溫度、濕度，甚至是二氧化碳濃度等都能夠精準調控。以番茄來說，荷蘭的栽培方式和台灣截然不同，荷蘭的番茄是種在「岩棉」的塊狀介質上，利用特殊的滴水管路來施肥和澆水，台灣的番茄幾乎都是種植在土壤裡，一個產期只能採收3個月，荷蘭則能夠採收8個月以上。單位面積產能也相當驚人，若是一整年都種植番茄，台灣的番茄每平方公尺約20公斤，荷蘭則為70公斤左右。

荷蘭農業的超大產能，原因並不是潮到出水的環境控制型溫室，而是高度的機械設備運用。荷蘭溫室內的特色就是「物動、人不動」，如同工廠般的流水線作業。種植有植苗機，搬運有台車和輸送帶，採收時有天車運載，就連包裝搬運都有大量的自動化設備輔助。因為人工貴，所以高度機械化；因為人會累，所以能給機械處理的就盡量給機械去處理，這就是荷蘭人的思惟。除了栽培、物流區塊，荷蘭溫室也設有發電設施，利用地熱、瓦斯等汽電共生設備，電力除了供應農場使用，也能夠透過電網賣給電力公司，發電的熱能、二氧化碳也回歸到農場內來使用。

物動、人不動，降低無謂的體力消耗。 （台中區農業改良場陳葦玲研究員提供）

荷蘭農業的強勢，歸功於專業與分工，農場內有經營者、勞動者、研發人員，場外則與學校、政府等單位緊密連結。荷蘭是徹底的「重商主義」，徹底的實戰導向的農業發展策略，例如GreenPort的概念，仿效美國矽谷將資訊業集中於一處，荷蘭劃定了數個專區，將溫室相關產業集中於此，完整的產業鏈加上緊密的合作，藉此讓荷蘭的農業朝著永續發展的目標邁進，更重要的是讓荷蘭的農業相關產業站穩世界第一的位置。

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