小葉日本台》卡司豪華的《假面飯店》，兼談東野圭吾的18部電影

「在某間飯店裡有人想殺了誰。當然不知道兇手是誰，但也不知道被盯上的是誰，唯一確定的是殺人案即將發生。面對這種狀況，刑警該怎麼辦？而飯店員工又該如何面對？」

小葉日本台

東野圭吾在出道25週年的2011年創作了三本很厲害的推理小說：《真夏方程式》、《麒麟之翼》和《假面飯店》。

《真夏方程式》是湯川學的伽利略系列，《麒麟之翼》是加賀恭一郎的新參者探案，而《假面飯店》則是新Hero，新田浩介刑事誕生。這三本小說都很暢銷，也通通上大銀幕，《真夏方程式》是福山雅治、《麒麟之翼》有阿部寬，最新的《假面飯店》則是請來木村拓哉加持，這就是東野圭吾的份量，票房保證啊。看完《假面飯店》，直接的感想：關聯事件的主舞台佈局有創意巧思，滿像賀歲片的大堆頭卡司娛樂性高，木村拓哉搭長澤雅美的新組合有新鮮感，木村拓哉再次對上松隆子的角色立場頗奧妙，長澤雅美與小日向文世的幾場戲蠻有《信用詐欺師JP》的fu，還有就是要呈現飯店客人進出的複雜和假面，諸多橋段角色的過場客串難免會讓緝兇主線有些失焦，取捨之間端看觀眾如何看待本作，總之算及格OK啦。本次主題就來聊《假面飯店》，另也談一下關於東野圭吾那些改編成電影的作品感想。

《假面飯店》則是請來木村拓哉加持，這就是東野圭吾的份量，票房保證。全員皆嫌疑者，卡司超豪華。（圖：網路）

木村拓哉一人飾兩角色，中規中矩是肯定句的評價

還是從木村拓哉的演出談起。用「中規中矩」四個字形容木村這次的表現是肯定句喔，同上一部《檢方的罪人》，有點年紀的kimura愈來愈能融入故事人物的角色，換言之，那款天縱英明，木村總是在演自己的感覺降很多，加上導演是很熟木村特質的鈴木雅之，如何讓大神收放之間展現演技又完全的存在感，駕輕舊熟。對了，鈴木雅之導演和松隆子也很有交情，不管是《Hero 2》電影版還是這回的《假面飯店》，找松隆子大概是他的主意吧。

木村拓哉演的新田浩介，基本上同時存在兩種角色，捜査一課刑事和飯店櫃檯服務生。警察來飯店當臥底，因為跡象顯示有人要在東京柯迪希亞飯店行凶，而且可能是連續殺人案的兇嫌，阻止犯罪發生和逮捕兇嫌，新田必須在出入飯店各式形形色色的人群中拆穿客人的假面，難度當然不低，畢竟敵暗我明，太外顯招搖只會暴露警方的行動，放在演技上，木村拓哉這個角色就是得在刑事的敏銳與飯店人員的專業之間切換拿捏，加上他和長澤雅美飾演的山岸尚美是互動的對照組，考驗的評價在此。

橋段之一，某客人有偷飯店浴袍的前科，早被飯店人員盯上，這次似乎又想故技重施，退房時尚美在確認客房的一件浴袍不見後希望對方開行理箱檢查，但卻被新田制止並上前跟客人說一切沒問題。原來這是該名客人設的局，如果行李箱找不到浴袍就可以用被冤枉向飯店敲更大條的竹槓。山岸尚美依經驗和飯店SOP處理並無不當，至於沒想到是客人惡意設的局，因為她是飯店的專業人員，相信並維護客人的假面是她的職責信念。反觀新田浩介之所以能快速察覺可能有詐，同樣也是有著刑事之眼的經驗累積才能拆穿騙局。這一段插曲無關案情，鏡頭呈現的也只有幾分鐘，但個人倒是滿喜歡的，山岸尚美和新田浩介各自的專業立場或有小磨擦，但因本段插曲確認了雙方是可以互補合作的拍檔，而這也是東野圭吾以飯店為舞台，以兩種職業角色的不同視野舖成故事的安排。

木村拓哉的角色就是得在刑事的敏銳與飯店人員的專業之間切換拿捏，加上他和長澤雅美飾演的山岸尚美是互動的對照組，《假面飯店》考驗的評價在此。（圖：網路）

電影與小說之間，與其說電影拍太雜，不如說是小說調性使然

再來提一下《假面飯店》的電影與小說之間。本系列小說銷售已破三百萬冊，當年本作誕生的讀者滿意度甚至比同年出版的《真夏方程式》和《麒麟之翼》來得高；而改編的電影版日本票房已破40億日圓，所以純看數字無疑的是大豐收，不過，這個作者本身頗滿意的系列設計對於偏好東野圭吾探究人性親情，或是習慣單一主線推理的觀眾而言，或許會覺得《假面飯店》似乎花太多篇幅在描述各式住房客人的問題處理，案件推理部分的舖成反倒弱了點。

嗯，其實與小說對照，改編的電影算是相當忠於原著，電影有演的飯店日常原著都有喔，比如系列的另一本《假面之夜》，書都快翻一半了，案件的進度依舊霧煞煞，所以與其說是電影拍的太雜，實不如說是小說調性使然，有差別的或許是文字描繪與影像呈現所使用的篇幅長短不同罷了，有人喜歡有人需要適應，如何評價全看觀眾口味而定。

長澤雅美夠上相，角色沒被吃掉＆系列續篇或許有機會

其他演員方面，本片卡司很豪華，友情客串的A咖多到像是賀歲片，其中飾山岸尚美的長澤雅美與扮警察能勢的小日向文世屬核心角色。在原著中協助新田的飯店櫃姐山岸尚美能力強，狀況掌握一流，與新田浩介比較像是雙主角的搭檔，而電影中雖是木村拓哉掛頭牌，不過長澤雅美算大隻很上相，角色不致被吃掉。小日向文世設定的是新田的元相棒，角色的功能和重要性可大可小，全由小日向文世自行發揮。另要提松隆子，電影版的出演粉絲算是賺到了，她的角色是小說進度的一部分，這裡不破梗。

本片票房好，系列再改編看來是有機會；本片劇終前出現多幅「變裝舞會」油畫，這會不會是在暗示《假面之夜》是下一部？關於《假面飯店》東野圭吾是這樣說的：

「在某間飯店裡有人想殺了誰。當然不知道兇手是誰，但也不知道被盯上的是誰，唯一確定的是殺人案即將發生。面對這種狀況，刑警該怎麼辦？而飯店員工又該如何面對？」

有趣的創作點子但難度不小，這是東野圭吾的大膽嘗試。

東野圭吾改編電影18部，《嫌疑犯X的獻身》排第一

最後來談一下東野圭吾那些改編成電影的作品。東野圭吾小說本本暢銷，因為故事易讀感人，讀者群早已超越所謂的推理層次，他的創作逼近百部，有一半的原著被搬上螢幕，其中拍成電影的迄今更多達18部，不簡單喔。幾乎全看過，不過倒也非電影和小說的好看度都成正比，除了上述《假面飯店》外，以下就略作一番眉批。

《祕密》，廣末涼子和小林薰共演，這是東野圭吾獲日本推理作家協會獎的作品，也是改編上大銀幕的第一部電影。靈魂附體的題材並不新鮮，就看故事的局怎麼佈，溫馨感人又有出人意表的發展，小林薰和廣末涼子，是父女卻也是「夫妻」，兩人演技好好，兩人紛獲當年日本電影金像獎的影帝影后，特別是少女時代的廣末人氣超強，上個世紀的電影了，值得推的一部。

《g@me》，原書名《綁架遊戲》，藤木直人與仲間由紀惠主演。綁架題材很常見，本片重點在「遊戲」，一場誰玩誰的game，犯案動機和詭計安排算有創意，推這部是個人覺得電影的完整性和呈現度比原著好些，當然帥哥美女的組合是賣點，此外，東野圭吾應該是首次也是迄今唯一的客串露臉，超難得。

《g@me》改編自《綁架遊戲》，藤木直人與仲間由紀惠主演。（圖：網路）

《嫌疑犯X的獻身》，東野圭吾獲直木賞的登頂代表作，屬湯川學的伽利略系列，福山雅治、柴崎幸的搭檔，但片中的堤真一和松雪泰子這一組才更讓人感動不捨。本片很紅，小說和電影都水準之上，個人覺得本作最厲害和最大的貢獻是用一個不算複雜奇特的謎團包裝一件揪心催淚的究極愛情，故事說的很完整，架構舖成很到位，也許只是推理的入門款，但就因此觀客群可以擴大到包山包海。

《嫌疑犯X的獻身》是東野圭吾獲直木賞的登頂代表作，屬湯川學的伽利略系列，由福山雅治、柴崎幸的搭檔。（圖：網路）

另外兩部加賀恭一郎的新參者探案－《當祈禱落幕時》和《麒麟之翼》也值得推，推理之外特別的淚與感動，之前的文章介紹過，有興趣的請自行參考。

有那種小說與電影落差大的嗎？舉例之一《拉普拉斯的魔女》，原著滿好看的，整本書一天搞定，但電影雖有櫻井翔助陣，還是看到打瞌睡，不過純個人感受啦，好不好看本來就是主觀。

以下是東野圭吾改編電影18部的清單，參考一下，沒看過的可以找來補進度。

《祕密》／廣末涼子、小林薰／1999

《g@me》／藤木直人、仲間由紀惠／2003

《湖邊兇殺案》／役所廣司、藥師丸博子／2005

《變身》／玉木宏、蒼井優／2005

《手紙》／山田孝之、玉山鐵二／2006

《嫌疑犯X的獻身》／福山雅治、堤真一／2008

《徬徨之刃》／寺尾聰、竹野內豐／2009

《白夜行》／堀北真希、高良健吾／2011

《麒麟之翼》／阿部寬、新垣結衣／2011

《黎明破曉的街道》／岸谷五朗、深田恭子／2011

《白金數據》／二宮和也、豐川悅司／2013

《真夏方程式》／福山雅治、杏／2013

《天空之蜂》／江口洋介、本木雅弘／2015

《解憂雜貨店》／山田涼介、西田敏行／2017

《當祈禱落幕時》／阿部寬、松嶋菜菜子／2018

《拉普拉斯的魔女》／櫻井翔、廣瀨鈴／2018

《人魚沉睡的家》／篠原涼子、西島秀俊／2018

《假面飯店》／木村拓哉、長澤雅美／2019

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